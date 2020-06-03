В Минздраве призвали временно не купаться в Черном море на одесских пляжах: вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям
Украинцев призвали временно отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы.
К такому выводу пришли в Минздраве после проверки пляжных зон отдыха города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям", - сообщили в ведомстве.
В связи с этим рекомендуется "воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения" с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.
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Не все сероводородные ванны лечебные, так сказать.
или шакальё только лохов обувать способно ?
Стаття 50.
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