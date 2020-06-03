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В Минздраве призвали временно не купаться в Черном море на одесских пляжах: вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям

В Минздраве призвали временно не купаться в Черном море на одесских пляжах: вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям

Украинцев призвали временно отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы.

К такому выводу пришли в Минздраве после проверки пляжных зон отдыха города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям", - сообщили в ведомстве.

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В связи с этим рекомендуется "воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения" с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Автор: 

Минздрав (4899) Одесса (7868) пляж (249) Черное море (1475)


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Топ комментарии
+9
Может пора одесским властям канализацию наладить и очистные сооружения и перестать дерьмо в море сливать по традиции?
Не все сероводородные ванны лечебные, так сказать.
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03.06.2020 09:07
+5
Вона там ніколи й не відповідала ніяким нормам.
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03.06.2020 08:43
+4
Минздрав призвал временно отказаться от жизни. Минздрав вошёл во вкус.
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03.06.2020 08:35
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Минздрав призвал временно отказаться от жизни. Минздрав вошёл во вкус.
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03.06.2020 08:35 Ответить
скоро в черном море сточных вод и канализации будет больше, чем воды.
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03.06.2020 08:37 Ответить
В этом году лучше всего купаться в самоизоляции в ванной.
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03.06.2020 08:42 Ответить
Вона там ніколи й не відповідала ніяким нормам.
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03.06.2020 08:43 Ответить
А что тебе эти нормы?!Помнится ЧК Одессы (а председательша Одесского ЧК лично в подвале расстреляла 600 челов )ха три года сбросила в море 7-20 тысяч(по разным источникам) трупов-надо было пропороть трупу живот и сбросить его не менее 2х км от берега!И ты думаеш что все эти 3 года,местные жители в море не купались?! А сколько вкусных бычков появилось на одесских базарах...
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03.06.2020 11:25 Ответить
Одесситы какают в море, добро пожаловать.
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03.06.2020 08:46 Ответить
Щось не віриться що на фото чорноморський пляж.
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03.06.2020 08:47 Ответить
Такие заявления читаю каждый год и уже лет 30.
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03.06.2020 08:59 Ответить
Таким чином вони просто знімають з себе відповідальність. Якщо щось станеться, скажуть, - ми ж вас попереджували!
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03.06.2020 09:37 Ответить
Может пора одесским властям канализацию наладить и очистные сооружения и перестать дерьмо в море сливать по традиции?
Не все сероводородные ванны лечебные, так сказать.
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03.06.2020 09:07 Ответить
Одесситам нравиться плавать в говне, вот они и выбирают себе соответствующих руководителей. Такая себе жемчужина у моря...
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03.06.2020 09:18 Ответить
государство должно компенсировать ущерб от загрязнения ?
или шакальё только лохов обувать способно ?
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03.06.2020 09:21 Ответить
та ладно. ********** в прошлом году в таких санитарно-микробиологических показаниях плескался - мама не горюй. так шо можна. главное красные труселя одеть, тогда никакая санитарно-микробиологическая зараза не пристанет.
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03.06.2020 09:27 Ответить
Вода на пляжах Одессы никогда не соответствовала нормам.
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03.06.2020 09:34 Ответить
http://www.solor.gov.ua/info/19/8032 лохам от украинской юстиции и конституции привет
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03.06.2020 09:36 Ответить
нехило на налоги с лохобанов мрази в погонах упражняются
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03.06.2020 09:45 Ответить
Конституція України
Стаття 50.
Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
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03.06.2020 09:41 Ответить
 
 