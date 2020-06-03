В Минкультуры определились с кандидатом на пост языкового омбудсмена. Им стал активист Святослав Литинский

В Министерстве культуры определились с главным претендентом на должность уполномоченного по защите государственного языка в Украине.

Кандидатуру Святослава Литинского выдвинут на рассмотрение Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Святослав Литинский известен по многочисленным искам в суд против различных компаний, не выполнявших требования закона о языке. К примеру, если не было украинской инструкции или на компьютере невозможно было набирать украинский текст. Еще одна жалоба касалась общения на русском языке министра внутренних дел. Святослав Литинский в этих исках требовал соблюдения украинского закона о языке.

Теперь его кандидатуру должны подать на рассмотрение правительства.

В комментарии "5 каналу" Литинский заверил: его предшественница – Татьяна Монахова – "не имела достаточно опыта в языковых вопросах, а еще не была осведомлена в правозащитной деятельности".

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"Министерство культуры поговорило со всеми кандидатами на базе документов и приняло решение, чтобы меня рекомендовали среди этих трех человек в Кабмин. Самое важное – это образовать секретариат, то есть это как бы непосредственно орган, который обеспечивает функционирование уполномоченного. А дальше есть закон, который требует, чтобы уполномоченный первым подавал в Кабмин и вместе с Кабмином принимал участие в проработке решений относительно государственного языка, чтобы обеспечивал рассмотрение обращений граждан относительно нарушений государственного языка", – заявил Святослав Литинский, кандидат на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом о языке. Уполномоченный должен следить за соблюдением требований закона, реагировать на действия или бездействие должностных лиц в отношении государственного языка и составлять на них протоколы в правоохранительные органы.

Напомним, в конце апреля Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По ее словам, за шесть месяцев с даты назначения ни разу не получала заработную плату, поскольку так и не был создан секретариат языкового омбудсмена.