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Новости Языковой вопрос
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В Минкультуры определились с кандидатом на пост языкового омбудсмена. Им стал активист Святослав Литинский

В Минкультуры определились с кандидатом на пост языкового омбудсмена. Им стал активист Святослав Литинский

В Министерстве культуры определились с главным претендентом на должность уполномоченного по защите государственного языка в Украине.

Кандидатуру Святослава Литинского выдвинут на рассмотрение Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Святослав Литинский известен по многочисленным искам в суд против различных компаний, не выполнявших требования закона о языке. К примеру, если не было украинской инструкции или на компьютере невозможно было набирать украинский текст. Еще одна жалоба касалась общения на русском языке министра внутренних дел. Святослав Литинский в этих исках требовал соблюдения украинского закона о языке.

Теперь его кандидатуру должны подать на рассмотрение правительства.

В комментарии "5 каналу" Литинский заверил: его предшественница – Татьяна Монахова – "не имела достаточно опыта в языковых вопросах, а еще не была осведомлена в правозащитной деятельности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о языке должен учитывать позиции всех украинцев, - Разумков

"Министерство культуры поговорило со всеми кандидатами на базе документов и приняло решение, чтобы меня рекомендовали среди этих трех человек в Кабмин. Самое важное – это образовать секретариат, то есть это как бы непосредственно орган, который обеспечивает функционирование уполномоченного. А дальше есть закон, который требует, чтобы уполномоченный первым подавал в Кабмин и вместе с Кабмином принимал участие в проработке решений относительно государственного языка, чтобы обеспечивал рассмотрение обращений граждан относительно нарушений государственного языка", – заявил Святослав Литинский, кандидат на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом о языке. Уполномоченный должен следить за соблюдением требований закона, реагировать на действия или бездействие должностных лиц в отношении государственного языка и составлять на них протоколы в правоохранительные органы.

Напомним, в конце апреля Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По ее словам, за шесть месяцев с даты назначения ни разу не получала заработную плату, поскольку так и не был создан секретариат языкового омбудсмена.

Министерство культуры и информационной политики (771) омбудсмен (595) язык (3778) Татьяна Монахова (16) Литинский Святослав (3)


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Топ комментарии
+23
Да ладно! У нас на должности презедента "работает" пианист, а премерминистром был самокатчик. Даже Сивохо, и тот кем то там работал.
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03.06.2020 09:08
+16
Призначала зелена акакаяразніца.
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03.06.2020 09:08
+15
О культуре: эпоха процветания Греции (эпоха Перикла) закончилась кризисом как только к выборам допустили рабов, а вместо литературных произведений начали масово штамповать комедии. Чувствуете аналогию?
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03.06.2020 09:14
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Под Авакова копают, черти!
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03.06.2020 08:51 Ответить
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03.06.2020 09:14 Ответить
"Бє-бє-бє" можна бє-бєкати на будь-якій мові!
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03.06.2020 09:23 Ответить
- Смягчать выражения или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте. Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.(с)
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03.06.2020 12:11 Ответить
Назначать на такие должности надо специалистов, в данном случае языковеда-лингвиста.
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03.06.2020 09:04 Ответить
Да ладно! У нас на должности презедента "работает" пианист, а премерминистром был самокатчик. Даже Сивохо, и тот кем то там работал.
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03.06.2020 09:08 Ответить
спеціалісти будуть в штаті, якщо буде фінансування, бо його тупо не було і відповідно не було ніякої роботи, а представництва мають бути в кожній області, так як з омбудсменом по правах людини
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03.06.2020 09:16 Ответить
Какие специалисты? Хотели новых лиц? Портнов вам на все лицо )) Хе...м по роялю писано )))
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03.06.2020 11:33 Ответить
ОФУЕТЬ !!!

А какая Цука назначила предыдущего омбудсмена ?

« Татьяна Монахова - "не имела достаточно опыта в языковых вопросах, а еще не была осведомлена в правозащитной деятельностиИсточник: https://censor.net/n3199655»
Назовите ФИО того , кто предложил Монахову
Украинцы, ХВАТИТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ НЕКОМПЕТЕНТНЫМ ТИПАМ . Лучше используйте ее для своих детей на подарки и вкусности
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03.06.2020 09:06 Ответить
Призначала зелена акакаяразніца.
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03.06.2020 09:08 Ответить
Пусть КАКАЯРАЗНИЦА отдохнёт
Украинцам нужно знать Конкретные фамилии чиновников , ГАДЯЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Думаю, что ДЕЛО ЧЕСТИ нормальным журналистам с жтими вопросами разобраться и высветить в СМИ
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03.06.2020 09:11 Ответить
О культуре: эпоха процветания Греции (эпоха Перикла) закончилась кризисом как только к выборам допустили рабов, а вместо литературных произведений начали масово штамповать комедии. Чувствуете аналогию?
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03.06.2020 09:14 Ответить
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03.06.2020 09:17 Ответить
Эпоха процветания Афин закончилась чумой.
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03.06.2020 09:46 Ответить
Но впереди был Александр!
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03.06.2020 09:48 Ответить
Дубинский?
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03.06.2020 09:52 Ответить
К чему эта копрофагия? 😀
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04.06.2020 00:23 Ответить
Рабів до виборів допустили?))) Лікуйся)
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03.06.2020 10:41 Ответить
Едет автобус, а рядом бежит чувак, весь автобус ржёт.
-Эй, чувак, тут весь автобус уссыкается как ты бежишь!
-Щас обосрётесь - я водитель автобуса!
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03.06.2020 09:11 Ответить
Та їй якраз зарплату й не платили:

"З моменту призначення протягом шести місяців треба було створити Секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою", - розповіла Монахова.
Також вона зазначила, що стикнулася із проблемами і щодо власної заробітної плати. Їй довелося витрачати власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, а також на оренду житла. Без секретаріату неможливо створити штатний розпис, щоб отримувати фінансування і відповідно зарплату.

https://zik.ua/news/politics/dveri_namalovani_na_stini_ne_vidchyniaiutsia_movnyi_ombudsmen_napysala_zaiavu_na_zvilnennia_966511
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03.06.2020 09:28 Ответить
Я задала вопрос - КАКАЯ ЦУКА НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАЗНАЧИЛА МОНАХОВУ ??

Фамилию пусть озвучат - украинцы этому козлу зарплату платят из своих копеек
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03.06.2020 09:30 Ответить
Життя покаже ,хто є ху!!!)))
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03.06.2020 09:13 Ответить
Тыльки ось жаль життя переводити щоб побачити це "ху".
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03.06.2020 09:15 Ответить
Кого б не призначили, важливе ставлення до інституту
Монахова півроку їздила в Київ за свої гроші і не могла зустрітися з прем"єр-міністром
Це показує ставлення ЗеВлади до самої ідеї мовного омбудсмена
Я вже не кажу про заяви москворотого Разумкова і совкодрочера Бужанського
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03.06.2020 09:25 Ответить
Сколько же у нас чиновников на бессмысленных должностях...... Уже придумали министерство защиты вышиванки?
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03.06.2020 09:26 Ответить
А вам лично ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША
Умничайте там по поводу лаптей и кислых щей 😀😀😀
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03.06.2020 09:32 Ответить
Престижність мови визначає не влада, а населення. А резонаторами виступають відомі постаті. Коли медіакумир спілкується українською, то престиж української в народі зростає. Коли ворожою, то українська вже отстой.
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03.06.2020 09:35 Ответить
Прєстіжнасть русскава язика в Рассіі апрєдєдєляєт нє вдасть, а насєлєніє. Какда мєдіакумір абщяєцца на русскам язикє, то прєстіж русскава язика в Рассіі вирастаєт. Какда на вражескам, то русскій язик уже атстой.
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03.06.2020 09:58 Ответить
Відгуки, начебто, і нічого. Побачимо. Бо єдине нормальне призначення пліснявих, це генерал Наєв
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03.06.2020 09:49 Ответить
Це мовний патруль! Скажіть будь ласка: зупинка!
- останівка?!
клацає затвор Шмайсера..
- зупинівка!
лунають постріли!(с)
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03.06.2020 10:09 Ответить
Тоже в КВН участвовал?
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03.06.2020 10:29 Ответить
В групповом квн
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03.06.2020 11:26 Ответить
Аж невіриться.
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03.06.2020 10:59 Ответить
Підтримую на 1000%
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03.06.2020 11:14 Ответить
Надеемся,что новый кандидат будет волком грызть рашизм в языковой практике.
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03.06.2020 11:28 Ответить
Прекрасне призначення. Нарешті людина яка знає, що таке відстоювати права україномовних. Сподіваюсь його роботу не будуть саботувати.
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03.06.2020 11:34 Ответить
Наконец-то нашелся человек ответивший правильно на вопрос чей Крым.
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03.06.2020 11:48 Ответить
Таке враження, що половина дописувачів просто не знає, хто це. Про Святослава Літинського можна сказати, що він уже був мовним омбудсменом ще до того, як цю посаду створили! Ідеальний кандидат! Дуже дивно, що теперішня "зелена" влада його пропонує, схоже, у мінкульті ще є патріоти.
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03.06.2020 11:58 Ответить
Глядя на фото претендента чет всплыл в памяти бородатый анекдот:
-Алё,это прачечная?
-****чечная.Это министерство культуры.
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03.06.2020 13:09 Ответить
До речі-це не стосується Святослава.
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03.06.2020 13:12 Ответить
 
 