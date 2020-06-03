В Минкультуры определились с кандидатом на пост языкового омбудсмена. Им стал активист Святослав Литинский
В Министерстве культуры определились с главным претендентом на должность уполномоченного по защите государственного языка в Украине.
Кандидатуру Святослава Литинского выдвинут на рассмотрение Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Святослав Литинский известен по многочисленным искам в суд против различных компаний, не выполнявших требования закона о языке. К примеру, если не было украинской инструкции или на компьютере невозможно было набирать украинский текст. Еще одна жалоба касалась общения на русском языке министра внутренних дел. Святослав Литинский в этих исках требовал соблюдения украинского закона о языке.
Теперь его кандидатуру должны подать на рассмотрение правительства.
В комментарии "5 каналу" Литинский заверил: его предшественница – Татьяна Монахова – "не имела достаточно опыта в языковых вопросах, а еще не была осведомлена в правозащитной деятельности".
"Министерство культуры поговорило со всеми кандидатами на базе документов и приняло решение, чтобы меня рекомендовали среди этих трех человек в Кабмин. Самое важное – это образовать секретариат, то есть это как бы непосредственно орган, который обеспечивает функционирование уполномоченного. А дальше есть закон, который требует, чтобы уполномоченный первым подавал в Кабмин и вместе с Кабмином принимал участие в проработке решений относительно государственного языка, чтобы обеспечивал рассмотрение обращений граждан относительно нарушений государственного языка", – заявил Святослав Литинский, кандидат на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом о языке. Уполномоченный должен следить за соблюдением требований закона, реагировать на действия или бездействие должностных лиц в отношении государственного языка и составлять на них протоколы в правоохранительные органы.
Напомним, в конце апреля Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По ее словам, за шесть месяцев с даты назначения ни разу не получала заработную плату, поскольку так и не был создан секретариат языкового омбудсмена.
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А какая Цука назначила предыдущего омбудсмена ?
« Татьяна Монахова - "не имела достаточно опыта в языковых вопросах, а еще не была осведомлена в правозащитной деятельностиИсточник: https://censor.net/n3199655»
Назовите ФИО того , кто предложил Монахову
Украинцы, ХВАТИТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ НЕКОМПЕТЕНТНЫМ ТИПАМ . Лучше используйте ее для своих детей на подарки и вкусности
Украинцам нужно знать Конкретные фамилии чиновников , ГАДЯЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Думаю, что ДЕЛО ЧЕСТИ нормальным журналистам с жтими вопросами разобраться и высветить в СМИ
-Эй, чувак, тут весь автобус уссыкается как ты бежишь!
-Щас обосрётесь - я водитель автобуса!
"З моменту призначення протягом шести місяців треба було створити Секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою", - розповіла Монахова.
Також вона зазначила, що стикнулася із проблемами і щодо власної заробітної плати. Їй довелося витрачати власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, а також на оренду житла. Без секретаріату неможливо створити штатний розпис, щоб отримувати фінансування і відповідно зарплату.
https://zik.ua/news/politics/dveri_namalovani_na_stini_ne_vidchyniaiutsia_movnyi_ombudsmen_napysala_zaiavu_na_zvilnennia_966511
Фамилию пусть озвучат - украинцы этому козлу зарплату платят из своих копеек
Монахова півроку їздила в Київ за свої гроші і не могла зустрітися з прем"єр-міністром
Це показує ставлення ЗеВлади до самої ідеї мовного омбудсмена
Я вже не кажу про заяви москворотого Разумкова і совкодрочера Бужанського
Умничайте там по поводу лаптей и кислых щей 😀😀😀
- останівка?!
клацає затвор Шмайсера..
- зупинівка!
лунають постріли!(с)
-Алё,это прачечная?
-****чечная.Это министерство культуры.