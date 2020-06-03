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Новости Коронавирус и карантин
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Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 96 новых случаев. Всего 1830 инфицированных

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 96 новых случаев. Всего 1830 инфицированных

По состоянию на утро 3 июня на Львовщине подтвердили 1830 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4885 человек, госпитализированы - 714, на амбулаторном лечении - 4171, выписаны - 559. Сейчас в больнице находятся 155 человек, из них в реанимации - 5, на аппаратах ИВЛ - 1.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1830 человек, 60 человек умерли. 457 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 500 ПЦР-тестов, из которых 96 - положительные (из них - 64 это жители Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин на Львовщине продлен до 5 июня, - ОГА

Вместе с тем, как сообщила Сличная, 29 мая на Львовщине умер еще один человек с коронавирусной инфекцией.

Известно, что пациент 1939 года, житель Жовковского района, с. Погорисько. На лечении находился в госпитале в Винниках. Пациент умер 29 мая, а подтверждение инфицирования у него коронавирусной инфекции получили 31 мая. Сопутствующие заболевания - кардиосклероз.

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 96 новых случаев. Всего 1830 инфицированных 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2896)


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Снимать карантин говорите? Ну ну..
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03.06.2020 09:01 Ответить
Ну так сиди дома, прячься, кто тебе запрещает!
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03.06.2020 13:38 Ответить
о народе думаю, не о себе, Гарри Гарриевич. Времена то какие, врачей жаль.
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03.06.2020 14:15 Ответить
ФК "Карпати" статистику погіршили - у них 25 заражених із 62 працівників
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03.06.2020 09:11 Ответить
вони думали, що круті* і їх ковід не зачіпить
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03.06.2020 09:41 Ответить
це проблема"закритих клубів".. не тільки футбольних..УРОК "Даймонд принцес" Карпати не вивчили.

ніби відізолювались -а всередині "вузького кола" навіть руки не миють ..

Хтось заніс "зі сторони" -і "пішло-поїхало"... (
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03.06.2020 10:46 Ответить
того Хтось мають визначити і покарати... може ще й нігті не стрижуть, а там найбільше скупчення зарази)..та й удари погані виходять... одним словом ганьба... як грають , так і керують ними разом з їхніми лікарями
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03.06.2020 21:38 Ответить
Прості смертні у Львові чекають результати тестів один два тижні. Футболісти отримують тести в той же день, або наступного дня. Не можу зрозуміти, чому у той час, коли не встигають зробити тести хворим через перезавантаження лабораторій, роблять масово тести футболістам. Що є важливіше, перевірити лікарів, працівників комунальних служб, працівників харчової промисловості, чи футболістів. Невже без футболу життя закінчиться.
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03.06.2020 11:04 Ответить
всі перечислені Вами після футболістів, то корупціонери, а футблісти грають тільки в тоталізатор
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03.06.2020 21:40 Ответить
 
 