Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 96 новых случаев. Всего 1830 инфицированных
По состоянию на утро 3 июня на Львовщине подтвердили 1830 случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4885 человек, госпитализированы - 714, на амбулаторном лечении - 4171, выписаны - 559. Сейчас в больнице находятся 155 человек, из них в реанимации - 5, на аппаратах ИВЛ - 1.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1830 человек, 60 человек умерли. 457 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 500 ПЦР-тестов, из которых 96 - положительные (из них - 64 это жители Львова).
Вместе с тем, как сообщила Сличная, 29 мая на Львовщине умер еще один человек с коронавирусной инфекцией.
Известно, что пациент 1939 года, житель Жовковского района, с. Погорисько. На лечении находился в госпитале в Винниках. Пациент умер 29 мая, а подтверждение инфицирования у него коронавирусной инфекции получили 31 мая. Сопутствующие заболевания - кардиосклероз.
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ніби відізолювались -а всередині "вузького кола" навіть руки не миють ..
Хтось заніс "зі сторони" -і "пішло-поїхало"... (