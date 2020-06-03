В Украине за сутки - 483 новых случая COVID-19, умерли 8 человек, всего зафиксировали 24 823 случая
По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 823 случая COVID-19. За сутки - 483 новых случая. Восемь человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выздоровели 362 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 113 человек до 13 648.
Больше всего новых случаев выявили в Львовской области (96), Киеве (62), Ривненской (50) и Черновицкой (32) областях.
За минувшие сутки новые случаи коронавирусной болезни выявлены во всех областях Украины. Вместе с тем, в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Сумской областях выявлено по одному случаю, Донецкой и Луганской областях - по два.
Всего с начала пандемии более 3000 заболевших COVID-19 выявлены в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - в восьми областях: Ривненской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1050 случаев;
Волынская область - 959 случаев;
Днепропетровская область - 950 случаев;
Донецкая область - 166 случаев;
Житомирская область - 780 случаев;
Закарпатская область - 1236 случаев;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
Кировоградская область - 523 случая;
м. Киев - 3133 случая;
Киевская область - 1652 случая;
Львовская область - 1830 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 913 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ривненская область - 1873 случая;
Сумская область - 174 случая;
Тернопольская область - 1200 случаев;
Харьковская область - 1131 случай;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 469 случаев;
Черновицкая область - 3442 случая;
Черкасская область - 416 случаев;
Черниговская область - 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 г. в Центр поступили 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 61138 сообщений о подозрении на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2.смертнісь від ковід в 10-20 разів більша ніж від грипу..(ХОЧА ДЕХТОКАЖЕ,ЩО БІЛЬШЕ)
ЦЕ факт.
Якщо особливо тупим це нічого не каже -це х проблема.. була би..
Якби тихо заражались і здихали..
Але ні..вони ще інших загітують..
Тому Зотовим,дідовикам ,щуроловам БУДУ ПРОДОВЖУВАТИ РОБИТИ ОПЕРАЦІЇ НА ГЛАНДАХ чЕРЕЗ ЗАДНІЙ ПРОХІД АВТОГЕНОМ.
https://www.bbc.com/russian/features-52835770
Маска помогает еще и т привычки ковырять в носу и лузгать семки. Такие дела.
"Лёши нет!" - сказал через месяц коронавирус.
26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 - новых 92
29.03 - 418 - новых 108
30.03 - 480 - новых 62 v - Пн
31.03 - 549 - новых 69
01.04 - 669 - новых 120
02.04 - 804 - новых 135
03.04 - 942 - новых 138
04.04 - 1096 - новых 154
05.04 - 1251 - новых 155
06.04 - 1319 - новых 68 v - Пн
07.04 - 1462 - новых 143
08.04 - 1668 - новых 206
09.04 - 1892 - новых 224
10.04 - 2203 - новых 311
11.04 - 2511 - новых 308
12.04 - 2777 - новых 266 v - Вс
13.04 - 3102 - новых 325
14.04 - 3372 - новых 270
15.04 - 3764 - новых 392
16.04 - 4161 - новых 397
17.04 - 4662 - новых 501
18.04 - 5106 - новых 444
19.04 - 5449 - новых 343
20.04 - 5710 - новых 261 v - Пн
21.04 - 6125 - новых 415
22.04 - 6592 - новых 467
23.04 - 7170 - новых 578
24.04 - 7647 - новых 477
25.04 - 8125 - новых 478
26.04 - 8617 - новых 492
27.04 - 9009 - новых 392 v - Пн
28.04 - 9410 - новых 401
29.04 - 9866 - новых 456
30.04 - 10406 - новых 540
01.05 - 10861 - новых 455
02.05 - 11411 - новых 550
03.05 - 11913 - новых 502
04.05 - 12331 - новых 418
05.05 - 12697 - новых 366 v - Вт
06.05 - 13184 - новых 487
07.05 - 13691 - новых 507
08.05 - 14195 - новых 504
09.05 - 14710 - новых 515
10.05 - 15232 - новых 525
11.05 - 15648 - новых 416
12.05 - 16023 - новых 375 v - Вт
13.05 - 16425 - новых 402
14.05 - 16847 - новых 422
15.05 - 17330 - новых 483
16.05 - 17858 - новых 528
17.05 - 18291 - новых 433
18.05 - 18616 - новых 325
19.05 - 18876 - новых 260 v - Вт
20.05 - 19230 - новых 354
21.05 - 19706 - новых 476
22.05 - 20148 - новых 442
23.05 - 20580 - новых 432
24.05 - 20986 - новых 406
25.05 - 21245 - новых 259 v - Пн
26.05 - 21584 - новых 339
27.05 - 21905 - новых 321 v - Ср
28.05 - 22382 - новых 477
29.05 - 22811 - новых 429
30.05 - 23204 - новых 393
31.05 - 23672 - новых 468
01.06 - 24012 - новых 340
02.06 - 24340 - новых 328 v - Вт
03.06 - 24823 - новых 483
https://bykvu.com/ru/bukvy/chernogorija-oficialno-zajavila-ob-okonchanii-jepidemii-covid-19/
НОва ЗЕландія теж..
І ще купа країн можна вважати "призупинили епідемію"..Правда,до часу відновлення активного руху.. (
Але Є ж і Білорусь,і рашка,і Бразилія..І в США поки що ЖОПА...
щоб ще завозити ..))
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6