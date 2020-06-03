В Украине за сутки - 483 новых случая COVID-19, умерли 8 человек, всего зафиксировали 24 823 случая

По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 823 случая COVID-19. За сутки - 483 новых случая. Восемь человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выздоровели 362 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 113 человек до 13 648.

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Больше всего новых случаев выявили в Львовской области (96), Киеве (62), Ривненской (50) и Черновицкой (32) областях.

За минувшие сутки новые случаи коронавирусной болезни выявлены во всех областях Украины. Вместе с тем, в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Сумской областях выявлено по одному случаю, Донецкой и Луганской областях - по два.

Всего с начала пандемии более 3000 заболевших COVID-19 выявлены в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - в восьми областях: Ривненской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1050 случаев;

Волынская область - 959 случаев;

Днепропетровская область - 950 случаев;

Донецкая область - 166 случаев;

Житомирская область - 780 случаев;

Закарпатская область - 1236 случаев;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано-Франковская область - 1465 случаев;

Кировоградская область - 523 случая;

м. Киев - 3133 случая;

Киевская область - 1652 случая;

Львовская область - 1830 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 913 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ривненская область - 1873 случая;

Сумская область - 174 случая;

Тернопольская область - 1200 случаев;

Харьковская область - 1131 случай;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 469 случаев;

Черновицкая область - 3442 случая;

Черкасская область - 416 случаев;

Черниговская область - 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 г. в Центр поступили 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 61138 сообщений о подозрении на COVID-19.









