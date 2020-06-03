Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшее время из-за ситуации с COVID-19, - посол Лион

Авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет. Причиной стала статистика по коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил посол Израиля Джоэль Лион.

Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительная. К этому вопросу могут вернутся в следующем месяце.

"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.

По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

"Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", - добавил он.

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