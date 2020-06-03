Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшее время из-за ситуации с COVID-19, - посол Лион
Авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет. Причиной стала статистика по коронавирусу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил посол Израиля Джоэль Лион.
Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительная. К этому вопросу могут вернутся в следующем месяце.
"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.
По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.
"Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", - добавил он.
Топ комментарии
+2 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий03.06.2020 09:27
+1 Khmelnitskiy
показать весь комментарий03.06.2020 10:33
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а то тут писали, что кварталовец собирался с визитом ...
«Слуга народа» Павлюк выиграл в лотерею миллион: Ляшко нервно курит в сторонке
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До Верховной Рады Максим Павлюк занимал должность прокурора в Военной прокуратуре Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.
Как выяснилось из декларации, Павлюк еще и очень азартный человек. Он задекларировал выигрыш в лотерею 900 тыс. гривен.
До сих пор о похожем крупном выигрыше заявлял лишь депутат Олег Ляшко, который в 2017 году получил более 500 тыс. гривен."
https://www.economics-prorok.com/2020/06/слуга-народа-павлюк-выиграл-в-лотер.html
Полковнику никто не пишет.
ПреЗеденту никто не верит.
И его статистике.