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Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшее время из-за ситуации с COVID-19, - посол Лион

Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшее время из-за ситуации с COVID-19, - посол Лион

Авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет. Причиной стала статистика по коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил посол Израиля Джоэль Лион.

Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительная. К этому вопросу могут вернутся в следующем месяце.

"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.

По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

"Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле с понимаем отнеслись к тому, что Зеленский отдал места украинской делегации жертвам Холокоста, - посол Лион

Автор: 

Израиль (1922) авиасообщение (793) Лион Джоэль (15)


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Топ комментарии
+2
Не все ещё деньги слуги выгребли из Украины - РАНО САМОЛЁТ ПОДАВАТЬ 😀😀😀
«Слуга народа» Павлюк выиграл в лотерею миллион: Ляшко нервно курит в сторонке

"
До Верховной Рады Максим Павлюк занимал должность прокурора в Военной прокуратуре Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.
Как выяснилось из декларации, Павлюк еще и очень азартный человек. Он задекларировал выигрыш в лотерею 900 тыс. гривен.
До сих пор о похожем крупном выигрыше заявлял лишь депутат Олег Ляшко, который в 2017 году получил более 500 тыс. гривен."
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03.06.2020 09:27
+1
А если что-то случится, где зелёные прятаться будут?
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03.06.2020 10:33
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надеюсь зеленского пока тоже не пригласят ?
а то тут писали, что кварталовец собирался с визитом ...
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03.06.2020 09:18 Ответить
Звітуватиме по скайпу.
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03.06.2020 09:20 Ответить
Втечі до Ізраіловки поки що не передбачається.
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03.06.2020 09:19 Ответить
Не все ещё деньги слуги выгребли из Украины - РАНО САМОЛЁТ ПОДАВАТЬ 😀😀😀
«Слуга народа» Павлюк выиграл в лотерею миллион: Ляшко нервно курит в сторонке

"
До Верховной Рады Максим Павлюк занимал должность прокурора в Военной прокуратуре Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.
Как выяснилось из декларации, Павлюк еще и очень азартный человек. Он задекларировал выигрыш в лотерею 900 тыс. гривен.
До сих пор о похожем крупном выигрыше заявлял лишь депутат Олег Ляшко, который в 2017 году получил более 500 тыс. гривен."
показать весь комментарий
03.06.2020 09:27 Ответить
Ссылка
https://www.economics-prorok.com/2020/06/слуга-народа-павлюк-выиграл-в-лотер.html
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03.06.2020 09:28 Ответить
Полковнику никто не пишет.
ПреЗеденту никто не верит.
И его статистике.
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03.06.2020 09:36 Ответить
А если что-то случится, где зелёные прятаться будут?
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03.06.2020 10:33 Ответить
Где-то вместе с крокодилами.
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03.06.2020 10:36 Ответить
Ну надо ж, как теперь жить то без хасидов😁
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03.06.2020 13:43 Ответить
 
 