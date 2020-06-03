Около 1,6 тыс. военных армии США стянули в район Вашингтона, они в состоянии повышенной боевой готовности
Пентагон стянул в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джонатана Хоффмана.
По его словам, войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы в случае необходимости принять участие в устранении массовых беспорядков, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая после задержания полицией.
Хоффман отметил, что пока что армия не принимает участия в операциях полиции. По данным агентства, воинские подразделения будут перемещаться в район Вашингтона. В их число входят военная полиция, пехотный батальон и инженерные войска.
Как сообщалось, ранее полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией.
В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.
Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.
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В рашке вот до сих пор таскают портреты сталина, пуйла рисуют на иконах, они для тупых совков лучшие.
даже неожиданно как то такое признавалово....
А кто теперь может сказать что будет? Ты, к примеру, мог подумать, что американские полицейские станут на колени перед
черножтемнокожими мародерами?
У них как у чукчей - отсекатель на бухло не работает, поэтому они уже вымерли практически.
Юридически оно, конечно, геноцид, ну а фактически - с геноцидом получилась Америка, а без геноцида - Мексика.
Хотя бритиши и сами тогда от оспы умирали бодренько, прививку придумали через лет пятьдесят после истории с одеялами.
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1267931941753454598 9 ч
А что там в Нью-Йорке с коронавирусом-то? Все? Совсем-совсем пропал? Больше нет забитых трупами под завязку моргов на первых полосах? Странно... Всего два дня протестов - и все выздоровели. Не давайте делать из своих мозгов жратву для информационного терроризма.
Мрази из демпартии во всём винят Россию и американских националистов. При этом в безпорядках участвуют негры и антифа. Всё с ног на голову - вот так сцут в глаза американскому быдлу демократы. Нагло и даже не боятся быть разоблачёнными.
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1267857558724902912 14 год
Спецслужбы США начали задерживать первых активаторов идущих бунтов, которые спонсировали и поднимали толпу.
Граждане Кубы и Венесуэлы.
Очень бедные страны имели финансирование на это все.
Думаю, что версии про Китай можно отбрасывать.
Спонсоров этих двух стран знает весь мир
Порядок все-равно наведут. И Трамп будет заявлять, что его политика против мигрантов правильная.
Для кацапов была еще одна цель, перебить информационно победу США в космосе над бензоколонкой.
О следе раши в подоргеве протестов говорили и во Франции, и в Каталонии...
Погроми проходять за стандартною схемою. Поки одні білі провокатори збирають натовп погромників і скеровують їх до багатих вулиць, інші розкладають каміння, палки, арматуру вздовж вітрин магазинів та ресторанів. З підходом натовпу провокатори починають бити вікна, але самі туди не лізуть, а направляють чорних на грабунки. Всі тітухани мають типові рюкзачки зі спорядженням та захистом. Часто одіті в чорне, рукавичках та масках аби не було видно кольору шкіри.