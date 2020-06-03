Около 1,6 тыс. военных армии США стянули в район Вашингтона, они в состоянии повышенной боевой готовности

Пентагон стянул в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джонатана Хоффмана.

По его словам, войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы в случае необходимости принять участие в устранении массовых беспорядков, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая после задержания полицией.

Хоффман отметил, что пока что армия не принимает участия в операциях полиции. По данным агентства, воинские подразделения будут перемещаться в район Вашингтона. В их число входят военная полиция, пехотный батальон и инженерные войска.

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Как сообщалось, ранее полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией.

В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.