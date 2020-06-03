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Около 1,6 тыс. военных армии США стянули в район Вашингтона, они в состоянии повышенной боевой готовности

Около 1,6 тыс. военных армии США стянули в район Вашингтона, они в состоянии повышенной боевой готовности

Пентагон стянул в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джонатана Хоффмана.

По его словам, войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы в случае необходимости принять участие в устранении массовых беспорядков, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая после задержания полицией.

Хоффман отметил, что пока что армия не принимает участия в операциях полиции. По данным агентства, воинские подразделения будут перемещаться в район Вашингтона. В их число входят военная полиция, пехотный батальон и инженерные войска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены, - АР

Как сообщалось, ранее полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией.

В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

армия (8492) беспорядки (333) Пентагон (1447) протест (5857) США (26439) Вашингтон (92)


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Топ комментарии
+23
Надо не военных стягивать - А СЧЕТА КАЦАПОВ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ ТРЯСТИ - все беспорядки оплачены кацапами
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03.06.2020 09:36
+11
Никакая не фигня. Пророссийская ANTIFA спонсируется кремлем с какой целью? У рашки днем с огнем не найдешь ни одной благородной цели, только подлости строить и разрушать все до чего дотянутся грязные ручонки. Посчитай сколько стран официально заявляли о вмешательстве рашки в их внутренние дела - выборы, брекзиты, погромы и прочее.
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03.06.2020 10:04
+8
Думаешь темнокожий военный увидев магазин броситься его грабить?
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03.06.2020 09:39
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Надо не военных стягивать - А СЧЕТА КАЦАПОВ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ ТРЯСТИ - все беспорядки оплачены кацапами
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03.06.2020 09:36 Ответить
Фигня. Безпорядки - это обычная фича демпартии, которая является источником коррупции, лжи, извращений и другого зла
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03.06.2020 09:40 Ответить
Никакая не фигня. Пророссийская ANTIFA спонсируется кремлем с какой целью? У рашки днем с огнем не найдешь ни одной благородной цели, только подлости строить и разрушать все до чего дотянутся грязные ручонки. Посчитай сколько стран официально заявляли о вмешательстве рашки в их внутренние дела - выборы, брекзиты, погромы и прочее.
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03.06.2020 10:04 Ответить
Пророссийская ANTIFA? Ты дурачёк? ANTIFA финансируется Соросом, как и все левацкие ЛГБТ - банды.
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03.06.2020 10:06 Ответить
Ты зебил по американски.😛
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03.06.2020 10:12 Ответить
Я сейчас простой логикой докажу что ты дура: Это игра не против США, это игра против Трампа. Ситуацию нужно рассматривать как внутриполитическую. Рашке выгодна власть демократов в США? Абсолютно нет. Рашка тут не при чём, как и Китай и прочие. Выгодополучатели от ситуации - демократы.
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03.06.2020 10:16 Ответить
Дура твоя логика. ЛЮБОЙ бардак в стане врага - цель Расии.
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03.06.2020 11:11 Ответить
Тем самым ты делаешь бензаколонку очень влиятельной, но это потому что ты живёшь в Украине. За пределами зелёной страны зебилов, Рашка - это просто бензоколонка.
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03.06.2020 11:14 Ответить
В огороде бузина, а в Киеве - дядька. Значение слова ЦЕЛЬ тебе доступно?
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03.06.2020 11:41 Ответить
Путин тебе в штаны насрал.
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03.06.2020 12:28 Ответить
Высылаю!
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03.06.2020 15:38 Ответить
Сорос таки причетний до фінансувння Антіфи (як антифашиської та антирасиської органіхззації, правда на папері), як і ерефія та зараз Китай в них вливає сильно. До тогож, Венесуела і та Куба (а можливо і Іран) причетні до фінансування союзників Антіфи: ACAB та WWP. Крім того, поряд з Антіфою активно працюють демократичні соціалісти Америки (DSA), цих підтримують внутрішні ліваки. Мордобук і Твітер давно їм допомагають.
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03.06.2020 13:31 Ответить
Соросом ? вот мы и виноватого нашли . ну хоть не Порох
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03.06.2020 10:39 Ответить
порох - это аватарка сороса в украине. поэтому нет фотографий где они вместе. все, дело раскрыто!
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03.06.2020 10:43 Ответить
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03.06.2020 10:43 Ответить
Любий заколот - це привід для "урізання" прав населення, Трампу це на руку в першу чергу.
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03.06.2020 11:07 Ответить
Логика жителя банановой республики с вечным диктатором, но не для реалий США.
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03.06.2020 11:10 Ответить
Здесь не только кацапы отметились. Подогревают и китаезы. Это их 'мстя' за Тайвань.
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03.06.2020 09:41 Ответить
Да чушь. Безпорядки в Гонконге делали силы, связанные с демократами. Эти же силы делают это и в США против Трампа.
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03.06.2020 10:00 Ответить
Что ты тут троляка демократов поливаешь? Там трамп во все структуры расставил своих холуев, которые против него слова не скажут, и охамел окончательно, прессе грубит и закрывает рот, оскорбляет всех, кто его пытается критиковать. Ты твиттер его почитай сначала. Так себя не вел ни один президент США до него.
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03.06.2020 10:09 Ответить
Новостная индустрия США принадлежит олиархам демпартии мало чем отличается от российских пропагандонов. Так что Трамп давит эту мерзкую гидру и правильно делает.
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03.06.2020 10:21 Ответить
Вот ты свою суть и выставил напоказ - тебе нужен трамп и диктатура, как в рашке, чтоб сми молчали в тряпочку а трампушка творил что хотел. И тебе нужно обсирать демократов всеми силами.
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03.06.2020 10:46 Ответить
Технологии кацапские - так шо трясти надо их
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03.06.2020 09:53 Ответить
Это игра не против США, это игра против Трампа. Ситуацию нужно рассматривать как внутриполитическую. Рашке выгодна власть демократов в США? Абсолютно нет. Рашка тут не при чём, как и Китай и прочие. Выгодополучатели от ситуации - демократы.
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03.06.2020 10:17 Ответить
Против трампа никто не сможет сыграть лучше, чем он сам собственной персоной.
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03.06.2020 10:49 Ответить
бла-бла-бла. Трамп - лучшее, что было в США.
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03.06.2020 10:59 Ответить
Так и есть. Для таких, как ты, он лучшее.
В рашке вот до сих пор таскают портреты сталина, пуйла рисуют на иконах, они для тупых совков лучшие.
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03.06.2020 11:20 Ответить
Тупой совок - это ты, так как кроме пропагандистских клише, фейков и хамства от тебя ничего не исходит. Пропаганда демпартии - это аналог роств. Трамп - это антисистемный политик, он не владеет таким ресурсом промывания мозов, как его противники, которые вливают в головы таких как ты тонны помоев ежедневно.
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03.06.2020 11:35 Ответить
А в армії цвітних теж багато і як вони себе поведуть - невідомо.
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03.06.2020 09:36 Ответить
Думаешь темнокожий военный увидев магазин броситься его грабить?
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03.06.2020 09:39 Ответить
Они могут с оружием обьединится и развернуть стволы на Белый Дом.
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03.06.2020 09:42 Ответить
не выдумывай, кастрама....
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03.06.2020 09:44 Ответить
а ты думаешь он увидев своих, грабящих тот магазин, бросится их останавливать?
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03.06.2020 09:43 Ответить
Не знаю, не знаю. Для меня грабитель не свой, даже если он со мной одной расы, национальности, цвета волос или вероисповедания. Не думаю, что военный, чем то от меня сильно отличаются.
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03.06.2020 09:57 Ответить
от и я думаю шо грабитель любой расы от тебя не сильно отличается...)))

даже неожиданно как то такое признавалово....
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03.06.2020 10:03 Ответить
"Чукча не читатель, чукча писатель!" (с)
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03.06.2020 10:08 Ответить
может хватит признаний на сегодня? )))
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03.06.2020 10:14 Ответить
Но есть один лайфхак: даже взвод темнокожих военных, которые бегут грабить магазин, можно очень просто остановить, бросив им баскетбольный мяч.
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03.06.2020 09:44 Ответить
100% =)
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03.06.2020 10:21 Ответить
Брехня, не работает это, спроси у даунбасяр. Им под Мариком никакие баскетбольные мячи против "негров на БТРах" не помогали. Так что не надо ля-ля.
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03.06.2020 11:11 Ответить
кацапирущим пустую бутылку из под водки брось - они и 9й день скoрбить будут и 40й на том же месте...
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03.06.2020 11:20 Ответить
Он будет не в состоянии, так как будет принимать участие в операции Живой щит
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03.06.2020 10:01 Ответить
https://censor.net/user/459425 Думаешь темнокожий военный увидев магазин броситься его грабить?

А кто теперь может сказать что будет? Ты, к примеру, мог подумать, что американские полицейские станут на колени перед чернож темнокожими мародерами?
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03.06.2020 10:33 Ответить
Виявить солідарність із "братиками" і "сестричками"
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03.06.2020 10:35 Ответить
с нашим атаманом не приходится тужить....
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03.06.2020 09:41 Ответить
Вже 300 років Америка не може позбавитись від побутового расизму. Завезення і торгівля чорними рабами ще довго буде їм відкашлюватись. Дивно, що корінні індіанці сидять тихо на сраці.
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03.06.2020 09:41 Ответить
Есть теория, шо индейцев победили не Кольт с Винчестером, а Джек Дениэлс с Джони Уокером.

У них как у чукчей - отсекатель на бухло не работает, поэтому они уже вымерли практически.
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03.06.2020 09:47 Ответить
Ага, і тому їх зігнали в резервації на самих неродючих землях.
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03.06.2020 09:50 Ответить
Скоріше не тому зігнали - а тому змогли зігнати.
Юридически оно, конечно, геноцид, ну а фактически - с геноцидом получилась Америка, а без геноцида - Мексика.
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03.06.2020 10:55 Ответить
Ну і ковдри з віспою, як гуманітарка, теж не варто забувати.
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03.06.2020 10:57 Ответить
100%, и оспа помогла.
Хотя бритиши и сами тогда от оспы умирали бодренько, прививку придумали через лет пятьдесят после истории с одеялами.
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03.06.2020 11:05 Ответить
Это приведет к еще большему волнению. Всколыхнется и Европа.Последствия могут быть не предсказуемыми
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03.06.2020 09:46 Ответить
Европейцы хотят, чтобы мародеры грабили их магазины и дома?
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03.06.2020 10:07 Ответить
Хоспади, мародерством в США занимается сейчас менее 0.1% ублюдков которые попадают на камеры и используются в СМИ для дискредитации протеста, не надо всех протестующих считать мародерами
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03.06.2020 10:39 Ответить
Кто вывел, посчитал эти цифры?
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03.06.2020 10:40 Ответить
Там под прикрытием мирных протестующих под шумок действуют погромщики, и как раз погромщиков нужно жестко вязать и паковать. А мирные протестующие должны от них дистанциироваться, как у нас на Майдане сами протестующие выгоняли провокаторов.
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03.06.2020 09:57 Ответить
трампу ця ***..ня не поможе! навіть найвідданіші спонсори трампа з проїзральского лобі спішать з анексією окупованих земель(ще до виборів),щоб отримати від трампа по максимуму. а хто хто а вони розуміють що з байденом така мана не прокатить.ще китай готовий помстися, і думаю бл.до виборів витече компомат на трампа і родину(всетаки спільні бізнеси в китаї). хіба лише пуйло рятівник! але тут він скористається безладом,зрештою як плата за послуги. трамп за ен лямів від ізраїльского лобі визнав анексії голан, сх.єрусалиму та визнав поселення- то пуйло зможе дати мільярди за визнання анексії криму
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03.06.2020 09:47 Ответить
Як це?Тут всі дем.канали радикалізують спільноту навіть при тому,що по статистиці кожного дня гине від поліції двоє-троє порушників закону.Рік виборів жеж-треба збурити лохторат мародерів-велферистів.
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03.06.2020 10:20 Ответить
збурити діло легке, тим паче що мародери при будь яких протестах є.тож спостерігаємо далі.навіть трампівський канал фокс ньюз називає політику трампа однією із причин протестів. тому скільки не кажи ліваки, демократи...а проблеми з расизмом в сша як були так і є
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03.06.2020 11:20 Ответить
А де їх немає?Але не скрізь є закон,як в Австрії,де 14-ть років тюрьми за "пупін введі!!!" дають,бо радикалізувати-це працювати на ворогів Америки,щоб Крим окупували,Сірію довбали,в Лівію вільно через Іран,Сірію 14-ть бомбардувальників відправили для лихоманки на "нефтянці"світу.Це не демократія-це мародрство.
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03.06.2020 11:48 Ответить
так от і я про те! сша не ми, і тому з мародерами розберуться, і трампа переживуть
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03.06.2020 13:43 Ответить
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1267931941753454598 9 ч

А что там в Нью-Йорке с коронавирусом-то? Все? Совсем-совсем пропал? Больше нет забитых трупами под завязку моргов на первых полосах? Странно... Всего два дня протестов - и все выздоровели. Не давайте делать из своих мозгов жратву для информационного терроризма.
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03.06.2020 09:47 Ответить
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 227
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03.06.2020 09:56 Ответить
Як на мене, то від карантину шкоди людям було в багато крат більше, ніж від цих погромів. Треба розібратись - хто і навіщо здійняв цей ажиотаж навколо коронвірусу.
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03.06.2020 10:38 Ответить
https://www.instagram.com/p/CA57Y3_n35E/

Мрази из демпартии во всём винят Россию и американских националистов. При этом в безпорядках участвуют негры и антифа. Всё с ног на голову - вот так сцут в глаза американскому быдлу демократы. Нагло и даже не боятся быть разоблачёнными.
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03.06.2020 09:59 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis
@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1267857558724902912 14 год

Спецслужбы США начали задерживать первых активаторов идущих бунтов, которые спонсировали и поднимали толпу.
Граждане Кубы и Венесуэлы.
Очень бедные страны имели финансирование на это все.
Думаю, что версии про Китай можно отбрасывать.
Спонсоров этих двух стран знает весь мир
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03.06.2020 10:06 Ответить
Это не доказ. Где пруф на источник? Это игра не против США, это игра против Трампа. Ситуацию нужно рассматривать как внутриполитическую. Рашке выгодна власть демократов в США? Абсолютно нет. Рашка тут не при чём, как и Китай и прочие. Выгодополучатели от ситуации - демократы.
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03.06.2020 10:13 Ответить
Трамп в этой истории не потеряет.
Порядок все-равно наведут. И Трамп будет заявлять, что его политика против мигрантов правильная.

Для кацапов была еще одна цель, перебить информационно победу США в космосе над бензоколонкой.
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03.06.2020 10:21 Ответить
Всё это красивые версии, и Трамп правильно борется с мигрантами, и он победит. Но вот Раша не всесильная. А безпорядки были и в ЛА в 1992 году, было убито 60 человек. Там нос демократов давно обнаружен. Какой их план - сказать трудно, но раша тут курит в сторонке. Это в Украине она кажется всемогущей, а в США она никто.
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03.06.2020 10:29 Ответить
Никто не пишет, что она всемогуща, но гадит везде.
О следе раши в подоргеве протестов говорили и во Франции, и в Каталонии...
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03.06.2020 10:38 Ответить
в основном это военная полиция - уже засветилась при разгоне в Вашингтоне, это Трамп пример типа показывает в федеральном округе Колумбия как надо действовать, но в штатах губернаторы на местах и без него знают, им этот пример не нужен, а Трамп просто так не может совать свой федеральный нос во внутренние дела штатов, ему для это обоснования нужно рыть от 1807 г.... там все очень сложно устроено, США это рафинированная идеальная федерация, с которой можно брать пример и другим федеративным странам.
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03.06.2020 10:04 Ответить
Режим использует армию против народа. Диктатор сошел с ума.
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03.06.2020 10:18 Ответить
Ви про Асада?
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03.06.2020 10:52 Ответить
Головний удар лівих радикалів, яких відгодували демократи та Китай з ерефією направлений все ж таки проти Трампа.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 1493
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03.06.2020 13:34 Ответить
Тут злилися передвиборчі інтереси демократів, які діють через воїх мерів за допомогою демократичних соціалістів Америки (DSA) та іноземних держав. З самого початку поки мирні акції не переросли в погроми, демократичні мери і підлеглі їм начальики поліції загравали з демонстрантами надіючись завоювати прихильність виборців.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 3459
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03.06.2020 13:43 Ответить
Наприклад, в Лос-Анжелесі поліція навіть затримала власників магазину коштовностей, які погрожували погромникам зброєю захищаючи своє майно!
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03.06.2020 13:48 Ответить
Так тривало не довго, доки Антіфа та АСАВ не вискочили на броньовичок. Білі члени антіфи почали координувати та організовувати афро-американців на погроми. Хоча, і сама BLM мала відношення до Пекіну, але https://www.youtube.com/watch?v=AvxrtMb3mYM Антіфа краще організована, підготовлена та фінансована не тільки Пекіном, а й ерефією . Хоча, сьогодні ерефія виступає разом з Кубою та Північною Кореею, Венісуелою на підтанцьовках у Китаю. Це їх рівень.
Погроми проходять за стандартною схемою. Поки одні білі провокатори збирають натовп погромників і скеровують їх до багатих вулиць, інші розкладають каміння, палки, арматуру вздовж вітрин магазинів та ресторанів. З підходом натовпу провокатори починають бити вікна, але самі туди не лізуть, а направляють чорних на грабунки. Всі тітухани мають типові рюкзачки зі спорядженням та захистом. Часто одіті в чорне, рукавичках та масках аби не було видно кольору шкіри.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 3959
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03.06.2020 14:03 Ответить
Тітуханів звозять з інших місць і штатів. Тому трапляється що, вони бьють вітрини у прихильників або учасників протестів, доки ті кричать: "Флойд, я не можу дихати!" Дійшло до того що BLM почали ганяти Антіфу за неправильні погроми. Так само і Антіфа мала "політичну дискусію" з BLM в Далласі. мабуть не поділили любов до конфедератів.
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 69
Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності - Цензор.НЕТ 6259
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03.06.2020 14:13 Ответить
 
 