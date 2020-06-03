Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине

За сутки на Львовшине установлено рекордное количество случаев коронавируса – 96, в частности, из-за вспышки в футбольном клубе "Карпаты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Львова Андрей Садовыйнаписал в своем Telegram.

"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объяснение такого большого количества простое: больше тестов - больше больных", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что количественно это рекорд для Львовской области, но это также и большое количество сделанных исследований: "В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы".

Также, по его словам, к сегодняшнему результату добавилась вспышка заболевания в ФК "Карпаты".

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"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится.

Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова", - резюмировал Садовый.





