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Новости Коронавирус и карантин
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Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине

Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине

За сутки на Львовшине установлено рекордное количество случаев коронавируса – 96, в частности, из-за вспышки в футбольном клубе "Карпаты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Львова Андрей Садовыйнаписал в своем Telegram.

"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объяснение такого большого количества простое: больше тестов - больше больных", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что количественно это рекорд для Львовской области, но это также и большое количество сделанных исследований: "В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы".

Также, по его словам, к сегодняшнему результату добавилась вспышка заболевания в ФК "Карпаты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 96 новых случаев. Всего 1830 инфицированных

"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится.

Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова", - резюмировал Садовый.

Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине 01

карантин (16729) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2896)


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Топ комментарии
+8
Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине - Цензор.НЕТ 8090
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03.06.2020 10:01
+4
ЦЕ РЕМОНТИ МЕРЕЖІ..
давайте без фейків..(

більша проблема,що після послаблення карантину на маршрутку сісти нереально з "спальних районів"на проміжних зупинках...
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03.06.2020 10:16
+3
Статистика та життя міста різняться як різні світи.....
В на усе добре. місто живе у звичайному ритмі
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03.06.2020 10:28
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Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине - Цензор.НЕТ 8090
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03.06.2020 10:01 Ответить
Картиночного идиота в спам.
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03.06.2020 10:12 Ответить
Альо, львівяни, то правда що в місті відрубують світло?
Як часто? То ппц, садовий(((
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03.06.2020 10:13 Ответить
ЦЕ РЕМОНТИ МЕРЕЖІ..
давайте без фейків..(

більша проблема,що після послаблення карантину на маршрутку сісти нереально з "спальних районів"на проміжних зупинках...
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03.06.2020 10:16 Ответить
Садовий назвав три причини рекордної кількості захворілих на COVID-19 за добу на Львівщині - Цензор.НЕТ 154
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03.06.2020 10:14 Ответить
Ну ти і самокритичний!
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03.06.2020 13:43 Ответить
Статистика та життя міста різняться як різні світи.....
В на усе добре. місто живе у звичайному ритмі
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03.06.2020 10:28 Ответить
Дійсно, для більшості українців, карантин закінчився давно, а теперішні дії влади, робляться для галочки.
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03.06.2020 10:53 Ответить
"Первая причина это ты, а вторая - все твои мечты" (С)
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03.06.2020 10:58 Ответить
Альо, львівяни, як часто в місті вирубують світло? Лмр не відповідає.
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03.06.2020 10:58 Ответить
За травень місяць був 1 раз ремонтні роботи. Район Новий Львів.
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03.06.2020 11:08 Ответить
Взагалі то навіть у інтернеті є графік відключення кожного району у зв'язку з ремонтними роботами. Так що відключали кожен район один раз на кілька годин. Спокійно. місто живе своїм життям.
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03.06.2020 11:19 Ответить
Скоро буде бунт, тоді вже ніяка статистика не допоможе садіку. У Франції за добу вмирають по 200 людей і там все повідкривали. А тут за три місяці померло 50 людей і в нас карантин продовжений.
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03.06.2020 11:09 Ответить
САМ у дома хтось ПУКНУЛ - мабудь холодильник - наилучшего оправдания Садовод не смог придумать, ВОЛНУЕТСЯ выборы на носу.
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03.06.2020 11:14 Ответить
Всі розуміють, що 23 футболісти з позитивним тестом - то фейк від Львівської команди. Тим більше можете не сумніватися, що всі футболісти без симптомів. Просто Карпати вирішили забити на останні тури чемпіонату України. Можливо використають потім цей факт щоб залишитися в УПЛ.
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03.06.2020 11:24 Ответить
 
 