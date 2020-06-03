Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2
Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил в отношении "Газпрома" дело за отсутствие сотрудничества при проведении антимонопольного расследования.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Польский регулятор заявил, что "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации. Этот штраф могут наложить независимо от того, к каким выводам придет расследование.
Дело касается разбирательства по делу строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
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В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу, но российский монополист несколько раз отказался это сделать.
""Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпрома" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", - приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.
Ранее UOKiK по такому же поводу оштрафовал Engie Energy.
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В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.
В этом договоре четко предусмотрено, что траст является безотзывным, то есть эта компания не может самовольно его отменить. И второе - там предусмотрено, что траст сформирован на стандарте слепого траста: то есть, выгодоприобретатели траста не имеют права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, информацию об активах этого траста и о том, что в нем происходит.
Трастовый договор не может быть разорван или как-то изменен до момента, пока Порошенко остается президентом Украины...
То до кого твої претензії?
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html Два года без "Рошена". Что осталось от фабрики украинского президента в Липецке
11 апреля 2019 года
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html
- Чу! Слышен стук копыт! (С)
Я, чес-говоря, с брезгливостью воспринимаю всё, связанное с этим квартальным придурком... а особый п***здец ощутил, когда этот недоумок недавно провел беседу(!) с ректорами украинских ВУЗов(!!!)... не представляю, какое унижение ощутили ректоры, получив "приглашение" на встречу с членоигрателем. Представляешь? Вчера он дрыгал ножками, скакал и тряс членом на сцене, а сегодня он "беседует" с руководителями ВУЗов... бравый четырежды полководец-ученый *********....