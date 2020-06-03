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Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2

Польша хочет оштрафовать

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил в отношении "Газпрома" дело за отсутствие сотрудничества при проведении антимонопольного расследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Польский регулятор заявил, что "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации. Этот штраф могут наложить независимо от того, к каким выводам придет расследование.

Дело касается разбирательства по делу строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

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В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу, но российский монополист несколько раз отказался это сделать.

""Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпрома" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", - приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.

Ранее UOKiK по такому же поводу оштрафовал Engie Energy.

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Автор: 

Газпром (3183) Польша (8403) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+8
Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 8264
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03.06.2020 10:36
+7
А Зеленский подарил 13 млрд уе хутину ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА 😀😀😀
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03.06.2020 10:34
+4
Правильно, загоняйте недоимперию плешивого недофюрера в стойло.
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03.06.2020 10:34
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Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 5172
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03.06.2020 10:33 Ответить
А Зеленский подарил 13 млрд уе хутину ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА 😀😀😀
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03.06.2020 10:34 Ответить
Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 8264
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03.06.2020 10:36 Ответить
Та ти шо! А хто це зробив разом?

В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.

Польща хоче оштрафувати "Газпром" на 50 млн євро за відмову співпрацювати в розслідуванні справи Nord Stream 2 - Цензор.НЕТ 8281
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03.06.2020 10:48 Ответить
Я вам таких бумажек сотню намалюю 😀😀😀
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03.06.2020 10:56 Ответить
Звісна річ! Малювати усіляку дурню є єдине, що вміє казкова секта свідків 8 відсотків!))))))))
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03.06.2020 12:15 Ответить
Договор о передачи доли президента Петра Порошенко в "Рошен" в blind trust (доверительную собственность) был подписан 14 января 2016 года.

В этом договоре четко предусмотрено, что траст является безотзывным, то есть эта компания не может самовольно его отменить. И второе - там предусмотрено, что траст сформирован на стандарте слепого траста: то есть, выгодоприобретатели траста не имеют права получать от управителя и любых лиц, связанных с трастом, информацию об активах этого траста и о том, что в нем происходит.

Трастовый договор не может быть разорван или как-то изменен до момента, пока Порошенко остается президентом Украины...

То до кого твої претензії?
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03.06.2020 10:57 Ответить
Літо прийшло, а вас не попустило. Це вже хронічна" порохозалежність"
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html Два года без "Рошена". Что осталось от фабрики украинского президента в Липецке

11 апреля 2019 года

https://www.currenttime.tv/a/29873338.html
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03.06.2020 11:04 Ответить
То для неї є природній стан!
- Чу! Слышен стук копыт! (С)
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03.06.2020 12:13 Ответить
Правильно, загоняйте недоимперию плешивого недофюрера в стойло.
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03.06.2020 10:34 Ответить
Поляки действуют умно и эффективно.Остальным стоит поучится
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03.06.2020 10:35 Ответить
Украина не уступала в разумности и эффективности международной политики до средины прошлого года... но тут вдруг в промежности дверей появляется иврэй, к тому же дурак, подлец и клоун... ну и адиос ла эффективность... теперь она уступила место "рейтингам", да не простым, а именно индикаторам любви хохломона к своему обрезанному предводителю труппы...
Я, чес-говоря, с брезгливостью воспринимаю всё, связанное с этим квартальным придурком... а особый п***здец ощутил, когда этот недоумок недавно провел беседу(!) с ректорами украинских ВУЗов(!!!)... не представляю, какое унижение ощутили ректоры, получив "приглашение" на встречу с членоигрателем. Представляешь? Вчера он дрыгал ножками, скакал и тряс членом на сцене, а сегодня он "беседует" с руководителями ВУЗов... бравый четырежды полководец-ученый *********....
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03.06.2020 11:00 Ответить
http://www.ng.ru/economics/2020-04-28/4_7855_poland.html Польша пойдет за деньгами "Газпрома" по стопам Украины ...
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03.06.2020 11:09 Ответить
Апять русафобія, панімашш.
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03.06.2020 10:38 Ответить
Они так уже Францию оштрафовали но ничего не получили.
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03.06.2020 10:39 Ответить
Пока не получили. Есть много вариантов в таких случаях получить своё, да ещё и увеличить получаемое из-за задержек.
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03.06.2020 10:46 Ответить
Ну, польська газова компанія нещодавно $1,5 млрд. у Стокгольмському суді виграла у Газпрома. Так що, усе вірно. Тиснути треба
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03.06.2020 10:55 Ответить
Поляки молодцы. F35 закупают, танки модернизируют, РФ в судах преследуют
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03.06.2020 11:04 Ответить
jeszcze Polska nie zgineła , jeszcze wodka nie skiesnela !
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03.06.2020 11:08 Ответить
 
 