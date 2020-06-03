Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил в отношении "Газпрома" дело за отсутствие сотрудничества при проведении антимонопольного расследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Польский регулятор заявил, что "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации. Этот штраф могут наложить независимо от того, к каким выводам придет расследование.

Дело касается разбирательства по делу строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

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В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу, но российский монополист несколько раз отказался это сделать.

""Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпрома" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", - приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.

Ранее UOKiK по такому же поводу оштрафовал Engie Energy.

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