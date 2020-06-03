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В ВСУ за сутки выявили 10 новых случаев COVID-19, всего - 253, - Командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 10 новых случаев COVID-19, всего - 253, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 3 июня зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом и 10 - выздоровления/

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 3 июня в Вооруженных силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 125 человек, летальных случаев – 4", - сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрированы 10 новых случаев COVID-19.

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В учреждениях здравоохранения находится два человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Еще 8 человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Запорожская область - 2 военнослужащих, Житомирская - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние здоровья также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 416 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 127 человек.

В ВСУ за сутки выявили 10 новых случаев COVID-19, всего - 253, - Командование Медсил 01

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03.06.2020 10:57 Ответить
 
 