Минздрав планирует к концу года построить лабораторию для Института рака, - Степанов

Молекулярно-генетическую лабораторию для Института рака строят уже четыре года.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на начало апреля у нас даже не было проекта на реконструкцию этой лаборатории. Она действительно очень важна, действительно важно ее построить. Сейчас мы заканчиваем проект, затем будет проведена соответствующая экспертиза и начнется строительство", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, согласно расчетам, строительство должно закончиться в начале следующего года.

"Ставлю задачу, чтобы мы закончили к концу этого года", - подчеркнул министр.

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