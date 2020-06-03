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Минздрав планирует к концу года построить лабораторию для Института рака, - Степанов

Минздрав планирует к концу года построить лабораторию для Института рака, - Степанов

Молекулярно-генетическую лабораторию для Института рака строят уже четыре года.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на начало апреля у нас даже не было проекта на реконструкцию этой лаборатории. Она действительно очень важна, действительно важно ее построить. Сейчас мы заканчиваем проект, затем будет проведена соответствующая экспертиза и начнется строительство", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, согласно расчетам, строительство должно закончиться в начале следующего года.

"Ставлю задачу, чтобы мы закончили к концу этого года", - подчеркнул министр.

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Автор: 

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) Национальный институт рака (17)


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Топ комментарии
+4
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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03.06.2020 10:41
+3
И где же они возьмут бабки. Продадут виллу Зебила в Испании?
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03.06.2020 10:40
+2
Минздрав планирует к концу года построить лабораторию для Института рака, - Степанов - Цензор.НЕТ 3947
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03.06.2020 10:43
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И где же они возьмут бабки. Продадут виллу Зебила в Испании?
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03.06.2020 10:40 Ответить
Минздрав планирует к концу года построить лабораторию для Института рака, - Степанов - Цензор.НЕТ 3947
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03.06.2020 10:43 Ответить
Как я понимаю - Степанову недолго осталось на посту министра здравоохранения, поэтому до постройки при нем дело не дойдет. И он это прекрасно понимает. Так несет что попало...
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03.06.2020 10:46 Ответить
Если ничего к лучшему меняться не будет, то им там всем не долго осталось править. Осенью народ начнёт тогда движуху.
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03.06.2020 10:51 Ответить
Про всех не знаю, но поддержка у НеЛоха все еще очень большая, а сеньор Аваков так вообще там, на посту министра, уже шестой год сидит. Так что никаких кардинальных изменений я в ближайшее время не предвижу. Будут зеленые и дальше клоунаду в Украине делать...
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03.06.2020 10:56 Ответить
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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03.06.2020 10:41 Ответить
Чем больше умрет- тем лучше. А на строительстве отмоют деньги.Может я не прав?
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03.06.2020 10:47 Ответить
МОЗ планує до кінця року побудувати лабораторію для Інституту раку, - Степанов - Цензор.НЕТ 8874
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03.06.2020 10:50 Ответить
"По состоянию на начало апреля у нас даже не было проекта на реконструкцию этой лаборатории...важно ее построить...Сейчас мы заканчиваем проект, затем будет проведена соответствующая экспертиза и начнется строительство", - рассказал глава Минздрава.Источник: https://censor.net.ua/n3199687
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03.06.2020 10:51 Ответить
 
 