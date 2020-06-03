Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана, - посол Моради

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным заявил, что сообщения в иранских СМИ о том, что Иран решил не отдавать Украине черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого в Иране, не соответствуют официальной позиции Ирана.

Об этом написал Енин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Непростой диалог по сверхсложной теме сбивания Боинга в небе над Ираном, но луч надежды есть! Кстати, посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана по передаче черных ящиков для расшифровки из-за якобы "промедления украинской стороны" не соответствуют официальной позиции Ирана", - рассказал Енин.

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Ранее стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.