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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана, - посол Моради

Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным заявил, что сообщения в иранских СМИ о том, что Иран решил не отдавать Украине черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого в Иране, не соответствуют официальной позиции Ирана.

Об этом написал Енин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Непростой диалог по сверхсложной теме сбивания Боинга в небе над Ираном, но луч надежды есть! Кстати, посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана по передаче черных ящиков для расшифровки из-за якобы "промедления украинской стороны" не соответствуют официальной позиции Ирана", - рассказал Енин.

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Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета МАУ, не соответствуют официальной позиции Тегерана, - посол Моради 01
Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета МАУ, не соответствуют официальной позиции Тегерана, - посол Моради 02

Ранее стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Автор: 

Иран (1778) самолет (3588) МАУ (329) черный ящик (90) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+3
Так отдайте ящики и вопросов не будет. . А т все вокруг врут, а ящички-то по прежнему в Иране. А прошло уже ПЯТЬ месяцев
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03.06.2020 11:14
+2
"диалог по сверхсложной теме сбивания Боинга".
Да ничего сложного там нет, виновный известен и до суда. Украине надо просто выкатить Ирану сумму компенсации, как по делу Локкерби. Ливия выплатила семье каждого из погибших пассfжиров по $ 10 000 000. Выкатить такую претензию и посмотреть, как Иран будет доказывать, что это - много. Потом можно будет пойти навстречу "дружественному" Ирану и снизить сумму $ 9 000 000.
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03.06.2020 13:12
+1
...не, но иранцы занесут "лям" какому-то ермаку и будет "меморандум", все будут счастливы. А сбитый Боинг, погибшие граждане Украины - то фигня...
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03.06.2020 11:01
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И какая же официальная позицыя ирана? Сверху или сзади? В прочем, какаяразница.
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03.06.2020 10:57 Ответить
как в кремле скажут, такая и позиция. расея уже 10 лет не возвращает Польше обломки президентского самолета
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03.06.2020 11:17 Ответить
...не, но иранцы занесут "лям" какому-то ермаку и будет "меморандум", все будут счастливы. А сбитый Боинг, погибшие граждане Украины - то фигня...
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03.06.2020 11:01 Ответить
Президент Зеленский должен этой темой заниматься лично, а не бегать по аэродромам и встречать коммерческий груз сети гипермаркетов "Эпицентр". Тема компенсаций от Ирана - это тема для Президента, а ее скинули на Енина.
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03.06.2020 11:05 Ответить
Показательно, что Зеленский с 10 февраля 2020 года ни разу не выступал публично по этому важнейшему вопросу и старательно эту тему обходит стороной.
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03.06.2020 11:14 Ответить
Так отдайте ящики и вопросов не будет. . А т все вокруг врут, а ящички-то по прежнему в Иране. А прошло уже ПЯТЬ месяцев
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03.06.2020 11:14 Ответить
Зато те, що Іран вже більш ніж пів року не віддає чорні скрині, відповідає дійсності!
Чекаємо на нові рішучі відосикі.
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03.06.2020 11:15 Ответить
Походу Иран тоже умеет играть в любимую игру ЗЕбанариев "я - не я" и "вырвали из контекста".
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03.06.2020 12:25 Ответить
"диалог по сверхсложной теме сбивания Боинга".
Да ничего сложного там нет, виновный известен и до суда. Украине надо просто выкатить Ирану сумму компенсации, как по делу Локкерби. Ливия выплатила семье каждого из погибших пассfжиров по $ 10 000 000. Выкатить такую претензию и посмотреть, как Иран будет доказывать, что это - много. Потом можно будет пойти навстречу "дружественному" Ирану и снизить сумму $ 9 000 000.
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03.06.2020 13:12 Ответить
і зробити це не в американському суді, а в Німеччині, чи Швейцарії
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03.06.2020 16:11 Ответить
 
 