За сутки в РФ 8,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 178 человек, всего 432,2 тыс. инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели 8 972 человека, всего вылечившихся 195 957. Умерли 178 человек, всего погибших 5 215. Таким образом, число активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 105.

Россия остается на третьем месте в мире по числу заболевших, на втором - Бразилия (555,3 тыс., +28,9 тыс.), на первом - США (1,83 млн, +20,8 тыс.).

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