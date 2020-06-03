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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ 8,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 178 человек, всего 432,2 тыс. инфицированных

За сутки в РФ 8,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 178 человек, всего 432,2 тыс. инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели 8 972 человека, всего вылечившихся 195 957. Умерли 178 человек, всего погибших 5 215. Таким образом, число активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 105.

Россия остается на третьем месте в мире по числу заболевших, на втором - Бразилия (555,3 тыс., +28,9 тыс.), на первом - США (1,83 млн, +20,8 тыс.).

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карантин (16729) россия (95388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи...
Для умственно отсталых тоже нужна "духовная " пища. Так же как и для верующих...
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03.06.2020 10:56 Ответить
Скорблю охренительно!!!
За добу в РФ 8,5 тис. випадків COVID-19, померли 178 осіб, всього 432,2 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 9471
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03.06.2020 11:06 Ответить
Путен, придурок, проводи быстрее свой гнилой и ничтожный парадишко , пока в паРаше ещё есть живые быдловатники...
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03.06.2020 11:16 Ответить
як би їхтам від того ковіду здихало стільки як зареєстровано!
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03.06.2020 14:08 Ответить
 
 