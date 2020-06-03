Строительство амбулаторий на Волыни и Ривненщине по программе Всемирного банка идет уже 5 лет. Освоили только 58% средств, - Степанов

На строительство 32 медицинских амбулаторий в Волынской и 34 – в Ривненской областях по программе Всемирного банка за пять лет использовали только 58% средств.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эти средства были выделены еще в 2015 году. Общий объем средств согласно договору – 214,7 млн грн. По состоянию на начало апреля, когда я возглавил Минздрав, из этих средств было использовано 58%. То есть у нас происходит простая ситуация: за пять лет не смогли использовать эти средства и построить амбулатории в Волынской и Ривненской областях", - сказал он.

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При этом, говоря о текущей оценке ситуации, министр подтвердил дальнейшие намерения быстро достроить указанные объекты.

"Что мы делаем сейчас? Мы проанализировали суммы, которые выделялись на строительство амбулаторий, сейчас держим связь с главами ОГА, чтобы максимально быстро могли построить эти амбулатории и рассчитаться средствами, которые были выделены по этой программе. В некоторых амбулаториях все было на стадии проекта", – уточнил он.