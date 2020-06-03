Нардеп "ЕС" Фриз требует лишить Бабикова адвокатского свидетельства, тот заявляет о политическом давлении (обновлено)

Депутат "ЕС" Ирина Фриз требует лишить первого замглавы ГБР Александра Бабикова адвокатского свидетельства из-за заявлений, которые он сделал во время своего первого брифинга в новой должности. Бабиков считает, что эти требования незаконны, ведь он оставил адвокатскую практику до начала работы в ГБР.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области открыла дисциплинарное производство по заявлению Фриз. Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников. Позднее информацию подтвердил сам Бабиков.

Фриз подала жалобу на Александра Бабикова в феврале, вскоре после его первого брифинга в роли замглавы ГБР. По мнению депутата, отвечая на вопросы журналистов о том, представлял ли он интересы Януковича, Бабиков сказал неправду.

"Недостоверные сведения о том, что господин Бабиков не выполнял либо не представлял — прямая цитата — права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана. Это цитата из его брифинга, которая затем опровергается предоставлением соответствующих свидетельств, в частности, ордеров на деятельность и договора, определяющего его защитником, или, по поручению органа, уполномоченным для предоставления правовой помощи", — пояснила Фриз, из-за каких именно слов Бабикова подала жалобу.

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Нардеп считает, Бабиков унизил профессию адвоката своими словами о том, что только подписывал технические документы в деле Януковича.

"Такие высказывания в этом контексте могут составить впечатление у нас, у общества, что участие адвоката в уголовном производстве сводится к какой-то формализованной технической подписи, а не к защите или представлению интересов того, кто выбрал вас представлять его интересы в суде", — сказала Фриз.

Первый замглавы ГБР Бабиков расценивает происходящее как нарушение закона "Об адвокатуре" и элемент политического давления.

"Однозначно революционный шаг, когда квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов взяла на себя бремя наказывать сотрудников правоохранительных органов. И в этом их не останавливает даже факт, что дисциплинарная ответственность — это элемент трудовых правоотношений, а на сотрудников правоохранительных органов распространяется дисциплинарный устав", — прокомментировал Бабиков.

Он подчеркнул, что на момент назначения первым замглавы ГБР приостановил адвокатскую деятельность. А значит, по его мнению, квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры не может оценивать сделанные им на новой должности заявления.

Бабиков добавил, что, согласно закону, квалификационно-дисциплинарные комиссии рассматривают жалобы по месту работы адвоката.

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"Но многоуважаемые члены комиссии, вероятно, понимая, что эта жалоба не в их юрисдикции и они не имеют право ее рассматривать, не нашли ничего лучше, чем указать адресом Адвокатского объединения "Авер Лекс" Печерский район Киевской области. Потрясающий пример правосознания", — рассказал он.

"Адвокаты самой многочисленной и, безусловно, авторитетной коллегии адвокатов позволили втянуть себя в грязные политические игры. Думаю, открытие такого производства будет использоваться, как повод для организации против меня информационной кампании", — считает Бабиков