В центре Киева из-за обрушения бетонной плиты погиб водитель экскаватора, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего в результате обрушения конструкций в Печерском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 июня в 15:33 в Службу спасения "101" поступила информация, что на ул. Московская, 8 в Печерском районе, во время проведения демонтажных работ произошел обвал железобетонной плиты на экскаватор, в результате чего 1 человек погиб", - сказано в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место происшествия было установлено, что в экскаваторе под элементами разрушенной железобетонной плиты находится тело мужчины без признаков жизни.



Фото: сайт ГСЧС

После проведения правоохранительными органами предварительных следственных действий, в 18:19 с помощью гидроинструмента бойцы деблокировали погибшего, и передали следственно-оперативной группе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю спасатели ликвидировали более 640 пожаров в Украине и спасли 34 человека, - ГСЧС

Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.