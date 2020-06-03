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В центре Киева из-за обрушения бетонной плиты погиб водитель экскаватора, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего в результате обрушения конструкций в Печерском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 июня в 15:33 в Службу спасения "101" поступила информация, что на ул. Московская, 8 в Печерском районе, во время проведения демонтажных работ произошел обвал железобетонной плиты на экскаватор, в результате чего 1 человек погиб", - сказано в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место происшествия было установлено, что в экскаваторе под элементами разрушенной железобетонной плиты находится тело мужчины без признаков жизни.

В центре Киева из-за обрушения бетонной плиты погиб водитель экскаватора, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

После проведения правоохранительными органами предварительных следственных действий, в 18:19 с помощью гидроинструмента бойцы деблокировали погибшего, и передали следственно-оперативной группе.

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Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

Киев (25484) смерть (9214) ГСЧС (4950)


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Электорат Зеленского.... 100%. Думающий человек не смог бы расместить эскаватор в том месте, куда даже теоретически может упасть плита. Это как пилить сук на котором сидишь.
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03.06.2020 12:28 Ответить
трактор же железный
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03.06.2020 13:38 Ответить
Видел я как он работает, буквально за минуты до трагедии. Над ним торцевая стена в три этажа, а он прямо под ней, на втором этаже, экскаваторным гидромолотом, как смертник, долбил этот "карточный домик" с самого низу. Жесть! Рядом плиты рушатся, пыль столбом, а ему все равно... Уже тогда было понятно, чем все закончится...
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03.06.2020 14:08 Ответить
 
 