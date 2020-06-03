События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что ситуация с не реформированными правоохранительными органами не решится, если уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, не является достаточной причиной для отставки Авакова события в Кагарлыке.

"Нет, не считаю. Я считаю, что события в Кагарлыке свидетельствуют о такой сложной, задавленной, действительно не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить министра. Да, у меня есть очень много критических вопросов к министру внутренних дел, но я видела и реакцию министерства. Событие во Врадиевке и событие в Кагарлыке (они несколько похожи) - вы видели разницу? Сразу был расформирован участок, мы видели, что понесли наказание руководители, люди задержаны, они уже в СИЗО, никто не прятался от проблемы", - сказала Верещук.

Она отметила, что чтобы просить отставку Авакова, сначала нужно предложить другую кандидатуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

Напомним также, что 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.