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События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, -

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что ситуация с не реформированными правоохранительными органами не решится, если уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, не является достаточной причиной для отставки Авакова события в Кагарлыке.

"Нет, не считаю. Я считаю, что события в Кагарлыке свидетельствуют о такой сложной, задавленной, действительно не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить министра. Да, у меня есть очень много критических вопросов к министру внутренних дел, но я видела и реакцию министерства. Событие во Врадиевке и событие в Кагарлыке (они несколько похожи) - вы видели разницу? Сразу был расформирован участок, мы видели, что понесли наказание руководители, люди задержаны, они уже в СИЗО, никто не прятался от проблемы", - сказала Верещук.

Она отметила, что чтобы просить отставку Авакова, сначала нужно предложить другую кандидатуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

Напомним также, что 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Аваков Арсен (3444) изнасилование (916) Киевская область (4118) МВД (9316) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+38
И за это

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3163
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03.06.2020 11:18
+29
Поэтому давайте оставим Авакова . Логика идиотов
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03.06.2020 11:19
+28
А за это кто ответит?

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8809
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03.06.2020 11:17
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А за это кто ответит?

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8809
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03.06.2020 11:17 Ответить
Мне вот интересно, а "слуга народа" Верещук уже пожалел о сказанном или ещё не вечер )))
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03.06.2020 11:45 Ответить
И за это

События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3163
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03.06.2020 11:18 Ответить
Аплодую стоячи...
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03.06.2020 11:28 Ответить
Поэтому давайте оставим Авакова . Логика идиотов
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03.06.2020 11:19 Ответить
ее подрядили просто тупо его прикрывать
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03.06.2020 11:23 Ответить
а то, что восстановилось через суды 95% мусоров, это заслуга судов? или всё же министра МВД?
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03.06.2020 11:20 Ответить
Это пустая болтовня.
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03.06.2020 11:26 Ответить
это заслуга 73% процентного зе-тыпило-большинства.
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03.06.2020 11:52 Ответить
Рука руку моет.
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03.06.2020 12:42 Ответить
опять ноль логики в твоем заявлении, Верещук, ведь у Авакова было 6 лет чтоб разрешить ситуацию, а он ее не разрешил, а снова довел до уровня Врадиевки, а значит усугубил и несет ответственность за выкорм таких птенцов и возврат к беспределу 90-х... прям какая-то извращенная логика у тебя, служка Верещук,... наверное просто под Авакова тупо стелишься
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03.06.2020 11:22 Ответить
События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, так получается что реформы не было?
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03.06.2020 11:22 Ответить
Реформы были, и судов, и мусоров, и прокуратуры.
Но все они провалены.
Единственная успешная реформа за 5 лет это НБУ, по армии - реформа начата и продвинута дальше, чем все остальные, но на данный момент не закончена и полностью заморожена.
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03.06.2020 11:26 Ответить
От тут она, как ни странно, говорит правду (возможно шо случайно).
Прогнав Сабакова нужно мусарню разгонять и набирать с нуля.
У нас нема человека, котрорый это сделает, результат будет такой же как с тихими интеллигентными грузинами: в лучшем случае всё спустят на тормозах, а в худшем - смешают реформатора с говном.
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03.06.2020 11:22 Ответить
Похоже, эта Верещук мечтает оказаться в Кагарлыке на месте изнасилованной.
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03.06.2020 11:23 Ответить
пока сама не пробанёт кагарлыкского гестапо - не дойдёт курве..
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03.06.2020 11:32 Ответить
Логика идиота. А кто завалил реформу? Он что первый год работает и не успел? Деконаидзе выжил и зарубал все начинания. Гнать в шею кретина! Пока не поздно.
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03.06.2020 11:23 Ответить
А давайте попробуем его все таки уволить😂🤣 И ещё вопрос ,если он не может изменить ситуацию ,тогда кто может🤦? Что ты несёшь ты себя слышишь
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03.06.2020 11:23 Ответить
Знакомо: "если не путин, то кто?"
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03.06.2020 11:29 Ответить
Авакова трогать низя! Запомните это!
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03.06.2020 11:28 Ответить
Ага, дайте авакову еще пару лет, 6маловато было.
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03.06.2020 11:28 Ответить
Арсен Борисович!
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
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03.06.2020 11:28 Ответить
Сейчас Аваков еще пару мостов заминирует, организует шоу с бронетранспортерами и собаками, задерживающими наркоманов, и станет вселенски важным и незаменимым!
Первого минера моста в Киеве Геращенко взял на поруки, кто, интересно, возьмет вчерашнего бедолагу?
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03.06.2020 11:28 Ответить
В психушку пристроят, что бы не рассказал кто его научил...
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03.06.2020 11:31 Ответить
как вариант.
А, может, звездочку на погоны подкинут.
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03.06.2020 11:34 Ответить
Нее, с медалью Вилкулу от МО прокололись, этого точно в психушку.
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03.06.2020 11:36 Ответить
Некого назначить, в 40 млн. Украине дефицит кадров. Именно по этому у нас президент еврей, министр МВД армянин, и все остальные должности в ОП и КМ забиты кацапами, отаке. И так 350 лет...
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03.06.2020 11:30 Ответить
А где ты видел в Украине украинца во власти? Впрочем и везде в хлебных местах. Один армян это капля в (красном) море
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03.06.2020 11:54 Ответить
А шо Пэтруха кажэ по этому поводу? Он нашелся или еще нет?
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03.06.2020 11:30 Ответить
ЕС требует отставки всего КМ, как погода в Челябинске?
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03.06.2020 11:32 Ответить
кажэ,шо сильно боится зелуповцев,даже кушать не может..
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03.06.2020 11:33 Ответить
пришедшие во власть "зеленые решалы",которые "кварталом" пришли во власть в Украине ,.пришли ,что бы (по их обещаниям) решать то,что по их мнению не решала власть Порошенко,и они решили сделать лучше ....но сдесь оказывается пущай остается нерешенным,,,
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03.06.2020 11:32 Ответить
Давайте главного рехварматора поставим - сааку. Он уже таможню реформировал? Или от банкета на Трухановом острове еще не отошел?
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03.06.2020 11:32 Ответить
Чето не слышно и не видно, куда подевали реформатора?
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03.06.2020 11:33 Ответить
Не туда втулила ответ для Вас. У "gorlis_gorsky" вчера был ролик про сааку.
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03.06.2020 11:40 Ответить
Жаба "заквакала" захищаючи Рюкзакова...
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03.06.2020 11:33 Ответить
Нет, не считаю. Я считаю, что события в Бухенвальде свидетельствуют о такой сложной, задавленной, действительно не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Гитлера.Источник: https://censor.net/n3199698
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03.06.2020 11:35 Ответить
Если бы Авакову не удалось удачно реформировать полицию, она бы насиловала граждан бутылками от шампанского! А так как реформы прошли успешно, полицейские насилуют граждан естественным образом, без использования грубой стеклотары. Налицо прогресс! Оставьте министра на своем посту!
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03.06.2020 11:35 Ответить
Жаль, не умею вставлять картинки и ролики. Вчера у "gorlis_gorsky" был ролик про сааку.
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03.06.2020 11:38 Ответить
Ну і падло ця Верещук ,вона мені нагадує ригівську А.Герман обидві з ЗахідноїУкраїни,а таких коломборантів ще пошукати треба.
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03.06.2020 11:42 Ответить
Одна із особливостей, притаманних новій владі і її спікерам (а Верещук однозначно є одним із спікерів) - безпардонна брехня прямо в очі. причому, брехня повязана із низьким інтелектом брехуна та вірою в те, що слухачі ще більш тупі ніж вона сама.
Про відділ поліції в Кагарлику вже було досить негативне враження, коли була вбита безневинна дитина. Пяним ментам стовідсотково допомагали колеги замітати сліди. Можливо навіть оті, котрих тепер звинувачують у згвалтуванні. Якби ще в минулому була проведена справді очистка від перевертнів, то не було б теперішнього злочину, як злочину працівника поліції (якщо відморожений, то чинитиме насильство і без погонів).
Після Княжичів триндіти про "какая разніца - аваков чи не аваков" може тільки ідіотка
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03.06.2020 11:48 Ответить
А если его не убрать то все так и останется дальше. Но Шмаркле Авакян нужен для местных выборов. Так что пока его не уволят.
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03.06.2020 11:59 Ответить
Я рахую що Аваков багато в чому винуватий, наприклад в призначенні керівників поліції, один гірше другого одного щей на підвищення відправили і за що??? за липову статистику....
Реально після реформи у нас в місті всі згадали що таке розбиті вікна в авто, грабіж квартир і т.д. Перестрілки в центрі міста також після реформи вернулись, раніше обласний б всіх за яйця повісив, а тепер не знайшли складу злочину тому що кого підстрили заяву не подали, а те що гопники в центрі міста стрілялись серед білого дня...
По реформі патрульних тут чисто вина на Петі і Юзика, у нас всі нормальні патрульні позвільнялись через те що прокурорів і суддів за пянку ловили потім на них прокуратура відкривала назаконні кримінальні справи а судді покривали і 2 два варіанти або звільняєшься або ...
З Тойотами тоже дикі відкати авто не ремонтували і не мили вони нагадували смердючі бомжатники, це вже вина місцевих керівників яких розтавив міністр...
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03.06.2020 12:01 Ответить
Краще б промовчала курка, ніж такий ідіотизм озвучувати
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03.06.2020 12:01 Ответить
Хто питає у цієї хвойди вирішиться чи ні,як що їй сказано що авакова давно треба звільняти бо зажрався вщент.
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03.06.2020 12:03 Ответить
Коли сліпий осідлав сліпого коня і скакає над обривом то катастрофа неминуча. Не Авуаков винуватий, а вся система державного управління, що є тупою і корумпованою, яка нагадує бетононасос, що подає лайно з вигрібної ями на самий верх влади. Ось де причина причин. Правителі забули про свій обовьязок і плюють на закони, тому внизу плюють на таких правителів і живуть на одній території в різних вимірах формуючи свої закони.
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03.06.2020 12:05 Ответить
Несомненно Авакова надо снимать. После грузинских реформ в МВД, 90% уволенных за нарушения сотрудников МВД были вновь восстановлены через суд, уверен не без помощи руководства полиции и самого Авакова. Эти "сотрудники" и стали коррупционным, разрушительным ядром полиции. Пока подавдяющее большинство их не будут уволены из полиции, никаких реформ там провести невозможно в принципе. Аваков ничего не хочет с этим делать, значит это должен сделать другой человек.
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03.06.2020 12:09 Ответить
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что ситуация с не реформированными правоохранительными органами не решится, если уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.Источник: https://censor.net/n3199698

А скільки вже років Рюкзаков реформує? Де результат? Якщо його лишити, результат буде той самий.
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03.06.2020 12:15 Ответить
Ну конечно - нет никого в этой стране лучше и умнее Авакова. Это же именно Аваков реформировал, люстрировал, аттестировал, обучал и переименовал милицию в полицию, набрал туда проституток и недоучек - и ... когорта эта мягко перешла в стадию насильников, наркоторговцев и мародеров. Так, кто же ещё может так хорошо и эффективно развалить - ой, реформировать, это стадо «праводобивателей»?
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03.06.2020 12:29 Ответить
как он умело всем втюхал в уши что кроме него в МВД никто не сможет прийти. и пусть жопа и развал уже 6 лет но кто ж другой коме авакова? сюр какой то
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03.06.2020 12:50 Ответить
прикольно, что еще могла проблеять зеленая соска без мозгов, типа слуга сброда?))))
мне интересно , что бы она мычала если бы ее так оприходовали мусора авакова? )))
в очередной раз убеждаюсь, что слуги сброда это кодло зеленых дегенератов )))))
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03.06.2020 13:21 Ответить
Почему же не решит?Очень даже решит-прийдет новый Министр и займется реформированием если у авакова это не получается
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03.06.2020 13:33 Ответить
Я смотрю зеленым соплям темники спустили. Как отмазываться....
Кстати отмазки порохни и Ко тоже не катят!
Обожаю острые моменты - на них вся гниль и вылазит!
Новая коалиция = Зеля+Оппорыги+Батькивщина+Порохнявые+мажоры!!!!!
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03.06.2020 14:37 Ответить
Правильно сказала.
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03.06.2020 16:43 Ответить
Авакова потрібно не звільняти, а гнати за результати його реформування міліції в поліцію на протязі його перебування на посту міністра. Де, до речі, 50 ним обіцяних французьких гвинтокрилів для МВС?
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03.06.2020 16:47 Ответить
 
 