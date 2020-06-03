События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что ситуация с не реформированными правоохранительными органами не решится, если уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, не является достаточной причиной для отставки Авакова события в Кагарлыке.
"Нет, не считаю. Я считаю, что события в Кагарлыке свидетельствуют о такой сложной, задавленной, действительно не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить министра. Да, у меня есть очень много критических вопросов к министру внутренних дел, но я видела и реакцию министерства. Событие во Врадиевке и событие в Кагарлыке (они несколько похожи) - вы видели разницу? Сразу был расформирован участок, мы видели, что понесли наказание руководители, люди задержаны, они уже в СИЗО, никто не прятался от проблемы", - сказала Верещук.
Она отметила, что чтобы просить отставку Авакова, сначала нужно предложить другую кандидатуру.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.
Напомним также, что 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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Но все они провалены.
Единственная успешная реформа за 5 лет это НБУ, по армии - реформа начата и продвинута дальше, чем все остальные, но на данный момент не закончена и полностью заморожена.
Прогнав Сабакова нужно мусарню разгонять и набирать с нуля.
У нас нема человека, котрорый это сделает, результат будет такой же как с тихими интеллигентными грузинами: в лучшем случае всё спустят на тормозах, а в худшем - смешают реформатора с говном.
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
Первого минера моста в Киеве Геращенко взял на поруки, кто, интересно, возьмет вчерашнего бедолагу?
А, может, звездочку на погоны подкинут.
Про відділ поліції в Кагарлику вже було досить негативне враження, коли була вбита безневинна дитина. Пяним ментам стовідсотково допомагали колеги замітати сліди. Можливо навіть оті, котрих тепер звинувачують у згвалтуванні. Якби ще в минулому була проведена справді очистка від перевертнів, то не було б теперішнього злочину, як злочину працівника поліції (якщо відморожений, то чинитиме насильство і без погонів).
Після Княжичів триндіти про "какая разніца - аваков чи не аваков" може тільки ідіотка
Реально після реформи у нас в місті всі згадали що таке розбиті вікна в авто, грабіж квартир і т.д. Перестрілки в центрі міста також після реформи вернулись, раніше обласний б всіх за яйця повісив, а тепер не знайшли складу злочину тому що кого підстрили заяву не подали, а те що гопники в центрі міста стрілялись серед білого дня...
По реформі патрульних тут чисто вина на Петі і Юзика, у нас всі нормальні патрульні позвільнялись через те що прокурорів і суддів за пянку ловили потім на них прокуратура відкривала назаконні кримінальні справи а судді покривали і 2 два варіанти або звільняєшься або ...
З Тойотами тоже дикі відкати авто не ремонтували і не мили вони нагадували смердючі бомжатники, це вже вина місцевих керівників яких розтавив міністр...
А скільки вже років Рюкзаков реформує? Де результат? Якщо його лишити, результат буде той самий.
мне интересно , что бы она мычала если бы ее так оприходовали мусора авакова? )))
в очередной раз убеждаюсь, что слуги сброда это кодло зеленых дегенератов )))))
Кстати отмазки порохни и Ко тоже не катят!
Обожаю острые моменты - на них вся гниль и вылазит!
Новая коалиция = Зеля+Оппорыги+Батькивщина+Порохнявые+мажоры!!!!!