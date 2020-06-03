Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов
Свидетелями пытки задержанных и изнасилования 26-летней девушки правоохранителями в отделении полиции Кагарлыка были многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении и слышали звуки издевательств.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом впервые публично заявила 26-летняя пострадавшая в эфире одного из украинских телеканалов.
"Завели меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай о магазине (девушку вызвали как свидетеля по делу о краже товаров в одном из сельских магазинов. - Ред.). Говорю: "Я даже не знала, что его ограбили, или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?". Там полицейскому говорит: "Давай, неси противогаз". Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот - и все же слышали, и никто не выходил", - рассказала пострадавшая.
Потом копы надевали противогаз и зажимали его снизу. После побоев потерпевшую приковали наручниками к батарее в коридоре, а сами пошли употреблять спиртное. Вскоре оба полицейские переместили девушку в кабинет, где один из них ее изнасиловал, тогда как другой сел за компьютер.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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про этот случай.
Сами себя утилизируете ?
Русские, успокойтесь уже - что вас на россие не сиделось, чай же не такая свалка мусора, как Украина.
Да, есть проблемы. Да, есть было и уроды. Да, есть вот такие проявления реального ужаса и дна - как это Кагарлыцкое дело.
НО. Но, вот такие вот благородные "иностранцы", как вы и подобные, забываете, что
"Систему характеризует не ошибка. Систему характеризует реакция на этот сбой".
Подумайте над этим, если есть чем.
Это и показывает уровень деградация украинского общества
1) Преступление не замалчивается - о выродках в погонах знает вся страна.
2) О преступлении заявили официальные экаунты полици и прокуратуры в социальных медиа
3) Преступники отстранены и в данный момент находятся в СИЗО.
4) Их фото облетели все СМИ, чтоб каждая собака знала их паганые морды.
5) Депутаты собирают подписи за отставку Авакова.
6) Гражданские протесты по поводу его отставки и не прекращались.
После всех этих пунктов какой реакции вы ожидаете от идеального не деградированного гражданского общества в идеальной стране Х?
Что должны делать не деградировавшие граждане в ответ на полицейский произвол?
Конечно же бить витрины, марадерить магазины, грабить на ходу поезда с товарами.
Что еще, ничего не забыл?
Когда убили 5 лет мальчика , тоже было много шума и в СИЗО посадили и что дальше ?
А дальше их отпустили ?
Будет гуманный суд ?
Но вот вы двое, беспаливно лайкающие друг у друга посты у всех на виду - прям новая Датско-норвежская уния, созданная русскими политическими эмигрантами.
Или показывают на живом примере.
В Италии в нужный момент это очень помогло.
Да и свой опыт в Украине имеется: давали жару комиссарам аж до 1959 года.
Главное - не принимать хитросделанных, которые маскируются под другие народы.
как по мне, всех кто сидел в то время в помещении, слышал и видел преступления мусоров и не вмешался, на зону за соучастие. строем и с песней на общую зону. петухам там будут рады. эти мусарские мрази после отсидки и другим закажут не делать так))))