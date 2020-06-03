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Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов

Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов

Свидетелями пытки задержанных и изнасилования 26-летней девушки правоохранителями в отделении полиции Кагарлыка были многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении и слышали звуки издевательств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом впервые публично заявила 26-летняя пострадавшая в эфире одного из украинских телеканалов.

"Завели меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай о магазине (девушку вызвали как свидетеля по делу о краже товаров в одном из сельских магазинов. - Ред.). Говорю: "Я даже не знала, что его ограбили, или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?". Там полицейскому говорит: "Давай, неси противогаз". Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот - и все же слышали, и никто не выходил", - рассказала пострадавшая.

Потом копы надевали противогаз и зажимали его снизу. После побоев потерпевшую приковали наручниками к батарее в коридоре, а сами пошли употреблять спиртное. Вскоре оба полицейские переместили девушку в кабинет, где один из них ее изнасиловал, тогда как другой сел за компьютер.

Также читайте: В ООН упрекнули СМИ за разглашение личных данных пострадавшей от насилия в полиции Кагарлыка: Интересы жертвы - прежде всего

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": События в Кагарлыке свидетельствуют о сложной и не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить Авакова, - "слуга народа" Верещук

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4118) Нацполиция (16433)


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Топ комментарии
+54
100% все все знали и слышали. И их не выгнять надо, а садить на нары как соучасников (пособников), начальника в первую очередь. Не один мент, который даже от природы садист, не сможт ударить или пытать человека если не будет одобрения начальства.
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03.06.2020 11:28
+42
Для многих сотрудников это обычное дело
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03.06.2020 11:27
+20
Там всех надо судить за пособничество, даже если лично не участвовали.
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03.06.2020 11:31
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Правила форума Совет форумчан
Любишь насиловать? 😡
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03.06.2020 11:29 Ответить
просто мент
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03.06.2020 11:50 Ответить
просто долбо*б
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03.06.2020 12:41 Ответить
не мент, а мусор, обычный мусор, который не человек)))) так главный мусорок аваков говорил в 2014.
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03.06.2020 12:58 Ответить
Это будет полезно: когда менты захотят оттрахать твоих дочерей, то сначала вспомнят
про этот случай.
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03.06.2020 11:53 Ответить
Для многих сотрудников это обычное дело
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03.06.2020 11:27 Ответить
100% все все знали и слышали. И их не выгнять надо, а садить на нары как соучасников (пособников), начальника в первую очередь. Не один мент, который даже от природы садист, не сможт ударить или пытать человека если не будет одобрения начальства.
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03.06.2020 11:28 Ответить
+100500!!!! нормальные люди в мусарне не работают. только имбецилы и садисты.
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03.06.2020 13:00 Ответить
Как изнасиловал нельзя сообщить?!
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03.06.2020 11:28 Ответить
ну а чё реформы на лицо. по сравнению с врадиевкой - небо и земля ! кабинет, компутер, куча вуайеров,..
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03.06.2020 11:29 Ответить
Деградация украинского общества уже ниже плинтуса !

Сами себя утилизируете ?
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03.06.2020 11:30 Ответить
Ну, хоть у вас, датчан, все в порядке с гражданским обществом. Рады за вас.
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03.06.2020 11:38 Ответить
Мы за вас нет 👎
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03.06.2020 11:39 Ответить
Русский, прежде чем писать про соринку в чьем либо глазу, вытащи из своего - бревно.
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03.06.2020 11:40 Ответить
Это не соринка, а свалка мусора. Украина деградирует и не удивительно с таким быдло-населением, которое выбрало в руководство страны себе подобных.
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03.06.2020 11:47 Ответить
Тут я смотрю, прям международная акция протеста - против Украины и ее полностью деградировавшего общества выступили с резким осуждениям датчане, норвежцы, лайкают им чистокровные немцы.
Русские, успокойтесь уже - что вас на россие не сиделось, чай же не такая свалка мусора, как Украина.

Да, есть проблемы. Да, есть было и уроды. Да, есть вот такие проявления реального ужаса и дна - как это Кагарлыцкое дело.
НО. Но, вот такие вот благородные "иностранцы", как вы и подобные, забываете, что
"Систему характеризует не ошибка. Систему характеризует реакция на этот сбой".
Подумайте над этим, если есть чем.
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03.06.2020 11:53 Ответить
Пирожков, у тебя русская фамилия, поэтому хватит троллить обзывая всех русскими. Это раз. Второе: Как бы ты не петлял, а факт на морде-лица. Президент Украины тупой шут-малорос, а в ВР его "слуги". Следовательно, Украина катиться в пропасть.
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03.06.2020 12:19 Ответить
Какая реакция было от общества?

Это и показывает уровень деградация украинского общества
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03.06.2020 12:21 Ответить
Тут возможно не совсем так. Может слово "деградация" не подходит. Совки и вата, как жили, так и живут в Украине. Их просто активизировали с помощью арлекина Вовочки, которого вся вата смотрела. Эта быдло-масса была относительно аполитична. Если бы не Беня с его куклой, то мы бы не увидели, сколько быдла живет в Украине. А так, "маємо, що маємо".
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03.06.2020 12:31 Ответить
Хотя, по поводу реакции согласен. Тут уже почти "рюзьге мир" в разгаре, а реакции ноль. Наверное надо, чтобы быдло оказалось с пустыми холодильниками, чтобы до них дошло, что мальчик из телевизора не может быть президентом. Такова карма Украины. Надо пройти этот тернистый путь..
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03.06.2020 12:36 Ответить
Хорошо, какая по вашему должна быть реакция в данной конкретной ситуации:

1) Преступление не замалчивается - о выродках в погонах знает вся страна.
2) О преступлении заявили официальные экаунты полици и прокуратуры в социальных медиа

3) Преступники отстранены и в данный момент находятся в СИЗО.
4) Их фото облетели все СМИ, чтоб каждая собака знала их паганые морды.

5) Депутаты собирают подписи за отставку Авакова.
6) Гражданские протесты по поводу его отставки и не прекращались.

После всех этих пунктов какой реакции вы ожидаете от идеального не деградированного гражданского общества в идеальной стране Х?
Что должны делать не деградировавшие граждане в ответ на полицейский произвол?
Конечно же бить витрины, марадерить магазины, грабить на ходу поезда с товарами.
Что еще, ничего не забыл?
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03.06.2020 12:44 Ответить
Забыл сказать , что все спустят на тормоза . Дело только во времени .
Когда убили 5 лет мальчика , тоже было много шума и в СИЗО посадили и что дальше ?
А дальше их отпустили ?

Будет гуманный суд ?
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03.06.2020 16:13 Ответить
В нас свої проблеми. В соціалістичному суспільстві податки величезні, але працювати за них ніхто не хоче. Поліція дуже неефективна. Якщо людину вбивають, вони не хочуть розслідувати і частіше за все просто пишуть - самогубство. Якщо квартиру пограбували, вони навіть не приїзжають і кажуть «ну що ми можемо зробити, де ми будемо кого шукати? В нас не вистачає людей»
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03.06.2020 11:45 Ответить
Врешь русиш швайне, врешь
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03.06.2020 12:16 Ответить
А самому не обидно, будучи русским, кого-то называть русиш швайне?
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03.06.2020 12:37 Ответить
Ты тролль.
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03.06.2020 12:52 Ответить
Возможно.
Но вот вы двое, беспаливно лайкающие друг у друга посты у всех на виду - прям новая Датско-норвежская уния, созданная русскими политическими эмигрантами.
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03.06.2020 13:00 Ответить
Дания - это там, где два ********* могут пожениться и усыновить мальчика ?
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03.06.2020 11:56 Ответить
Не сожгли заживо и на том спасибо.
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03.06.2020 11:31 Ответить
А если бы не было Авакова - эти двое пошли бы и изнасиловали всё село. А затем убили бы и съели всех односельчан. Так что слава министру и его реформам! Без Авакова страна пропадет!
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03.06.2020 11:31 Ответить
Идиотизм! С аваковым страна пропадает!
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03.06.2020 12:29 Ответить
Там всех надо судить за пособничество, даже если лично не участвовали.
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03.06.2020 11:31 Ответить
Жуткий беспредел.
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03.06.2020 11:31 Ответить
ну если понятно, что эти твари друг друга покрывают, то почему не провести экстренную проверку противопожарной безопасности?
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03.06.2020 11:31 Ответить
Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов - Цензор.НЕТ 3957
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03.06.2020 11:33 Ответить
Там все відділення треба як мінімум звільнювати
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03.06.2020 11:33 Ответить
Это не "уволить" это конкретно несколько статей уголовного кодекса, тут звезда зеленая отшучивается про Вакарчука как альтернативного менистра, да вот я сомниваюсь что при нем отказывали бы соучастников, а по закону должны сесть все кто был в райотделе пока ребенка 94 года 8 часов насиловали.
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03.06.2020 11:38 Ответить
Так разобрались она воровка или нет?!
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03.06.2020 11:38 Ответить
Там дело было вовсе не в краже. Мусор домагался девушку, ему не дали. Он решил, ее принудить
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03.06.2020 11:49 Ответить
Главный агент Кремля аваков сидит по звонку.Убийца популярного Сашко Билого, будущго губернатора Олега Бабаева ( из-за этого попал в список одэров),сжег главного врага ТКК(тайной канцеллярии Кремля по Дудаеву и Глобе) -"Союз за 3 обьединение славянских государств" и переправил нач.полиции в Россию.И сечас блатует и крышует таких полицаев?
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03.06.2020 11:40 Ответить
Вот чем нормальное общество отличается от нарида населяющего Украину . В США за полицейский беспредел прокатилась волна народного гнева ,а у вас молчание ягнят 🐸🐸🐸каждый думает ,но это же не меня🤦🙇
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03.06.2020 11:41 Ответить
а что, нигера изнасиловали?
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03.06.2020 11:43 Ответить
А кто будет протестовать? Нацкорпус за отставку Авакова?)
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03.06.2020 11:43 Ответить
Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету - Цензор.НЕТ 452
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03.06.2020 11:55 Ответить
Сначала погугли слово "Врадиевка", а потом пиши.
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03.06.2020 11:59 Ответить
а сейчас что, постная неделя?
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03.06.2020 12:04 Ответить
Когда уже Саахова изнасилуют?
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03.06.2020 11:41 Ответить
Провести химическую кастрацию - окунуть яйо в раствор жидкого азота.
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03.06.2020 11:42 Ответить
100% Накажут начальника отдела за недоработку
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03.06.2020 12:44 Ответить
Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету - Цензор.НЕТ 410
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03.06.2020 11:54 Ответить
где они курсы по пыткам заканчивали?....где этому учат?....вот на их родителях все бы их способности провернуть.
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03.06.2020 11:56 Ответить
Вечерком разливают по стаканам и начинают вспоминать как надо работать.
Или показывают на живом примере.
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03.06.2020 12:04 Ответить
Давно пора припинити совкову практику "червоних зон" Давно пора брудних мусорів та інших "правоохоронців" заджати у звичайні тюрми, як це робиться у всьому світі
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03.06.2020 12:00 Ответить
командира отделения вместе с ублюдками под суд!! Если не знал - за то что не знал и служебная халатность. Если знал - за то что соучаствовал.
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03.06.2020 12:00 Ответить
Если б ментовская власть захотела копнуть глубже, то такие факты вскрылись бы в сотнях отделений по всей стране. Но совершенно очевидно, что никто этого делать не будет. Ничего нового то мы не узнали. Просто этот случай начали раскручивать журналисты. Если никто не пролил свет, эти два отморозка пошли бы вскоре на повышение, а может и дошли бы до кресла кваквакова.
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03.06.2020 12:18 Ответить
Нова поліція, а методи дізнання старі... і нічого з цим не вдієш. Без тортур не буде щиросердного зізнання.
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03.06.2020 12:24 Ответить
Подтверждения народной мудрости: "Мусора - п...дарасы".
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03.06.2020 12:58 Ответить
ражданам давно пора создать свою структуру, которая будет действовать в подобных случаях и финансироваться простыми людьми, которые против беспредела властей.
В Италии в нужный момент это очень помогло.
Да и свой опыт в Украине имеется: давали жару комиссарам аж до 1959 года.
Главное - не принимать хитросделанных, которые маскируются под другие народы.
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03.06.2020 13:03 Ответить
мусарня авакова это такая клоака)))))
как по мне, всех кто сидел в то время в помещении, слышал и видел преступления мусоров и не вмешался, на зону за соучастие. строем и с песней на общую зону. петухам там будут рады. эти мусарские мрази после отсидки и другим закажут не делать так))))
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03.06.2020 13:14 Ответить
ВменЯемый "закон об оружии" попустил бы беспредел мусоров и криминала.. после нескольких "обрАток" садистам, в состоянии аффекта.. правда это в правовом государстве, а не в зоопарке квартала 95
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03.06.2020 15:19 Ответить
Уважаемые дама решила срубить бобла ,на лечение ее ,детей еще кого -нибудь .Если бы было иначе она бы так не выставляла себя..
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03.06.2020 15:31 Ответить
 
 