Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов

Свидетелями пытки задержанных и изнасилования 26-летней девушки правоохранителями в отделении полиции Кагарлыка были многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении и слышали звуки издевательств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом впервые публично заявила 26-летняя пострадавшая в эфире одного из украинских телеканалов.

"Завели меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай о магазине (девушку вызвали как свидетеля по делу о краже товаров в одном из сельских магазинов. - Ред.). Говорю: "Я даже не знала, что его ограбили, или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?". Там полицейскому говорит: "Давай, неси противогаз". Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот - и все же слышали, и никто не выходил", - рассказала пострадавшая.

Потом копы надевали противогаз и зажимали его снизу. После побоев потерпевшую приковали наручниками к батарее в коридоре, а сами пошли употреблять спиртное. Вскоре оба полицейские переместили девушку в кабинет, где один из них ее изнасиловал, тогда как другой сел за компьютер.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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