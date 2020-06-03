Трое нардепов находятся на больничном в связи с коронавирусом, - "слуга народа" Кравчук

Трое народных депутатов находятся на больничном в связи с коронавирусной болезнью, в частности двое из фракции партии "Слуга народа" и один из "Батькивщины".

Об этом рассказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Україна24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас трое народных депутатов - из них два представителя нашей фракции - на больничном в связи с коронавирусом. Это те фамилии, которые озвучивались в прессе. Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и Мейдич - это "Батькивщина". Пока новых случаев не было зафиксировано", - сказала Кравчук.

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Она добавила, что другие народные депутаты следят за симптомами и в случае необходимости сдают соответствующие тесты.