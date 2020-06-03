Степанов обвинил нардепа "Голоса" Стефанишину в срыве собеседований с кандидатами на главу НСЗУ: "Ей очень хотелось шоу"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не смог провести собеседования со всеми участники конкурса на должность главы Национальной службы здоровья "из-за желания депутата, которая представляет определенную политическую силу, сорвать собеседования".

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Вчера в рамках конкурса на должность главы НСЗУ я проводил собеседования со всеми допущенными кандидатами... Конечно же это происходило в рамках закона, максимально прозрачно. Все без исключения собеседования записывались на видео, чтбы все могли посмотреть, как именно происходил (отбор. - Hед.) и почему именно тот или иной кандидат победил и с ним будет подписан контракт", - рассказал Степанов.

Читайте также: Глава НСЗУ избирается на срок действия карантина, - Степанов

"Но произошла неожиданность - одна из народных депутатов, которая представляет определенную политическую силу, выявила желание, как я понимаю, просто сорвать эти собеседования. Такое алогичное и непонятное для меня поведение на все мои просьбы успокоиться и снимать (на видео, - ред.) все что вы хотите... Но ей очень хотелось шоу... Это происходило по одной причине - я для них очень неудобный министр, который не будет покрывать их за все, что они тут натворили...", - рассказал глава Минздрава.

Читайте также: "Голос" призывает нардепов подписать проект постановления об отставке Степанова

По словам Степанова, собеседования были сорваны.

"Я их сегодня-завтра закончу, и будет внесена соответствующая кандидатура на заседание правительства, где она будет назначена", - заверил он.

Следует отметить, что собеседования проводились 2 июня. В них было заявлено участие девятерых кандидатов. По состоянию на вечер вторника прошли собеседования с шестерыми из них. Степанов проводил собеседования в Минздраве посредством платформы ZOOM. Во время собеседования депутат Ольга Стефанишина ("Голос") попыталась пройти в здание и провести трансляцию собеседований. Прямой трансляции собеседований не было.

Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.

Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.