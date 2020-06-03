Степанов обвинил нардепа "Голоса" Стефанишину в срыве собеседований с кандидатами на главу НСЗУ: "Ей очень хотелось шоу"
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не смог провести собеседования со всеми участники конкурса на должность главы Национальной службы здоровья "из-за желания депутата, которая представляет определенную политическую силу, сорвать собеседования".
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Вчера в рамках конкурса на должность главы НСЗУ я проводил собеседования со всеми допущенными кандидатами... Конечно же это происходило в рамках закона, максимально прозрачно. Все без исключения собеседования записывались на видео, чтбы все могли посмотреть, как именно происходил (отбор. - Hед.) и почему именно тот или иной кандидат победил и с ним будет подписан контракт", - рассказал Степанов.
"Но произошла неожиданность - одна из народных депутатов, которая представляет определенную политическую силу, выявила желание, как я понимаю, просто сорвать эти собеседования. Такое алогичное и непонятное для меня поведение на все мои просьбы успокоиться и снимать (на видео, - ред.) все что вы хотите... Но ей очень хотелось шоу... Это происходило по одной причине - я для них очень неудобный министр, который не будет покрывать их за все, что они тут натворили...", - рассказал глава Минздрава.
По словам Степанова, собеседования были сорваны.
"Я их сегодня-завтра закончу, и будет внесена соответствующая кандидатура на заседание правительства, где она будет назначена", - заверил он.
Следует отметить, что собеседования проводились 2 июня. В них было заявлено участие девятерых кандидатов. По состоянию на вечер вторника прошли собеседования с шестерыми из них. Степанов проводил собеседования в Минздраве посредством платформы ZOOM. Во время собеседования депутат Ольга Стефанишина ("Голос") попыталась пройти в здание и провести трансляцию собеседований. Прямой трансляции собеседований не было.
Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.
Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.
Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.
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Вы же отменили нормальные конкурсы по прозрачным процедурам.
Теперь все по схемам Ермака.
"Кабинет министровhttps://biz.censor.net/n3190726 назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса."
Источник: https://biz.censor.net/n3199661
«Пізніше Стефанишина на своїй сторінці у Facebook звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою проводити конкурси на важливі посади прозоро і чесно.
"Сьогодні в Міністерство охорони здоров'я України обирають голову ключового органу в медицині - НСЗУ Національна служба здоров'я України. І Міністр Максим Степанов вирішив, що він не те що президент, а вершитель людських доль. Бо користуючись епідемією COVID-19, ганьбить всі правила і норми. Пане Президенте, люди би хотіли, щоб на державні посади очільників обирали за чесним і прозорим конкурсом. Але Степанов вирішив, що конкурсу не буде...", - написала вона.
Також вона пояснила, що своїм вчинком вона намагалася показати суспільству, як обирають голову НСЗУ, щоб не допустити кишенькових призначень».
До вищевказаного слід додати, що нардеп Ольга Стефанишина - колишній перший заступник міністра охорони здоров'я при Уляні Супрун (до того - кадровий апаратчик МОЗу); і вона прекрасно орієнтується в усіх можливих схемах цього міністерства.
в зекомандЕ Зели приветствуют кадры ещё тупее и беспринципнее чем сама 73%ная Вошьдь