США обеспокоены задержанием украинского военнослужащего силами РФ на суверенной территории Украины
Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с задержанием украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.
"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", - сказано в сообщении.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.
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Від "обеспокоен" від США, Україна получає якісну летальну зброю, розвіддані, їхні найкращі в світі лікаки прикривають українське небо, а кораблі море.
Бісить тільки, як завжди, ванюча парашка з недочєловєкамі і Зелупа лідер малоросів, життя яких, судячи з його дій, не варті і безплатного відосіка.
Військові воюють кожен день. Їхня робота - створювати можливості і позитивні перспективи, щоб у випадку маштабної війни перемогти. Саме цим і займаються США. За викрадення наших військових відповідає бубочка.
Ця українофобська гніда заслуговує лише на кулю або зашморг.
""Щоб Ви розуміли:- «ФСБ Криму» другу добу утримує зниклого солдата 95 бригади, Євгенія Добринського, який ніс службу на передовому посту, ближньому до лінії поділу.Я спеціально почекав, коли почнеться робочий тиждень.Чудо мовчить, разом зі своїм офісом."https://krainanews.co.ua/arestovych-shh/
Читай уважаемые СМИ и там все детально описано, почему видео, опубликованное вражескими СМИ и подхваченное кацапским пидаром Шарием является дешевой постановой.
Пы.сы. Видео задержания укр. военнослужащего не официальное его нет в оф.релизах, а вот казалось бы, а почему? А потому что соврали , и не на чуть-чуть, а полностью оно постановочное , с настоящими киноляпами
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/fsb-oprilyudnilo-video-vikradennya-ukrainskogo-vijskovogo-v-krimu.htm
У вас же , на родине,на расее, до сих пор не могут определиться с версией поступка укр. солдата, уже его типа как родные командиры обижали (дедовство?), как думаешь, версий будет меньше чем с МН-17 или больше, я думаю что больше, потому как по МН-17 новые версии каждые 3 дня не возникали. Ты как считаешь, он дезертировал, и его расея "спасет"?
Цитата от оф. командування ВСУ "У дописах пропагандистів фейкових республік, інформація цілком не відповідає посилам ФСБешних «прикордонників» та дійсності. Участі в бойових діях Євген ще не приймав. Вказані імена та прізвища його командирів зовсім не реальні. Справжнє прізвище його командира роти починається на «С», а командира взводу на «Т» та багато іншого."
2 ч.
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- Вот смотрите, какой показательный случай с пропавшим солдатом 95 бригады.
Сначала он был «...похищен россиянами».
Сегодня - «бухое-рябое, перешло на сторону россиян».
Через час: «...укрылся у россиян от издевательств командиров».
Что будет завтра? Послезавтра?
А где-то там ещё необъясненный труп солдата этой же бригады, примерно в этом же месте.
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Мораль сей басни проста:
- надобно отличать факты от домыслов, заявлений, слухов.
А факт тут один:
- военнослужащий ВСУ в руках противника.
Все остальное носит в данной ситуации статус домыслов без доказательств:
- слово против слова.
И абсолютно неважно как именно солдат туда попал: до момента его возвращения обратно, к нам.
Вопрос приоритета:
- сначала возвращаем, потом разбираемся: кто кому врал, где были камеры, кто какие указания давал, кто кому развалил или собрал Вооруженные Силы.
В этой связи, я повторяю свой вопрос:
- где реакция нашего МИД на удержание противником украинского солдата?..