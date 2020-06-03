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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США обеспокоены задержанием украинского военнослужащего силами РФ на суверенной территории Украины

США обеспокоены задержанием украинского военнослужащего силами РФ на суверенной территории Украины

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с задержанием украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", - сказано в сообщении.

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Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

США обеспокоены задержанием украинского военнослужащего силами РФ на суверенной территории Украины 01

задержание (6673) Крым (26371) посольство (1079) США (26454) ФСБ (1935) Добринский Евгений (14)


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Топ комментарии
+16
Вас еще не бесит слово "обеспокоены", когда его произносят политики ведущих держав, глядя на откровенный беспредел, чинимый Россией?
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03.06.2020 11:42
+13
Штаты да, а что наш припиЗЕдент, выдавит из себя слово или в зобу дыханье сперло?
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03.06.2020 11:45
+9
А не бесит молчание одного "ягненка" ? США хотя-бы обеспокоены , а наш гоВнокомандующий долго будет сопли пережЁвывать ?
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03.06.2020 12:07
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Вас еще не бесит слово "обеспокоены", когда его произносят политики ведущих держав, глядя на откровенный беспредел, чинимый Россией?
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03.06.2020 11:42 Ответить
в принципе, они не только балаболят. уже и по газу душат расеюшку. СПГ стало дешевле танкером привезти, чем простой по трубе качать.
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03.06.2020 11:47 Ответить
врешь...
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03.06.2020 12:13 Ответить
бесит
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03.06.2020 11:50 Ответить
А не бесит молчание одного "ягненка" ? США хотя-бы обеспокоены , а наш гоВнокомандующий долго будет сопли пережЁвывать ?
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03.06.2020 12:07 Ответить
Викрадення Військовослужбовця на території будь якої суверенної Держави - це вже повід про об'явлення війни ! Але Зе і команда "прислуги путіна" навіть не спромоглися хоч якийсь протест ФСБ РФ об'явити ... А це вже діагноз і таких фактів повної Державної зради накопичується все більше і більше ...
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03.06.2020 12:20 Ответить
Меня не бесит поведение Зеленского и его команды, поскольку я не ожидаю от них ничего конструктивного и патриотичного. Вас же не расстраивает и не бесит то, что Кличко не умеет танцевать балет? А вот то, что самая сильная и демократичная страна мира ограничивается лицемерным "мы-обоеспокоены" - это не может не печалить.
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03.06.2020 12:23 Ответить
Плохо танцующий Кличко меня не беспокоит .... (Значит с "другим" всё нормально ) . А вот тот , кто должен хотя-бы промычать - меня очень беспокоит .
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03.06.2020 13:07 Ответить
Та ні, зовсім не бісить. Абсолютно ні на грам не бісить і близько.
Від "обеспокоен" від США, Україна получає якісну летальну зброю, розвіддані, їхні найкращі в світі лікаки прикривають українське небо, а кораблі море.
Бісить тільки, як завжди, ванюча парашка з недочєловєкамі і Зелупа лідер малоросів, життя яких, судячи з його дій, не варті і безплатного відосіка.
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03.06.2020 12:22 Ответить
Летальное оружие, которое нам дало США, мы имеем право только хранить на складах и бережно сдувать с него пыль. И никак использовать мы его не можем - несмотря на регулярные обстрелы, похищения граждан и попытки Лугандонии захватить еще больше территории. Чему вы радуетесь? О каких самолетах, прикрывающих наше небо, вы фантазируете? Если Россия задумает провести бомбардировку нашей территории - ни один НАТОвский самолет не посмеет ей в этом препятствовать, поскольку для этого нет никаких правовых норм. Не обманывайте себя - мы не в составе НАТО. Полагаться можем только на самих себя.
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03.06.2020 12:26 Ответить
Їхні літаки і пілоти присутні в українському небі. Капапські - ні. Які ще фантазії потрібні, щоб заглянути через вікно? Яка існує можливість вторгнення рашки в Україну, коли появляється ризик збити американський літак?
Військові воюють кожен день. Їхня робота - створювати можливості і позитивні перспективи, щоб у випадку маштабної війни перемогти. Саме цим і займаються США. За викрадення наших військових відповідає бубочка.
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03.06.2020 12:50 Ответить
А есть реальная вероятность что его тупоикомандиры загнобили и человек не выдержав просто сбежал? У нас же есть камеры наблюдния? В чем проблема показать кто его бил и как случилось, что он покинул свой пост. Ибоиэто очень мутная история.
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03.06.2020 11:43 Ответить
Завтра ждите предложения от кацапов на обмен, на какого нибудь убийцу или террориста. Это не беркутню на таксистов менять, и сопли на кулак наматывать.
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03.06.2020 11:48 Ответить
Я недавно пересекся с его женой в переписке в одной из соцсетей,его именно выкрали,никаких гноблений не было
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03.06.2020 11:51 Ответить
а шо, жена могла сказать что он напился и пошел гулять?
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03.06.2020 12:15 Ответить
Штаты да, а что наш припиЗЕдент, выдавит из себя слово или в зобу дыханье сперло?
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03.06.2020 11:45 Ответить
в клюве
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03.06.2020 13:16 Ответить
а могли бы выразить и большую обеспокоенность
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03.06.2020 11:46 Ответить
А мы как обеспокоены, заходят на нашу землю и похищают людей, а у нас 5 суток придумывают фантстические версии произошедшего, то без оружия то с оружием, то один в окопе то не один.
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03.06.2020 11:46 Ответить
Следы борьбы... Кондиционер взорвался.... Брехня на брехне брехню подгоняет.
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03.06.2020 12:37 Ответить
Не обеспокаиаться нужно а отключать рашку от swift, и вводить такие санкции чтоб у них пояса затянулиь до самого хребта!
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03.06.2020 11:47 Ответить
Это как у попугая "передать большой Привет".
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03.06.2020 11:51 Ответить
одного глупого зеленого попугая... у которого в услужении попугай ара... ара - папугайкарочи...
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03.06.2020 11:55 Ответить
А якщо Шарий знову говорить правду та ще підтверджує відео ?
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03.06.2020 11:53 Ответить
пєтушарій ніколи не казав правди.
Ця українофобська гніда заслуговує лише на кулю або зашморг.
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03.06.2020 11:56 Ответить
Не треба нав"язувати свою особисту думку більшості адекватному нерогулячому суспільству.
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03.06.2020 12:02 Ответить
Сер Гей, а Вам ніхто і нічого не нав'язує. Нав'язувати нікуди.
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03.06.2020 12:07 Ответить
Черт ватный - забейся под шконку и своего гандона шария с собой забери.
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03.06.2020 12:58 Ответить
це те суспільство, що базлає "***** - ввєді, памагі"? Тоді це не суспільство, це - зрадники та колаборанти.
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03.06.2020 14:48 Ответить
'Якщо куля в лоб, то куля в лоб'
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03.06.2020 13:09 Ответить
а зелена муха зє-зє грає у мовчанку: ані відосиків, ані заяв з приводу викрадення військовослужбовця ЗСУ окупантами не було. Чому? Може, воно не в курсі?
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03.06.2020 11:55 Ответить
"Дааа... История с "похищением" солдата 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского обернулась большим позором... Ю.Бутусов.
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03.06.2020 11:56 Ответить
это фейк
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03.06.2020 12:21 Ответить
он просто дезертир и .
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03.06.2020 12:00 Ответить
Он был выпимшы.
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03.06.2020 12:07 Ответить
Обеспокоены и шо?
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03.06.2020 12:00 Ответить
чего єто их беспокоит? ПреЗедента не беспокоит, а их беспокоит...
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03.06.2020 12:04 Ответить
А де наш 42 літній криворогульський нелох?Були якісь заяви, чи його це не турбує?
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03.06.2020 12:04 Ответить
США обеспокоены а укр *********** - похер.
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03.06.2020 12:07 Ответить
Надо сойтісь гдє-то по срєдіні - до Кременчука.
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03.06.2020 12:10 Ответить
брали бы пример с нашей Бубочки. Она вот совершенно не обеспокоена, молчит себе...
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03.06.2020 12:11 Ответить
Неужели еще кому то непонятно, кто такой наш восточный сосед, пора осознать, что это наша судьба, соответственно зарубить себе на носу, что дикая орда пока существует, и поведение орды ничем не отличается от террористов, значит надо улвоенная, или утроенная бдительность.
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03.06.2020 12:13 Ответить
хоть кто-то в корень зрит...я вот еще больше скажу - расходы на армию надо увеличить до возможности покупки военного самолета...будем бить кацапа высокими технологиями - в этом должно быть наше преимущество...
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03.06.2020 12:21 Ответить
а вазелину пофиг...
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03.06.2020 12:15 Ответить
а буратино до сих пор молчит...мразь зеленая
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03.06.2020 12:20 Ответить
А в Зе їзик в голові!...
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03.06.2020 12:31 Ответить
Ну хоч американці занепокоєні,бо в наших владних коридорах скрізь тиша...
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03.06.2020 12:31 Ответить
Арестович: Щоб Ви розуміли: «ФСБ Криму» другу добу утримує зниклого солдата 95 бригади, Євгенія Добринського, який…
""Щоб Ви розуміли:- «ФСБ Криму» другу добу утримує зниклого солдата 95 бригади, Євгенія Добринського, який ніс службу на передовому посту, ближньому до лінії поділу.Я спеціально почекав, коли почнеться робочий тиждень.Чудо мовчить, разом зі своїм офісом."https://krainanews.co.ua/arestovych-shh/
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03.06.2020 12:32 Ответить
Советую просмотреть А.Шария "Я пришел к вам с миром".Переборите себя и посмотрите,если вам нужна правда.Переход" миротворца" зафиксировали камеры.
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03.06.2020 13:03 Ответить
От нашел источник информации, смотреть шария, все равно что сосать свой конец
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03.06.2020 13:10 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/fsb-oprilyudnilo-video-vikradennya-ukrainskogo-vijskovogo-v-krimu.htm
Читай уважаемые СМИ и там все детально описано, почему видео, опубликованное вражескими СМИ и подхваченное кацапским пидаром Шарием является дешевой постановой.
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03.06.2020 13:11 Ответить
Это ситуация - чрезвычайное событие и в случае подтверждения факта похищения нашего солдата с боевого поста - является поводом разорвать все дипломатические отношения с кацапами, выслать посла и сделать целый ряд жестких заявлений со стороны Президента плоть до объявления войны.
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03.06.2020 13:05 Ответить
Так уже давно разорвали. В посольстве работает только визовый консул и то в удаленном режиме. А войну обьявить, чтобы нас Рашка с лица земли стерла...... Рашка кстати этого и ждет, если мы первые обьявим, то это будет для Путина просто подарком. Лично Я воевать не пойду, хай воюют те кто этот бардак организовал в угоду реализации своих политических амбиций.
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03.06.2020 13:08 Ответить
Сча тест закину... россия(параша) распадется и будет уничтожена, педофил путин будет повешен, а моксели (кацапы) станут рабами китайцев и горцев-********, все верно?
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03.06.2020 13:13 Ответить
Если расеянцы что-то говорят и показывают, то они всегда брешут, это не обсуждается. Тема для дискуссии где брешут и как.

Пы.сы. Видео задержания укр. военнослужащего не официальное его нет в оф.релизах, а вот казалось бы, а почему? А потому что соврали , и не на чуть-чуть, а полностью оно постановочное , с настоящими киноляпами
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03.06.2020 13:08 Ответить
Да, так и скажу. Поскольку, поезда 6 лет НЕ ходят, жд пути разобраны, утки, которые видим в кадре на заднем плане, не гнездятся в соленом лимане Сиваш и озерах-сольно соли много, рыбы там тоже нет, Посмотрите любую камеру с переходов в Крым и оцените качаство сьемки, и сравните качество с 0,3 мегаписеля в видео с левых сайтов,и чего его нет на сайте МО РФ ?
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03.06.2020 15:42 Ответить
ФСБ оприлюднила відео викрадення та допиту українського воїна в Криму: у ЗСУ заявили про фейк
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/fsb-oprilyudnilo-video-vikradennya-ukrainskogo-vijskovogo-v-krimu.htm
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03.06.2020 14:28 Ответить
а что там опровергать, расиянские "сми" всегда врут, это знает каждый.Но если вы прапорщик и на службе, то будете выгораживать своии спецслужбы
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03.06.2020 15:45 Ответить
т.е, то, что россми врут всегда не опровергаете ? Но предлагаете сьехать с темы и еще и в другом дерьмовбросе россми покопаться, 2017 года? Вон Арестовича ниже почитайте, там уже другая тема, что солдат не пьяный был, а его избивали, а вы отстаете от генеральной линии пропаганды
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03.06.2020 16:22 Ответить
У нас все украинские СМИ никогда ничего не кричат и не кричали в унисон,даже по 100% фактам, ну есть причины, вам с Америки наверное это не известно.
У вас же , на родине,на расее, до сих пор не могут определиться с версией поступка укр. солдата, уже его типа как родные командиры обижали (дедовство?), как думаешь, версий будет меньше чем с МН-17 или больше, я думаю что больше, потому как по МН-17 новые версии каждые 3 дня не возникали. Ты как считаешь, он дезертировал, и его расея "спасет"?
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03.06.2020 17:23 Ответить
Друга не "Карлос" зовут ? і чого він пише не на українській мові, коли з Тернополя ? Я , наприклад, з донтчини і то українською володію краще ніж расіянською

Цитата от оф. командування ВСУ "У дописах пропагандистів фейкових республік, інформація цілком не відповідає посилам ФСБешних «прикордонників» та дійсності. Участі в бойових діях Євген ще не приймав. Вказані імена та прізвища його командирів зовсім не реальні. Справжнє прізвище його командира роти починається на «С», а командира взводу на «Т» та багато іншого."
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03.06.2020 18:11 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZXUSURIrsWib1Ld50yztt3wvVNMvfhPGlAROjv-dLIuRZL4qOmJyyxCIZ_oB-EUwExDY05LA1VKGAzwOOtyGzO-XF44_PVFGpoCYtvoQM6IV4h1yH_avVTDx4ygxltUzDw&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

2 ч.
·

- Вот смотрите, какой показательный случай с пропавшим солдатом 95 бригады.

Сначала он был «...похищен россиянами».

Сегодня - «бухое-рябое, перешло на сторону россиян».

Через час: «...укрылся у россиян от издевательств командиров».

Что будет завтра? Послезавтра?

А где-то там ещё необъясненный труп солдата этой же бригады, примерно в этом же месте.

---

Мораль сей басни проста:

- надобно отличать факты от домыслов, заявлений, слухов.

А факт тут один:

- военнослужащий ВСУ в руках противника.

Все остальное носит в данной ситуации статус домыслов без доказательств:

- слово против слова.

И абсолютно неважно как именно солдат туда попал: до момента его возвращения обратно, к нам.

Вопрос приоритета:

- сначала возвращаем, потом разбираемся: кто кому врал, где были камеры, кто какие указания давал, кто кому развалил или собрал Вооруженные Силы.

В этой связи, я повторяю свой вопрос:

- где реакция нашего МИД на удержание противником украинского солдата?..
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03.06.2020 16:08 Ответить
Что он может предпринять находясь в плену, в неволе у террористов, оккупантов, которым международные Конвенции не указ ?
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03.06.2020 17:27 Ответить
 
 