США обеспокоены задержанием украинского военнослужащего силами РФ на суверенной территории Украины

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с задержанием украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", - сказано в сообщении.

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Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.