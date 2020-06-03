Рада поддержала в первом чтении ужесточение ответственности пешеходов и правила использования светоотражателей (обновлено)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, а также законопроект, обязывающий пешеходов пользоваться светоотражателями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроект №2697 проголосовали 277 народных депутатов.

Документом предлагается повысить размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае их пребывания в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.

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Парламент также принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов пешеходами" (№2694).

Его поддержал 271 народный депутат.

Документом предлагается обязать участников дорожного движения - пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами с светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы.

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