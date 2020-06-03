Рада поддержала в первом чтении ужесточение ответственности пешеходов и правила использования светоотражателей (обновлено)
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, а также законопроект, обязывающий пешеходов пользоваться светоотражателями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" законопроект №2697 проголосовали 277 народных депутатов.
Документом предлагается повысить размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае их пребывания в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.
Парламент также принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов пешеходами" (№2694).
Его поддержал 271 народный депутат.
Документом предлагается обязать участников дорожного движения - пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами с светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы.
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ттт )))
По мнению "экспертов" именно 3 км/ч, это самая безопасная скорость для пешеходов.
https://www.youtube.com/watch?v=5MI9oevM3jE Подборка - Пешеходы нашкодили
https://www.youtube.com/watch?v=5dUyHi2qjOw&t=23s https://www.youtube.com/watch?v=5dUyHi2qjOw&t=23s Пешеходы нашкодили #2 (Провоцирует аварии)
https://www.youtube.com/watch?v=vWJApqoukQ0&t=321s ТОП-6 смертельных ловушек для пешеходов. Как не погибнуть на наших дорогах?
- начинают переход на желтый свет
- переходят на красный, если не видят автомобилей
- переходят без пешеходного перехода дорогу с двумя и более полосами в каждую сторону
- перебегают проезжую часть
- внезапно выходят на проезжую часть непосредственно перед движущимся автомобилем
- переходят проезжую часть по диагонали
- перед выходом на пешеходный переход не убеждаются в том, что автомобили не будут применять экстренное торможение
- обходят автобус спереди, а трамвай сзади
вы бы ужаснулись. А ведь все эти вещи запрещены ПДД и за их нарушение штраф аж 51 гривна. Будет 250, ничего страшного.
тягнуть за собою
попередження абонакладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Станет
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
…
Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,- тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
невиконання інших правил дорожнього руху, то есть вышел на проезжую часть, а если выпил пивка, 510 гривен. Оставили только штраф, попереждення убрали
А у нас пешеходы даже не соизволят посмотреть по сторонам переходя дорогу) им это не интересно, они же на пешеходном переходе (а значит в танке)
Не говоря уже о бегущих или резко вспомнивших что им нужно прямо сейчас перебежать на другую сторону дороги)
Як же це трапилось?
Одразу за пішоходним переходом автобусна зупинка. Жінка з дитиною вийшла з маршрутки, і почала переходити через дорогу, але ПЕРЕД автобусом, в 5 метрах ЗА переходом. Джип, який рухався по другому ряду, просто не встиг зреагувати на несподівано з'явившуся з-за автобусу жінку. Слава Богу, що з дитиною все в порядку, просто настрашилась сильно, а от у жінки були травми.
Так і хочеться сказати у подібних випадках: "Ну ОК - сама дура, дідько з тобою. Зачим же ж дитину за собою тягнеш?" Ну і водію не позаздриш!
- надеть светоотражающие браслеты (стильненько)
- прицепить на рюкзак или куртку светоотражающую полосу или ярлычок.
слава богу удалось избежать наезда.как ,это уже не важно, седин добавилось однозначно.
и как можно назвать эту бабушку? нет слов, одни маты)))))
Кто-то бабла решил накосить на таких жилетах и прочих светоотражающих элементах?
Имхо - нереально.
Представляю себя в этом врубище )))
ШанЕль отдыхает)))