В МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

Государственный мобильное приложение "Штрафы ПДД" позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановления или изменения их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить ее онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", - отметил Гончаров.

Кроме того, отмечается, что приложение "Штрафы ПДД" пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомления по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

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Скачать мобильное приложение "Штрафы ПДД" можно по следующим ссылкам для Android, для IOS станет доступным в ближайшее время. Разработан также телеграмм-бот "Штрафы ПДД" @ShtrafyPDRbot. С помощью бота так же можно оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф с использованием банковской карты.

Напомним, что закон, которым вводится автоматическая фото- и видеофиксация нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

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