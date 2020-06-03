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В МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

В МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

Государственный мобильное приложение "Штрафы ПДД" позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановления или изменения их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить ее онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", - отметил  Гончаров.

Кроме того, отмечается, что приложение "Штрафы ПДД" пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомления по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

В МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отработано 5600 нарушений. Среди лидеров - мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, - Аваков о первом дне работы камер на дорогах

Скачать мобильное приложение "Штрафы ПДД" можно по следующим ссылкам для Android, для IOS станет доступным в ближайшее время. Разработан также телеграмм-бот "Штрафы ПДД" @ShtrafyPDRbot. С помощью бота так же можно оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф с использованием банковской карты.

Напомним, что закон, которым вводится автоматическая фото- и видеофиксация нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

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МВД (9316) ПДД (532) штраф (1283)


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Топ комментарии
+5
Вместо отставки Авакова, ВР и МВД занялись ПДД. Красавы. Бабка в селе перейдет дорогу не на "зебре" получи 250 грн. штрафа. А сколько вы тех "зебр" в селах видел? Про светофоры и речи нет
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03.06.2020 12:18
+5
ты отстал от жизни. Сегодня ВР приняла (пока в епервом чтении) Закон об усилении ответственности пешеходов за нарушение ПДД. Про "кому они надо", ответ простой - любой ДПСник теперь имеет право составить на бабку протокол и 250 грн. это только за первое нарушение
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03.06.2020 12:27
+4
У авакова цель надои, а не предотвращение ДТП, зачем фоткать того, кто за рулем. Да и палево будет, с нашими провласными, которые ездят на машинах пробабушек
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03.06.2020 12:27
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не знаю как єто приложение, но в КАБИНЕТЕ ВОДІЯ все мои два штрафа испарились, хотя сроки небольшие и они там были до карантина. НЕ пойму вирус их съел?
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03.06.2020 12:09 Ответить
никуя не работает
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03.06.2020 14:00 Ответить
сколько зафиксировано?
а сколько обработано?
отож
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03.06.2020 12:14 Ответить
В тому то і справа, що штраф має сплачувати саме водій, а не власник авто... І це питання не вирішене законодавчо, у Польші власник має повідомити поліцію хто керував авто, у Німеччині має бути видно водія, будь яке затемнення вікон чи ще чогось є теж порушення і уразі невстановлення водія штраф іде за затемнення власнику.
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03.06.2020 12:16 Ответить
У авакова цель надои, а не предотвращение ДТП, зачем фоткать того, кто за рулем. Да и палево будет, с нашими провласными, которые ездят на машинах пробабушек
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03.06.2020 12:27 Ответить
Ви Кодекс про адмінпорушення з 2009 року не перечитували мабуть, стаття 14-1? так ось я Вам посилання дам: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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03.06.2020 12:40 Ответить
10 днів, Ви знущаєтесь, відпустка значно більша. За місяць може бути штрафу на все майно.
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03.06.2020 13:15 Ответить
Мусорское ПО себе ставить?Нет,спасибо....
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03.06.2020 12:17 Ответить
1000 %))) а "продвинутое" быдло уже напихало эту срань в свои гаджеты купленные в кредит.
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03.06.2020 12:30 Ответить
Вместо отставки Авакова, ВР и МВД занялись ПДД. Красавы. Бабка в селе перейдет дорогу не на "зебре" получи 250 грн. штрафа. А сколько вы тех "зебр" в селах видел? Про светофоры и речи нет
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03.06.2020 12:18 Ответить
51, не пережывайте так за пешкодралов.

да и не получит, кому оно надо за этими бабками охотиться, они за другими все бегают на понюхать развести и в кустах с радаром посидеть - вот такие шуршашие бабки их интересуют.
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03.06.2020 12:22 Ответить
ты отстал от жизни. Сегодня ВР приняла (пока в епервом чтении) Закон об усилении ответственности пешеходов за нарушение ПДД. Про "кому они надо", ответ простой - любой ДПСник теперь имеет право составить на бабку протокол и 250 грн. это только за первое нарушение
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03.06.2020 12:27 Ответить
Этот который 2694 шоле? Там только про полосочки светоотражающие. Первое чтение.

Читайте первоисточники и не ведитесь на громкие заголовки.
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03.06.2020 12:32 Ответить
2696, теперь бабка без жилетки всё равно попадёт на 255 гривен. а дед на 510 гривен, потому что 100 грамм самогону ещё накатит. Нету попередження, и ввели за любое нарушение
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03.06.2020 13:08 Ответить
А нет, виноват, 2697 таки пипец бабкам
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03.06.2020 12:37 Ответить
Я ї..у, ніхто тих правил не знає, але коментують завзято.
ПДР, п. 4.8. "Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки."
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03.06.2020 12:44 Ответить
лучше застрелись, знаток ПДД. Мы не ППД изучаем, а идиотские штрафы с пешеходов. Переход улицы в неположенном месте и превышение скорости в городе, это одно и тоже?
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03.06.2020 13:59 Ответить
да, и о педеде с зёбрами

вопервых зёбр по сёлам немало
вовторых, еслеб пешкодралы читали правила, то ониб знали как переходить дорогу без зёбр
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03.06.2020 12:25 Ответить
Колись у гайців була така фішка: зупинить водія нібито за якесь незначне порушення. Водій пояснить чому він так вчинивз або доведе свою невиновність. Тоді мент спитає - чи маєте паспорт або інший документ (окрім прав).
- Навіщо?
- Я вам випишу попередження як пішоходу. У нас план.
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03.06.2020 12:32 Ответить
ПДД, або па-де-де - одна з основних музично-танцювальних форм у балеті
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03.06.2020 12:22 Ответить
от вам и палицейська держава у смартфони!)))
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03.06.2020 12:27 Ответить
а парковщики - это ПДД или не ПДД?)
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03.06.2020 12:28 Ответить
Якось я біля терміналу Д у Борисполі виліз за бордюр на захаращену грунтову ділянку щоби зателефонувати тому кого я мав зустріти. Тут же намалювалися менти і виписали штраф... "за паркування під естакадою". 255 грн. При тому що я не стояв на проїжджій частині, а естакада (підйом на другий ярус) проходила наді мною взовж узбіччя, а не впоперек.
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03.06.2020 12:37 Ответить
У вас хоть менты, у нас за такое штрафуют городские парковщики), ходят с рулеткой и меряют)
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03.06.2020 12:48 Ответить
В якому місті?
Невже досі не перетерли цю тему на форумах - як їх послати нах з посиланням на станні адмінкодексу?
Колись я впродовж 3 місяців паркувався навпроти офісу, де вже була синя розмітка, але не було знаку "платний паркінг". І посилав паркувальника нах, назважаючи на те що він тицькав якимось указом мерії. Лише згодом, коли я ввечері сідав у машину, підійшов "паркувальник" і урочисто сказав "Вже є!" (знаки). І лише з того моменту закон був на йогог боці.
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03.06.2020 13:02 Ответить
Днепр, тут бес толку, сфотал с планшета, вылезла постанова с твоими данными, суды фили и гены....
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03.06.2020 13:10 Ответить
в клятом кацапстане такая фича уже более пяти лет працуетсо...
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03.06.2020 12:33 Ответить
Типа запустили, но не работает это приложение
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03.06.2020 12:35 Ответить
А чому в цьому додатку російська мова, а не українська, котра є єдиною державною мовою в Україні?
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03.06.2020 12:46 Ответить
ставьте камеры над дырками в дороге и оплачивайте разбитые подвески и гнутые диски,- СРАНЬ ГОСПОДНЯ!
https://bdr.mvs.gov.ua/?fbclid=IwAR2lniGd_fTWd-c43yjbRgqu7lkBiBNeXjT9C1xsqZcmqy-ETbB9X31gJhw на сайте МВД ; нихрена на реботает!
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03.06.2020 12:54 Ответить
Нах той додаток? Коли у мене була "непонятка" з проходженням сплаченого штрафуї, я на АЗС підійшов до ментів і попросив знайти інформацію за моїм номером. Миттєво знайшли, сказали що штраф пройшов і зарахований.
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03.06.2020 13:06 Ответить
ПДР это первое слово Президент??
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03.06.2020 13:20 Ответить
Кто кого и куда запустил? Нет нигде этого приложения!!!
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03.06.2020 13:38 Ответить
...лови, https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.unit.vfx&hl=uk , себе скачал исключительно ради карты расположения камер, она работает даже без регистрации в проге
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03.06.2020 15:47 Ответить
 
 