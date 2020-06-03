За сутки в Киеве 62 случая COVID-19, среди них 10 медиков, всего 3 133 инфицированных, - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 62 случая инфицирования коронавирусом.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Из них 10 медиков. Сегодня в Киеве уже 3 133 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.

Среди заболевших 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки - 5, 7 и 10 лет. А также 16 мужчин в возрасте от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков - от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус побороли 756 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 28 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, один человек умер, - Кличко