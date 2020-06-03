РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11382 посетителя онлайн
Новости Вступительная кампания
4 561 15

Предлагаем чтобы выпускники, не планирующие в этом году поступать в вузы, не сдавали ВНО, - Кличко

Предлагаем чтобы выпускники, не планирующие в этом году поступать в вузы, не сдавали ВНО, - Кличко

Департамент образования столицы на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предлагает отменить в этом году ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В школах столицы и страны завершился учебный год. Ученики закончили его дистанционно. Но впереди - для выпускников - внешнее независимое оценивание. И многие выпускники и их родители волнуются, как оно произойдет. Департамент образования города предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов. - для учащихся 4 и 9 классов министерство ее отменило ранее. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования", - рассказал мэр столицы.

Те же, кто будет поступать, по словам Кличко, пройдут Внешнее независимое оценивание в соответствии с утвержденным графиком.

"Отмечу, что в этом году ВНО в столице планируют сдавать 31 тыс. киевлян. И только 17 тыс. из них - выпускники школ. Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7 тыс. аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль состояния тех, кто придет на ВНО", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июня в электронном виде можно подать документы на зачисление ребенка в детсад, - Кличко

Автор: 

вступительная кампания (288) Киев (25484) Кличко Виталий (4636) ВНО (417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
логично, Виталик. когда будут поступать в вузы в следующем году - всё забудут.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:23
+2
Он помимо боксирования ещё и в образовании разбирается. Красаучег, йаатвичайю
показать весь комментарий
03.06.2020 12:25
+1
Чего это вдруг? Потому что так захотелось боксёру без мосгов ?
показать весь комментарий
03.06.2020 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чего это вдруг? Потому что так захотелось боксёру без мосгов ?
показать весь комментарий
03.06.2020 12:23 Ответить
логично, Виталик. когда будут поступать в вузы в следующем году - всё забудут.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:23 Ответить
Більшість нічого й так не знає, щоб щось пам'ятати.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:35 Ответить
на жаль країні потрібні прибиральники полуниці та боксери, напевно.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:49 Ответить
Сходили по большому? Вытерли опу!
показать весь комментарий
03.06.2020 12:24 Ответить
Он помимо боксирования ещё и в образовании разбирается. Красаучег, йаатвичайю
показать весь комментарий
03.06.2020 12:25 Ответить
Одно непонятно почему этими вопросами занимается мэр города.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:26 Ответить
Мда...
Идите в секцию бокса - вас и без ВНО примут...
показать весь комментарий
03.06.2020 12:27 Ответить
Всіх одразу на будівництво))
показать весь комментарий
03.06.2020 12:34 Ответить
Снова в первый класс - могут ведь не поверить, что рабочий умеет читать...
показать весь комментарий
03.06.2020 12:40 Ответить
Ахренеть! От детей нужно прятать спички, от иалолеток - бухло, а от бородатых студентов-недоучек - власть! Эту Серегину мудрость вырубят на в камне на обломках Украины...
показать весь комментарий
03.06.2020 12:38 Ответить
Блин, есть те хто школу закончил - поправьте Серегины очипятки, а то я сразу Академию по управлению Вселенной при администрации закончил...
показать весь комментарий
03.06.2020 12:44 Ответить
Вернее справку об окончании купил и доплатил за то шоб в цвете была и ламинация...
показать весь комментарий
03.06.2020 12:45 Ответить
И Аттестаты об окончании школы им тоже не нужны? Всем известно, что баллы ЗНО формируют окончательные оценки в Аттестате, без ЗНО оценок в Аттестате не будет, а сам он станет ненужной картонкой. Кличку об этом некому доложить?!
показать весь комментарий
03.06.2020 13:24 Ответить
 
 