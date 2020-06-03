Предлагаем чтобы выпускники, не планирующие в этом году поступать в вузы, не сдавали ВНО, - Кличко

Департамент образования столицы на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предлагает отменить в этом году ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В школах столицы и страны завершился учебный год. Ученики закончили его дистанционно. Но впереди - для выпускников - внешнее независимое оценивание. И многие выпускники и их родители волнуются, как оно произойдет. Департамент образования города предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов. - для учащихся 4 и 9 классов министерство ее отменило ранее. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования", - рассказал мэр столицы.

Те же, кто будет поступать, по словам Кличко, пройдут Внешнее независимое оценивание в соответствии с утвержденным графиком.

"Отмечу, что в этом году ВНО в столице планируют сдавать 31 тыс. киевлян. И только 17 тыс. из них - выпускники школ. Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7 тыс. аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль состояния тех, кто придет на ВНО", - подытожил Кличко.

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