У Украины есть ряд обязательств в сфере транспорта по договору об ассоциации с ЕС. Мы уже начали их имплементацию, - Криклий

В Украине есть ряд обязательств по Соглашению об ассоциации "Украина-ЕС", отметил министр инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Владислава Криклия, Украина должна имплементировать 44 директивы и 13 регламентов ЕС в сфере транспорта и оказания услуг почтовой связи. Также 13 директив и три регламента в сфере морского и внутреннего водного транспорта. За выполнением задач следит внедренная Правительством онлайн-система "Пульс Соглашения".

Министерство за три месяца 2020-го выполнило 25% работы, запланированной на год, с 2017 по 2019 - выполняли 14%, - сообщил Криклий.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта из восьми приоритетных. Речь идет о проекте закона о внутреннем водном и железнодорожном транспорте, о почтовой связи.

Министр отметил, что законопроект о внутреннем водном транспорте включает имплементационные нормы пяти основных европейских директив. Они касаются систем фрахтования и ценообразования на национальном и международном внутреннем водном транспорте, доступа к перевозке грузов и взаимного признания дипломов.

Законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" позволит заменить неэффективные правила функционирования железной дороги открытым рынком железнодорожных перевозок с прозрачными и равными условиями для бизнеса и качественными услугами для пассажиров.

Законопроект о почтовой связи создаст равные условия на рынке для всех участников и максимально упростит ценообразование и продуктовый ряд для потребителей.

Изменения по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта будут способствовать уменьшению количества ДТП с участием транспорта, перевозящего пассажиров или грузы.

Так же по словам Криклия, сейчас работают над тем, чтобы реки Днепр, Южный Буг и украинская часть Дуная стали неотъемлемым элементом европейской сети внутренних водных путей. Мы стремимся к реализации всех проектов, а это 4800 км дорог и железных дорог, 6 современных портов и 11 логистических центров в Украине.