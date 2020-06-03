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Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов

Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов

Таможня в апреле при закрытых пунктах пропуска собрала на один миллиард гривен больше, чем в мае, когда после ослабления карантина границу частично открыли.

Об этом пишет в фейсбуке экс-глава Гостаможни Макс Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Зашел на сайт Госказначейства. В апреле "неэффективный Нефьодов" собрал в общий фонд госбюджета 19.6 млрд грн. В мае без меня таможня собрала на миллиард меньше - 18.6 млрд грн", - отмечает он.

При этом, по словам Нефьодова, план, по сравнению с апрелем, Минфин уменьшил на 9.1 млрд грн: "Очевидно, была идея показать, что ранее план не выполнялся, а вот теперь как понесется! Но почему-то понеслось обратно".

Нефьодов также напоминает, что 22 мая ввели адаптивный карантин, и вновь открыли целый ряд пунктов пропуска, и "должен был быть какой-то отложенный спрос, накопленные товары должны заехать, в отличие от апреля".

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов 01

таможня (1958) Нефьодов Максим (236) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+5
Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8285
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03.06.2020 12:42
+2
родной, а почему ты не пишешь о том, что ДО ТЕБЯ - при "коррупционерах", "барыгах" и вообще нехороших людях - собирали на десятки миллиардов больше, чем при тебе?

и что с налогами та же картина - как только "коррупционер", то сборы миллиардные, а как приходят "чессные-пречессные слуги" - то хер на рыло?

и с бюджетом аналогично (при "барыге Гройсмане" - профицит, при "чессных" - не просто хер, а херищщщщще, да еще и без соли)?

Пиши уже всю правду.
Все равно зеленые тобой подтерлись - чего ты их выгораживаешь?
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03.06.2020 12:46
+1
Мне пох, что говорит Нефедов, я просто знаю, что как до Нефёдова приходилось платить таможне взятки. Так и в его время. Не помог даже звонок в Киев на горячую линию. Замяли между собой и сказали, что проверка никаких неправомерных действий не нашла
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03.06.2020 12:55
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Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8285
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03.06.2020 12:42 Ответить
родной, а почему ты не пишешь о том, что ДО ТЕБЯ - при "коррупционерах", "барыгах" и вообще нехороших людях - собирали на десятки миллиардов больше, чем при тебе?

и что с налогами та же картина - как только "коррупционер", то сборы миллиардные, а как приходят "чессные-пречессные слуги" - то хер на рыло?

и с бюджетом аналогично (при "барыге Гройсмане" - профицит, при "чессных" - не просто хер, а херищщщщще, да еще и без соли)?

Пиши уже всю правду.
Все равно зеленые тобой подтерлись - чего ты их выгораживаешь?
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03.06.2020 12:46 Ответить
Нефедов!Это все ты бегая по парку,и земля тоже только из-за тебя крутится.ПОКАЖИ ЧЕГО ТЫ СТОИШЬ БЕЗ БЮДЖЕТНОГО КОРЫТА.
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03.06.2020 13:36 Ответить
Дружище ты ничего не у кого не "собирал". "Собирала" служба, а у людей ещё оставались деньги с чем ваша власть категорически мириться не собиралась. Какой же сказочный долб**.
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03.06.2020 12:54 Ответить
Мне пох, что говорит Нефедов, я просто знаю, что как до Нефёдова приходилось платить таможне взятки. Так и в его время. Не помог даже звонок в Киев на горячую линию. Замяли между собой и сказали, что проверка никаких неправомерных действий не нашла
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03.06.2020 12:55 Ответить
Ничего, судя по обещаниям, скоро рванем. Не выпасть бы на ходу.
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03.06.2020 13:15 Ответить
Нефедов или в зад! Морда ты продажная!
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03.06.2020 13:24 Ответить
Взяток собрала в мае таможня больше? Ну поздравляем с трудовыми успехами!
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03.06.2020 14:16 Ответить
Сів би цей блакитний слимак на дупу і не вібрував би.
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03.06.2020 14:35 Ответить
Собрали больше, хорошо! Собрали меньше, плохо! Основной вопрос, что бы таможня меньше себе в карман собирала.
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03.06.2020 15:12 Ответить
Ну че Вова? Помогли тебе твой беня и гудок?
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03.06.2020 17:37 Ответить
 
 