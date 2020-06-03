Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов
Таможня в апреле при закрытых пунктах пропуска собрала на один миллиард гривен больше, чем в мае, когда после ослабления карантина границу частично открыли.
Об этом пишет в фейсбуке экс-глава Гостаможни Макс Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.
"Зашел на сайт Госказначейства. В апреле "неэффективный Нефьодов" собрал в общий фонд госбюджета 19.6 млрд грн. В мае без меня таможня собрала на миллиард меньше - 18.6 млрд грн", - отмечает он.
При этом, по словам Нефьодова, план, по сравнению с апрелем, Минфин уменьшил на 9.1 млрд грн: "Очевидно, была идея показать, что ранее план не выполнялся, а вот теперь как понесется! Но почему-то понеслось обратно".
Нефьодов также напоминает, что 22 мая ввели адаптивный карантин, и вновь открыли целый ряд пунктов пропуска, и "должен был быть какой-то отложенный спрос, накопленные товары должны заехать, в отличие от апреля".
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
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и что с налогами та же картина - как только "коррупционер", то сборы миллиардные, а как приходят "чессные-пречессные слуги" - то хер на рыло?
и с бюджетом аналогично (при "барыге Гройсмане" - профицит, при "чессных" - не просто хер, а херищщщщще, да еще и без соли)?
Пиши уже всю правду.
Все равно зеленые тобой подтерлись - чего ты их выгораживаешь?