РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13383 посетителя онлайн
Новости
9 820 230

Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"

Зеленский о высшем образовании:

В Украине нужно развивать научную деятельность в вузах, и научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у меня была очень содержательная и конструктивная встреча с представителями высших учебных заведений со всей Украины. Последний раз глава государства общался с ними в таком формате 15 лет назад. Мы меняем это, ведь качественное образование для украинцев является нашим стратегическим приоритетом. Указанные в указе задачи правительства - это первоочередные шаги, важность и неотложность которых отметили все представители высшего образования", - рассказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский на встрече с руководителями вузов: В Украине кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование. ФОТО

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы. Не менее важно и развитие сети студенческих общежитий. Современных, комфортных, а главное - в достаточном количестве для нужд иногородних студентов", - добавил президент.

"Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина - это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять. Особое внимание мы будем уделять популяризации нашего образования среди иностранных студентов. Это и важные для экономики поступления и установления прочных межгосударственных связей", - акцентировал Зеленский.

"Указом создается Совет по вопросам развития высшего образования при Президенте Украины. Его задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования будет устанавливать минимальную цену на обучение по контракту в вузах, - замминистра Стадный

По его словам, в ближайшее время состоятся встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования: "Вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней".

Зеленский о высшем образовании: У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские 01
Зеленский о высшем образовании: У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские 02

Автор: 

автономия (125) вуз (905) Зеленский Владимир (20246) общежитие (167) высшее образование (182) студенты (665)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
Зеленский о высшем образовании: Нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские - Цензор.НЕТ 940
показать весь комментарий
03.06.2020 12:46
+35
Новых Зеленских 73%, от пришедших на выборы....хватит уже...
показать весь комментарий
03.06.2020 12:45
+35
Зеленский о высшем образовании: Нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские - Цензор.НЕТ 3283
показать весь комментарий
03.06.2020 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Тю, так Петро Олексійович вже давно науку реформував. Казав що у нас найкраща в світі освіта.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:05 Ответить
Если у нас случайно и появится новый Сикорский или Вернадский - один фиг сразу за границу уедут. Наука фактически умирает - там, небось, средний возраст под 70. Уверенно движемся к превращению в банановую республику. Только без бананов. (
показать весь комментарий
03.06.2020 14:07 Ответить
фу, совком завоняло. А зачем Украине наука и специалисты, много у нас высокотехнологичных производств? Запроса по сути нет.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:11 Ответить
Талантливых и трудоспособных очень много, но развиваться они могут только за границей. И в итоге служат тем, кто платит, а не Украине. Увы.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:22 Ответить
А як родиться ше Зеленський?
показать весь комментарий
03.06.2020 14:28 Ответить
Зе хотел пошутить на тему Отчизна ждет героев,а .....рождает дураков(клоунов)???
показать весь комментарий
03.06.2020 14:38 Ответить
Зачем учиться на сикорских и королевых? Постучал по клавишах ...ем, и жизнь удалась!
показать весь комментарий
03.06.2020 14:42 Ответить
Вот,на чёрта та наука? Будешь работать на соль, чтобы придать вкус тому,последниму.А будешь кривляться,играть на пианино причиндалами будут деньги и почёт и уважение,и высока вероятность стать главой государства.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:57 Ответить
Міфічний цар Мідас своїм дотиком все перетворював на золото, а Зеленський на лайно.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:27 Ответить
Какой же популист этот хриплый карлик.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:28 Ответить
до конца года шмыга создаст 500К рабочих мест для математиков, уже закуплено 500 тыщ калькуляторов
показать весь комментарий
03.06.2020 15:29 Ответить
нннннда.. президент-заочник - беда в державе
показать весь комментарий
03.06.2020 15:39 Ответить
У нас успешно появлются новые Сикорские и Королёвы - ничео не изменилось.
Просто уже на этапе окончания средней школы они понимают,. что из этого дурдома
надо валить туда, где можно спокойно работать и нормально жить.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:40 Ответить
Они уже были и не раз.

Но утонули от безнадёжнгости в алкоголе, эмигрировали, погибли в драке, совершили суицид, убиты на войне, кто-то продолжает работать не на своем месте за копейки и никогда не вырвется... И дело не только в высшем образовании.

Были даже свои Гавелы, но наверх всегда взбирались аморальные куклы с олигархическим/фсбешным (нужное подчеркнуть) кулаком в заднице...
показать весь комментарий
03.06.2020 16:04 Ответить
Образование бывает платным и бесплатным. Как правильно отмечено, государство должно определить приоритетные для страны специальности, а получивший бесплатное образование должен отработать по специальности три года или вернуть стоимость обучения....
Вот написал и подумал - ну с врачами понятно - по деревням полно вакансий. А куда девать физиков или КПИшников, если всё приватизировано?
В общем тут думать надо, а мне пока лень....
показать весь комментарий
03.06.2020 16:47 Ответить
Чомусь замість Сікорських, Корольових та Вернадських у нас вилазять Зеленські,Дубінські та Коломойські
показать весь комментарий
03.06.2020 16:48 Ответить
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 77
показать весь комментарий
03.06.2020 22:03 Ответить
Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"

Для этого надо дать хотя бы минимальную помощь науке. Из несчастных PhD с зарплатой 5000 грн появляются только бомжи, но не Вернадские!
показать весь комментарий
03.06.2020 18:24 Ответить
PhD с зарплатой 5000 грн
--------------------
Это сколько в евро?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:29 Ответить
На сьогодні це 5 000 грн. : 29,92 грн./євро = 167,11 євро
показать весь комментарий
03.06.2020 19:39 Ответить
Не изнала курса. Спасибо. Это печально А мы на свои зарплаты ропщем...
показать весь комментарий
03.06.2020 20:09 Ответить
Словно Путена цитирует... Надо бы спросить: а что ты как президент сделал для этого?! Пока видим, как 95 квартал бездарно рулит и классно пилит... Позорище, а не влада, во главе которой Попка-дурак
показать весь комментарий
03.06.2020 19:27 Ответить
"Якісна освіта для українців є нашим стратегічним пріоритетом." © Зе
- Якісна освіта вашим пріоритетом точно не є. Бо ти особисто прогуляв усі заняття у криворізькому виші через участь у КВН.

"...потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук."
- А навіщо? Зараз найпопулярнішою серед 73% населення є професія клоуна.
"Україна - це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом."
- ...а також преЗЕдента, відомого у світі як Моніка.
"Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати."
- Безумовно. Науковці чекають на зарплату щонайменше у $4 тис. Аби їм не було соромно перед простими вчителями, які таку зарплату вже рік як отримують.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:36 Ответить
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 6751
показать весь комментарий
03.06.2020 21:49 Ответить
А нам нужны сейчас Шевченки, Бандеры и Шухевичи.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:00 Ответить
присвоить криворожскому швейному училищу имя Зеленского, присвоить всем ПТУ имя Зеленского, и всем туалетам имя Зеленского, потому что президент Украины Это ВОВА НИОЧЁМ
показать весь комментарий
04.06.2020 00:43 Ответить
На мой взгляд, для проявления таланта, нужно 3 фактора: природная предрасположенность, образование, и возможность себя проявить в этом таланте.

Процент талантливых от природы людей, в мире примерно одинаков. Не думаю что в Украине он сильно больше или меньше чем в США, России или Китае.

Образование он допустим улучшит.

А вот где себя проявлять? Возьмём приведённых личностей: Сикорский - инженер авиастроитель. Создатель вертолётов. При том что в Украине, вообще нету серийного производства вертолётов, и практически остановилось серийное производство самолётов. Королёв - создатель космических аппаратов. При том что участие Украины в космических программах, свелось к совместной с РФ кооперации по постройке отдельных частей американских ракет. Даже готовых ракет больше не строится (от Зенита РФ отказалась). Сфера компетенции Вернадского - крайне широка - этот бы наверное нашёл где себя применить, но остальные два - наверное бы сбежали в Россию или США.

Вот и учи умы, для других стран.
показать весь комментарий
04.06.2020 20:12 Ответить
https://censor.net/photo_news/319004/tesla_avtomobil_buduschego_bez_benzina_kotoryyi_stremitelno_zavoevyvaet_amerikanskiyi_rynok_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
04.01.15 19:48 "Тесла" - автомобиль будущего без бензина, который стремительно завоевывает американский рынок. ФОТОрепортаж
В Украине даже Томас Эдисон стал бы бомжом с его 3 000 (Тремя тысячами ) изобретений До Илона МАСКА дело бы не дошло.
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 5483
показать весь комментарий
04.06.2020 20:48 Ответить
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 6155
показать весь комментарий
04.06.2020 20:49 Ответить
Страница 3 из 3
 
 