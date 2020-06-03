Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"
В Украине нужно развивать научную деятельность в вузах, и научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера у меня была очень содержательная и конструктивная встреча с представителями высших учебных заведений со всей Украины. Последний раз глава государства общался с ними в таком формате 15 лет назад. Мы меняем это, ведь качественное образование для украинцев является нашим стратегическим приоритетом. Указанные в указе задачи правительства - это первоочередные шаги, важность и неотложность которых отметили все представители высшего образования", - рассказал Зеленский.
"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы. Не менее важно и развитие сети студенческих общежитий. Современных, комфортных, а главное - в достаточном количестве для нужд иногородних студентов", - добавил президент.
"Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина - это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять. Особое внимание мы будем уделять популяризации нашего образования среди иностранных студентов. Это и важные для экономики поступления и установления прочных межгосударственных связей", - акцентировал Зеленский.
"Указом создается Совет по вопросам развития высшего образования при Президенте Украины. Его задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства", - отметил Зеленский.
По его словам, в ближайшее время состоятся встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования: "Вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней".
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Просто уже на этапе окончания средней школы они понимают,. что из этого дурдома
надо валить туда, где можно спокойно работать и нормально жить.
Но утонули от безнадёжнгости в алкоголе, эмигрировали, погибли в драке, совершили суицид, убиты на войне, кто-то продолжает работать не на своем месте за копейки и никогда не вырвется... И дело не только в высшем образовании.
Были даже свои Гавелы, но наверх всегда взбирались аморальные куклы с олигархическим/фсбешным (нужное подчеркнуть) кулаком в заднице...
Вот написал и подумал - ну с врачами понятно - по деревням полно вакансий. А куда девать физиков или КПИшников, если всё приватизировано?
В общем тут думать надо, а мне пока лень....
Для этого надо дать хотя бы минимальную помощь науке. Из несчастных PhD с зарплатой 5000 грн появляются только бомжи, но не Вернадские!
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Это сколько в евро?
- Якісна освіта вашим пріоритетом точно не є. Бо ти особисто прогуляв усі заняття у криворізькому виші через участь у КВН.
"...потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук."
- А навіщо? Зараз найпопулярнішою серед 73% населення є професія клоуна.
"Україна - це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом."
- ...а також преЗЕдента, відомого у світі як Моніка.
"Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати."
- Безумовно. Науковці чекають на зарплату щонайменше у $4 тис. Аби їм не було соромно перед простими вчителями, які таку зарплату вже рік як отримують.
Процент талантливых от природы людей, в мире примерно одинаков. Не думаю что в Украине он сильно больше или меньше чем в США, России или Китае.
Образование он допустим улучшит.
А вот где себя проявлять? Возьмём приведённых личностей: Сикорский - инженер авиастроитель. Создатель вертолётов. При том что в Украине, вообще нету серийного производства вертолётов, и практически остановилось серийное производство самолётов. Королёв - создатель космических аппаратов. При том что участие Украины в космических программах, свелось к совместной с РФ кооперации по постройке отдельных частей американских ракет. Даже готовых ракет больше не строится (от Зенита РФ отказалась). Сфера компетенции Вернадского - крайне широка - этот бы наверное нашёл где себя применить, но остальные два - наверное бы сбежали в Россию или США.
Вот и учи умы, для других стран.
04.01.15 19:48 "Тесла" - автомобиль будущего без бензина, который стремительно завоевывает американский рынок. ФОТОрепортаж
В Украине даже Томас Эдисон стал бы бомжом с его 3 000 (Тремя тысячами ) изобретений До Илона МАСКА дело бы не дошло.