Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"

В Украине нужно развивать научную деятельность в вузах, и научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у меня была очень содержательная и конструктивная встреча с представителями высших учебных заведений со всей Украины. Последний раз глава государства общался с ними в таком формате 15 лет назад. Мы меняем это, ведь качественное образование для украинцев является нашим стратегическим приоритетом. Указанные в указе задачи правительства - это первоочередные шаги, важность и неотложность которых отметили все представители высшего образования", - рассказал Зеленский.

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"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы. Не менее важно и развитие сети студенческих общежитий. Современных, комфортных, а главное - в достаточном количестве для нужд иногородних студентов", - добавил президент.

"Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина - это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять. Особое внимание мы будем уделять популяризации нашего образования среди иностранных студентов. Это и важные для экономики поступления и установления прочных межгосударственных связей", - акцентировал Зеленский.

"Указом создается Совет по вопросам развития высшего образования при Президенте Украины. Его задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства", - отметил Зеленский.

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По его словам, в ближайшее время состоятся встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования: "Вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней".



