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Мы готовы предоставить с десяток достойных кандидатур вместо Авакова, но это функция большинства, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Мы готовы предоставить с десяток достойных кандидатур вместо Авакова, но это функция большинства, - нардеп

В партии "Голос" заявили, что готовы предоставить с десяток достойных кандидатов на должность министра внутренних дел вместо Арсена Авакова.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Мы готовы предоставить с десяток достойных кандидатур, которые в принципе уже выразили готовность реформировать, как Национальный полицию, так и Министерство внутренних дел. Но это функция большинства. Если большинство не способно найти людей, то мы готовы помочь. Только процедура для этого достаточно проста - это формирование новой коалиции", - сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук

Юрчишин отметил, что утверждение о незаменимости Авакова является абсурдным.

"Мы сейчас имеем огромную проблему с соблюдением прав человека в полиции. Поэтому люди, которые сейчас в полиции занимаются этим вопросом, первые кандидаты на то, чтобы занять эту должность. Есть такие люди, как на уровне областных управлений, так и даже среди заместителей министра. Есть люди, которые начинали реформу патрульной полиции. Есть люди в Национальной гвардии, которые имеют боевой опыт и при этом показали себя качественными менеджерами и руководителями. Вопрос в том, что мы должны привлечь к ответственности людей, которые терпят безнаказанность для правоохранителей", - добавил нардеп.

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Юрчишин отметил, что не готов называть фамилии кандидатов на должность руководителя МВД, потому что это "сразу будет использовано, как "Голос" кого-то лоббирует на должность".

"Здесь последовательность законом определена очень просто: есть отставка, после этого идут консультации и идут назначения. Да, мы готовы после отставки назвать эти фамилии", - сказал нардеп.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова. В ответ, нардеп "СН" Ирина Верещук заявила, что если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29229) МВД (9316) Нацполиция (16433) увольнение (2674) Юрчишин Ярослав (158)


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Топ комментарии
+6
Ну хватить не хватить подивимось... А то що аваков обісрався.. І пробує домовлятися що б його суку не зняли - це факт
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03.06.2020 13:07
+3
Кому этот ватный колаборант нужен, вася? Ты еще за петушария тут поагитируй)
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03.06.2020 13:21
+3
Під кожним постом про відставку чорта є коменти типу: "прийде тільки гірший або такий же". В стилі "методичкі" кремлєботів: "Вы хотите чтобы это делали солдаты НАТО?"
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03.06.2020 13:26
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А эти все не успокоятся, их уже все фракции послали и понятно что голосов не будет.
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03.06.2020 12:55 Ответить
Ну хватить не хватить подивимось... А то що аваков обісрався.. І пробує домовлятися що б його суку не зняли - це факт
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03.06.2020 13:07 Ответить
НУ ТАК ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ И ПРИЧИНЫ чем они эффективнее и лучше Авакова. А десятки и тысячи бездельников и идиотов за гос бюджетные деньги-нафик не надо
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03.06.2020 13:29 Ответить
Незашквареную фракцию послали все щашкваренные фракции. Это для кого то новость?😮
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03.06.2020 17:32 Ответить
Не розумію я "Голос". Ну, ж прийде тільки гірший чи такий самий. От директора ДБР Трубу зняли, і що маємо? З Генпрокуром Рябошапкою та ж сама історія. Тепер, Венедіктова.
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03.06.2020 13:01 Ответить
А що так менти.. Бояться що упиря собакова.. Знімуть?
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03.06.2020 13:06 Ответить
Під кожним постом про відставку чорта є коменти типу: "прийде тільки гірший або такий же". В стилі "методичкі" кремлєботів: "Вы хотите чтобы это делали солдаты НАТО?"
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03.06.2020 13:26 Ответить
гардеропщица с квартала?
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03.06.2020 13:11 Ответить
Рыба гниет с кловановой головы
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03.06.2020 13:11 Ответить
Рюкзакова нужно снять хотя бы за то, что он в 2019 на выборах поступил как проститутка. Тогда и без него хватало тех кто срал на Петю и лизал обрезанный фиКало.мойскому.
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03.06.2020 13:11 Ответить
Хвост пытается керувати Украиной.
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03.06.2020 13:14 Ответить
Вместо Авакова ДУЛЬСКОГО партия наждак (см. на ютубе)!
Он в миг разберётся с гос. ворами...
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03.06.2020 13:15 Ответить
Кому этот ватный колаборант нужен, вася? Ты еще за петушария тут поагитируй)
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03.06.2020 13:21 Ответить
Да какая разница как он называется? Он мечтает пересажать сволочей и готов это делать денно и ночьно. Наверное даже и за даром!
А петуха с вилами я не предлагал.
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03.06.2020 14:52 Ответить
Ты правда такой недалекий или притворяешься? Ты тут на полном серьезе пытаешься продвигать какого-то очередного ватного коллаборанта-блоггера, откровенного врага Украины, под предлогом, что он якобы каких-то сволочей пересажает? Пускай эта мразь с себя начнет, а пока пусть и дальше в головы недалекой ваты срет на ютубчике, это его реальный уровень.
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03.06.2020 15:34 Ответить
Пінчуківські мерзотники, шлюхі олігарха.
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03.06.2020 13:33 Ответить
Аваков находится под защитой Зеленского. Разве это не понятно с комментариев "слуг народа"? Такой "знаток" работы МВД возможен только в Украине.
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03.06.2020 14:25 Ответить
Зеленский наивно считает, что его обходные маневры с инициацией отставки Авакова через Рахманина не известны самому Авакову. У Авакова источников информации в среде "Голоса" (и не только) более чем достаточно и всю эту мышиную возню он прекрасно видит.
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04.06.2020 01:02 Ответить
 
 