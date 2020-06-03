Мы готовы предоставить с десяток достойных кандидатур вместо Авакова, но это функция большинства, - нардеп "Голоса" Юрчишин

В партии "Голос" заявили, что готовы предоставить с десяток достойных кандидатов на должность министра внутренних дел вместо Арсена Авакова.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Мы готовы предоставить с десяток достойных кандидатур, которые в принципе уже выразили готовность реформировать, как Национальный полицию, так и Министерство внутренних дел. Но это функция большинства. Если большинство не способно найти людей, то мы готовы помочь. Только процедура для этого достаточно проста - это формирование новой коалиции", - сказал нардеп.

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Юрчишин отметил, что утверждение о незаменимости Авакова является абсурдным.

"Мы сейчас имеем огромную проблему с соблюдением прав человека в полиции. Поэтому люди, которые сейчас в полиции занимаются этим вопросом, первые кандидаты на то, чтобы занять эту должность. Есть такие люди, как на уровне областных управлений, так и даже среди заместителей министра. Есть люди, которые начинали реформу патрульной полиции. Есть люди в Национальной гвардии, которые имеют боевой опыт и при этом показали себя качественными менеджерами и руководителями. Вопрос в том, что мы должны привлечь к ответственности людей, которые терпят безнаказанность для правоохранителей", - добавил нардеп.

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Юрчишин отметил, что не готов называть фамилии кандидатов на должность руководителя МВД, потому что это "сразу будет использовано, как "Голос" кого-то лоббирует на должность".

"Здесь последовательность законом определена очень просто: есть отставка, после этого идут консультации и идут назначения. Да, мы готовы после отставки назвать эти фамилии", - сказал нардеп.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова. В ответ, нардеп "СН" Ирина Верещук заявила, что если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука.