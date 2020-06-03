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В США начался эффект домино: за 96 часов десятки убитых и сотни раненых полицейских. В Украине мы действуем по-другому, - Геращенко

В США начался эффект домино: за 96 часов десятки убитых и сотни раненых полицейских. В Украине мы действуем по-другому, - Геращенко

Из-за волны насилия захлестнувшей США после гибели афроамериканца от рук конкретного полицейского в городе Миннеаполис начался эффект домино.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По сообщениям СМИ, и официальных заявлениям властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе.

В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн. Он защищал от мародёров свой бизнес.

Так, в Лас-Вегасе один офицер полиции был убит выстрелом в затылок, когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по правоохранителям был открыт в зале суда;

В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены одним стрелком;

В Нью-Йорке сотрудник полиции был сбит автомобилем. Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало;

В Давенпорте трое сотрудников правоохранительных органов попали в засаду, один из них был застрелен;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 1,6 тыс. военных армии США стянули в район Вашингтона, они в состоянии повышенной боевой готовности

В Чикаго во время беспорядков 132 офицера получили ранения;

Девять офицеров полиции пострадали во время беспорядков в Питсбурге;

В штате Род-Айленд несколько офицеров полиции получили ранения;

В полицейском управлении города Окленд злоумышленник открыл огонь;

В городе Санта-Ана (Калифорния) два офицера получили травмы головы от разорвавшегося снаряда;

Два офицера полиции были застрелены в городе Ричмонд (Вирджиния);

В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову;

Четверо полицейских округа Принс-Уильям получили травмы головы от разрыва снарядов;

Семь офицеров полиции получили ранения в Сакраменто;

В городе Линчберг (Вирджиния) были обстреляны и получили ранения офицеры полиции;

Несколько полицейских города Шампейн (Иллинойс) получили ранения;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены, - АР

В Солт-Лейк-Сити во время беспорядков пострадал 21 офицер полиции;

По меньшей мере 50 агентов секретной службы получили ранения в Вашингтоне;

В Денвере автомобиль сбил троих полицейских;

В городе Нью-Йорк во время беспорядков были ранены 33 полицейских;

Шестеро афинских полицейских были ранены во время акции протеста;

В Гаррисберге во время беспорядков были ранены два сотрудника полиции Капитолия штата Пенсильвания;

В Лас-Вегасе ранения получили двенадцать сотрудников полиции;

21 сотрудник правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков;

Два сотрудника Федеральной службы охраны были ранены, один убит.

"Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которого стала в том числе не быстрая и не эффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса", - написал он.

"Мы в Украине научились действовать по другому. Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - добавил Геращенко.

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

В США начался эффект домино: за 96 часов десятки убитых и сотни раненых полицейских. В Украине мы действуем по-другому, - Геращенко 01
В США начался эффект домино: за 96 часов десятки убитых и сотни раненых полицейских. В Украине мы действуем по-другому, - Геращенко 02

беспорядки (333) протест (5857) США (26454) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+67
"В Сент Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн.
Он защищал от мародёров свой бизнес."

Источник: https://censor.net/n3199735

То есть, "протестующие" против смерти чернокожего сами убивают темнокожих, еще и грабят их.
Какие интересные "протесты"...
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03.06.2020 12:59
+58
"В Украине мы действуем по-другому," - так блін, підозрюваних ви гвалтуєте і катуєте в поліцейських відділках. Знайшлися тут взірцеві правоохоронці.
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03.06.2020 12:59
+57
Правильно, жирный импотент-прихлебатель, нужно молчать в тряпку пока насилуют девок и разваливаются реформы, атонегрынападут.
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03.06.2020 12:57
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"Мы в Украине научились действовать по другому. Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - добавил Геращенко.----------------------------Давно пора послать в штаты своих советников, Все таки они союзники! Можно также отправить беркут. Источник: https://censor.net/n3199735
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03.06.2020 18:41 Ответить
Завозите ещё больше мигрантов в ЕС и Америку, и они скоро устроят ад.
Только огнём и мечом, как предки поступали.
Все эти демократы, социалисты, комуняки, интер союзы, весь этот сброд левый приведёт к большой резне.
Они эти леваки, завозят их для голосования, это их паразитирующий электорат.
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03.06.2020 18:53 Ответить
Антоніна! Тебе та твого начальника вже списують... одна проблема, що на фоні "слуг урода" бородатої бабці, ще таких "щирих українців" як ви- хрін знайдеш.
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03.06.2020 18:55 Ответить
Геращенко - peace-door-ball.
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03.06.2020 19:02 Ответить
Боится, что-то знает!
Утешает себя Украинцы же не такие ,они ж не будут нас так убивать
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03.06.2020 19:16 Ответить
Трамп - чмо и клоун
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03.06.2020 19:38 Ответить
а твій президент х...ло і живи з цим.
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03.06.2020 22:42 Ответить
Вот как поступают настоящие американцы с бандитами и мародерами, которые ловят хайп и устраивают массовые погромы и грабежи, разрушают инфраструктуру города. Неравнодушные граждане своей страны берут флаг своей родины и защищают свое законное право быть человеком, а не обезьяной.

https://twitter.com/ZelloXoxma/status/1267978163424034816
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03.06.2020 19:39 Ответить
Очень напомнило события в Одессе 2 го мая.....
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03.06.2020 21:57 Ответить
Дикари.
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03.06.2020 19:51 Ответить
Конечно вы по другому действуете. Вы либо просто сливаете дела мудаков в погонах либо делаете полицейских на столько бесполезными и беспомощными, что им быдло хамит в ситуациях, в которых на Западе могло бы и пулю получить.
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03.06.2020 20:00 Ответить
А мы надеемся, что Вас с Аваковым проведут корридором позора по Киеву с рюкзаками на голове.
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03.06.2020 20:11 Ответить
""Мы в Украине научились действовать по другому. Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - добавил Геращенко." - что эта жирная тварь несёт? Не один *ука беркут убивавший и калечивший людей не сидит! Тех кто отдавал приказы даже в материалах дела нет. Нужно чтобы ФБ забанил этого лизоблюда, он уже достал нести пургу и дезинформацию. Прям как Трамп в Твитере.
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03.06.2020 20:43 Ответить
За что эту жирную свинью Геращенко все и ненавидят - за лицемерие и наглую ложь.
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04.06.2020 11:35 Ответить
антоху всезнающую отправить в сша наводить порядок. но присматривать что бы колесо обзора не спер .
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03.06.2020 20:57 Ответить
У нас другая реакция на преступления ментов потому что мы трусливые мулы, а не из-за эфективных действий геращенко.
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03.06.2020 21:13 Ответить
І знову неукраїнською до українців!!!«Українська
мова - головний ворог Росії» - професор Лариса Масенкоhttps://www.radiosvoboda.org/a/30509991.html?fbclid=IwAR0CZZ-PCMCiAK9vLbE6YZ6_OtAdT80JLXdmC2gs23sIlZico2hiaT6STac

Як не без іронії зауважив на своїй сторінці у фейсбуці Анатолій
Стрєляний, у Росії «є тільки один ворог, при думці про якого вона впадає в тугу
воістину смертельну. Це не США, не Захід в цілому, не Китай. Це українська
мова».
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03.06.2020 21:58 Ответить
У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1968
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03.06.2020 21:59 Ответить
Ні, це на жаль не так. Стільки покидьків розмовляють вишуканою українською мовою. Стільки зрадників та колаборантів.
Мова це дуже важливо, але любов до Батьківщини важливіша. Набагато.
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04.06.2020 08:42 Ответить
американська коліївщина
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03.06.2020 21:59 Ответить
здесь нех*й улавливать. 5 шагов, как убить страну, от ХЛА. 1) сначала маргиналы читающие поносные СМИ выбирают утырка (в США Трампа, у нас - Зеленского, оба марионетки, управляются из Кремля), 2) далее обоим утыркам отправляется команда быть жестче; 3) далее конструируется ситуация, когда утыркам можно быть жестче (папа полицейского, убившего негра имеет связь с москвой); 4) неподконтрольная территория ввергается в хаос; 5 ) мордор шантажирует п*д*р*ст*в на предмет выполнения их требований
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03.06.2020 22:57 Ответить
точно также, как настоящие американцы, сделали цену убийства американца неприемлемой, точно также украинцы сделают цену убийства украинцев неприемлемой. Сначала - для Зеленского, но он тупая пешка - ничего не понимает, ничего не решает, 6ка. Далее, при нужной раскрутке, может возникнуть супертеррористическое движение планеты Земля, основу которого составят украинцы, и которое не оставит от РФ ни следа. Ведь в Кремле серьёзно обсуждаются сценарии применения российского ЯО в Украине. Чем всё закончится, я не знаю, но держу кулачки за НАТО
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03.06.2020 23:08 Ответить
опять прием препаратов пропускаешь...
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04.06.2020 06:23 Ответить
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3005041086249385&set=a.673865036033680&type=3&theater Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает https://censor.net/ https://censor.net/n3199735

Ніхто не знає що курить Геращенко і де він це дістає ?
Може в Голандію на закупи дядька їздив ...
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04.06.2020 00:10 Ответить
Яка антоніна розумна! Навіть під час вилизування тарілок метикує як відмазати рюкзакана! Скину я його творчість друзям в США!
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04.06.2020 00:15 Ответить
Не сумніваюся, що всі палкі підтримувачі "протестантів" і "нещасних-пренещасних" чорних "ангелочків"-бандитів з крильцями шалено радіють такій "чудовій" інформації.
Вони ж саме за це і "протестують".

А як тим придуркам поліцаям і нацгвардійцям, які вчора (хто сам недалекий і пройнявся нав*язуваним тупим почуттям провини за когось, хто - за наказом) =солідарність= з цими "протестантами" демонстрували ? на коліно ставали ?

Нічого спати не заважає ? Чи "святі мученики-протестанти" когось з них пришльопнули теж ?

Хай ще сьогодні постоять, вже на двох колінах. Потім можуть перейти до цілування черевиків "обездолених чорних геніїв".
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04.06.2020 00:44 Ответить
Можно не только на оба колена встать, но и башкой об землю потюкать, земные поклоны отбить. Уголовники, по-слухам, очень уважают такое поведение. Вон, "бубочка" же "заглядывал в глаза" - и ничего, жив остался. А что было бы, если бы встал перед обдроченцами на колени, сразу воцарился бы мир, на их, подшатнцах, условиях. Зря, что ли Медведчук, Ермак и Ко, амнистию продвигают для террористов из ЛДНР...
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04.06.2020 07:10 Ответить
Додам. Це просто як факти:
- "протести" з розбоєм та грабуваннями, побиттям журналістів організовані та фінансовані. Сплила така фішка що за цим стоїть така собі організація "NoFa" Це організація яка типу бореться проти фашизму та расизму, але чомусь фінансується з росії. Оппссс...! А шо таке ??
- що до поліцейського та тої довбаної мавпи яку треба було замочити ще 7-10 років тому..Ця чорносрака тварина вже сиділа 4 рази за доволі серйозні злочини. Це сране дпомоїдське кодло дармоїдів які живуть на соцвиплати вже (увага) у 4-му поколінні ! А щоб мати грошей більше займаються наркотою, крадіжками та іншим.. Поліцейський добре знав це лайно і вже давно. Копи з ризиком для життя брали цього покидька з подільниками кілька разів вже та при тому один коп був поранений. Що стало тим що коп не прислухався до прохання зняти коліно з шиї - невідомо..Може ємоції що вони знов його взяли та знов здалуть і здов його відпустять і все по колу..Та й задушив нахрін.
Так от пішли всі нахрін! За злочини - розганяти, ******* так щоб аж срали на бігу..Бо це не випадок коли піймали першого -ліпшого афроамериканця .поставили на коліна за для розваги та застрелили без будь-якої причини. За розбій треба стріляти на ураження. Трохи перебити цього стада яке вчиняє злочини на кацапські гроші та дестабілізує країну навмисне - і як що треба - то армією. І всі ті що соплі пускають що " притискають" - хай ідуть працювати та **** НЕ ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ!
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04.06.2020 07:12 Ответить
Так. Я читала навіть про 5 термінів ув*язнення.
Але ж бачите, що виробляють ?

Я на вихідних багато сиділа в місцевих коментах ...
Люди цікаві речі пишуть ... Не пам*ятаю зараз дослівно, але один чоловік написав, що батько його вчив так: те, чого ти досягаєш - це не через те, що ти маєш (що у тебе є), а результат вибору, який ти робиш (там choices було, важливо, шо у множині).

Тому цей персонаж, через якого тепер це все відбувається, сам зробив свій вибір в житті і отримав логічний результат. Він міг скоїти перший злочин помилково ... але виправитися потім ... не захотів.

Я не хочу слухати, що вибору не було ... Багато чорних працюють на нормальних роботах, заробляють на життя, виховують дітей, вчаться і т.д.

Закінчив би все одно подібним чином. Або від передозу загнувся б, або і свої б пришили.
Абсолютно Вас підтримую: хай ідуть працювати та **** НЕ ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ!
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04.06.2020 07:39 Ответить
Синхронні напади на службовців поліції в різних місцях - це явно організовані частини одного цілого:

це напад на США.
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04.06.2020 01:07 Ответить
Ну и какой вывод с этой информации Геращенко? Будем продолжать принимать все указания из США и стремиться к такой развязке в итоге. Будем боятся Порошенко, ато он Патриотов денежных знаков наймёт и устроит демонстрации Политических преследований его! Выполнять всё что нам указывают из МВФ-США, а на народ плевать! Всем назначенным с иностранной Крышей назначать Бешенные зарплаты, и премии и обязательную фин помощью ежемесячно-ЗА ЧТО? Кстати фонд на Финпомощь в Гос предприятиях предназначена, для добавки чиновникам к зарплате итак высокой? А может чиновник не должен в сумме всех выплат превышать 10 средних зарплат, начиная от уборщиц до специалистов, по его отрасли?Сколько можно бюджет грабить, это нас они грабят, медицина, образование,...?
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04.06.2020 02:12 Ответить
По моему Власть боится всех! Вывозящих лес, бурштыновую мафию,металлоломную, аграрную, портовую, сигаретную, энергетическую,....... ВСЕХ кроме народа Украины! Все законы откорректированы Порошенко так, что никого привлечь к ответственности невозможно, у кого есть деньги! Воруй из бюджета, пили его, выводи в офшоры и тебе не чего за это не будет!
Чиновники только политической- это никакой ответственности, не несут ни за что!
Похоже что вариант как в США , реально созревает в обществе! Социальная несправедливость и безнаказанность , в первую очередь чиновников- нанятых народом для обеспечения приемлемых условий для жизни! Сделает своё черное дело и при Зе!
Вы спрашивали у народа Украины, а согластны они чтобы к власти допущенные, паразитировали на шее народа? Если верхи не желают с этим не чего делать, так может такую власть необходимо убирать? Методами какие возникнут у народа адекватные их возмущению!
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04.06.2020 02:39 Ответить
Є час розкидати каміння, а є час його збирати...
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04.06.2020 06:02 Ответить
отдохни чувак
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04.06.2020 08:43 Ответить
все идет к социализму...и это хорошо, бо капитализм есть угнетение и нищета.... а антохе надо бы еще кило 30 скинуть, все равно толстоват...
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04.06.2020 06:26 Ответить
Геращенка,иди тарелки вылизывай,умник!
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04.06.2020 06:36 Ответить
Вся Америка в кредитах.В принципе население США в своём большинстве бедное.Вот только не мелкий бизнес надо грабить,а вылавливать Соросов и Ротшильдов,Рокфеллеров,Моргвнов.
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04.06.2020 06:37 Ответить
И за что же это нужно "вылавливать" Рокфеллеров?
За то, что Джон Рокфеллер отдал все своё состояние на благотворительность?
За то, что в Китае, докоммунистическом, Рокфеллеры открывали мед. центры и готовили врачей, обученных западной медицине?
Или за то, что в Венесуэле Рокфеллеры давали работникам своей нефтяной компании беспроцентные кредиты?
Или за то, что Джон Рокфеллер, глубоко верующий христианин, поставил в церкви в Нью-Йорке, которую он построил, статую Дарвина, из-за восхищения пред достижениями науки?
Вы поясните, пожалуйста, почему вы приравляли великого человека, Джона Рокфеллера, к остальным?
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04.06.2020 07:08 Ответить
Под благовидными делами захватываются активы и ресурсы,а людей загоняют в экономическое рабство.В Украине в 90 -ых годах бандиты тоже церкви строили.
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04.06.2020 07:31 Ответить
В самом деле?
Ну, после того, как в Венесуле "отжали", то есть национализировали крупнейшую нефтяную компанию Рокфеллеров, страна прямо расцвела, Мадуро не соврет, "зуб даст" (чужой).
Напомните мне, как котируется сейчас венесуэльская валюта, почему билеты на метро в Каракасе не окупают стоимости импортной краски и потому их больше не печатают, и по какой-такой загадочной причине в госпиталя Каракаса больные приносят не только все медикаменты, необходимые для лечения, но и электрические лампочки (а воду в ведрах носят им родственники)?
Спрашивать, сколько человек умерло, потому как не могли получить мед. помощь, не буду - кто же их, венесуэльцев, считает.
Зато без Рокфеллеров.

P.S. Скажите, а "бандиты из 90-х" тоже мед. ВУЗы в Украине откыли, как Рокфеллеры в Китае? Какие?
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04.06.2020 07:40 Ответить
Наша поганая левацкая газетенка штата Виктория "The Age" называет в сегодняшней статье протесты "мирными" (peaceful), то есть убитых полицейских, очевидно, леваки за людей не считают.
Левак-троцкист, как и уголовник, понимает только одно: кулю в лоб.
Причем, что характерно, когда леваков на "плаху" тащат кожу сдирать, что случается с завидной регулярностью, когда власть берут столь любимые и превозносимые леваками уголовники, то леваки почему-то верещат: "А нас то за что?"
Да как-же это "за что" вас?
Во-первых, "так надежней будет"(С), а во-вторых, "предателю - первый кнут".
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04.06.2020 07:04 Ответить
бо якщо ідіоти при владі, то саме таке і відбувається. Це між іншим зеленому лайну треба глянути бо до ростова можна не втікти,а скоріш за все так може і статись.
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04.06.2020 07:27 Ответить
так..
упоротим порохоботам вдалося "привязати " Зе до насилля в США )))
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04.06.2020 09:02 Ответить
это всё происходит в городах которые десятилетиями голосовали за демократов. у полиции там связаны руки. так как в Америке местное самоуправление полиция подчиняется мэру и горсовету. а вот другой город для сравнения https://www.youtube.com/watch?v=sSDwxCQlLyw&fbclid=IwAR3FrRoOn_jHP9exBmNszxRkyxeNwT8WrkMlXzIXf8aPITP_Qmh6ZL5cJa4 https://www.youtube.com/watch?v=bIS4C7ym5YM&fbclid=IwAR0tk1rQ_PoDHjZ8F2TY15fIPOaKHsIBE_cP96spryyngAhqEcB8fxgXou8 https://twitter.com/CarolinaOpinion/status/1267921499501060098?fbclid=IwAR2P3BnmCGDcV9aGVSBxrDTDKsUlxQ3jFXrbhFKw6j3PCjgr2hIvsuVox7o
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04.06.2020 07:48 Ответить
интересные фотки https://cdapress.com/news/2020/jun/02/armed-patriots-patrol-coeur-dalene-5/?fbclid=IwAR3lWe0FssMT0PtGntAlchcX4CihICou05r9Z2DabT1U-Hlu0RDA5Z9e5Io
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04.06.2020 07:48 Ответить
Все правильно, "ніхто не хоче і всі моляться аби цього не сталося" та, якщо то, люди готові.
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04.06.2020 12:46 Ответить
Рассейские СМИ пишут:
"Толпа почти из тысячи человек вышла на площадь перед зданием конгресса США незадолго до начала комендантского часа.
Молодые люди скандируют оскорбительные лозунги в адрес полицейских, которые стоят по периметру площади вдоль металлического забора. Правоохранители никак не реагируют на демонстрантов. Перед зданием капитолия манифестанты не задержались, они продолжили идти в противоположную от него сторону."

Что толпа уголовников прошла мимо Капитолия - "это мы понять можем"(С), там "водки нет - иди домой"(С), грабить нечего.
И что удивительно - никто из марширующих уголовников не выдерживает дистанции в полтора метра (или сколько там прописала ВОЗ "от коронавируса"). Если не перезаразятся и не вымрут они - я буду очень удивлена. макароновирус должен их выкосить всех, подчистую.
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04.06.2020 07:50 Ответить
В ліберастичних містах поліція штрафувала і штрафує навіть зараз людей яки гуляли в парку. а бидло яке підпалює будинки зараз гуляє вільно. (Нью Йорк). Коли евреї ьам гуляли весілля - це була страшна катастрофа і скандал на весь світ і вони погані погані. просто собі весілля гуляли під час карантину - кримінал страшний.

Коли зараз десятки тисяч бідли кримінального руйнують мали бізнеси і палять їх і грабують - це треба підтримувати і ставати перед ними на коліна тому що вони. Не переплутайте, будь-ласка, методички.
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04.06.2020 09:01 Ответить
Ну, в ЛА затримали власника ювелірного магазину за погрозу застосувати зброю проти погромників.
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04.06.2020 12:47 Ответить
О то це в них революція гідності,сценарій в них же й розроблявся,,Югославія,Лівія,Ірак,Сирія,Україна,і т.д.,а от тепер і США,що тут,розберуться хто фінансує,Трамп же не наш сцикун Янукович.
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04.06.2020 07:55 Ответить
Там социальная революция. Надо с пособий ребятушек снимать, а то они засиделись на них, а в первый случай побежали все крушить и грабить.
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04.06.2020 09:12 Ответить
ду рашка, в Україні з червоними прапорами не бігали та магазинів не громили.
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04.06.2020 12:48 Ответить
Вот дебил. Кто его покрывал?! Он понес бы заслуженное наказание. А в момент когда беспредельничали титушки, люди сами становились на защиту городов. Бандитские формирования не подавить силами полицейских и одному не подавить, защищая свое имущество. Надо организовываться и зачищать банды.
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04.06.2020 09:00 Ответить
Кстати не мешало бы чернокожего почитать историю царской России , где белые торговали и эксплуатировали белыми. Что бы им стало понятно что в рабовладельческом строе нет рассы , есть жертвы и тираны. С историей Египта и рабства евреев пусть ознакомятся.
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04.06.2020 09:05 Ответить
У того полицейского жена не знаю каких корней, азиатка. Так что обвинять его в расизме тупо по краинеи мере. А банды надо ликвидировать, толстожопых сидящих на соц пособиях и выползших на протестах пограбить, надо сажать, и ссаживать с пособий. Пусть идут улицы мести, что бы было куда энергию выплескивать. Обездоленные мозгами
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04.06.2020 09:09 Ответить
У Єкатеринбурзі росгвардійці вломилися у квартиру до хлопця, якого запідозрили в крадіжці чотирьох рулонів шпалер, і застрелили його

Чьо, пацани, мусорське насильство в США?
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04.06.2020 09:01 Ответить
Ну что, стало мне интересно, а что может Президент США, как исполнительная часть власти, сделать в случае имердженси?
Как оказалось, сделать Президент может очень много, и ему на это даже не потребуется разрешения Конгресса (меньше хлопот старушке Пелоси).
Даже не буду упоминать, что может сделать Президет, как Главнокомандующий Вооруженными Силами согласно Конституции (сам войну объявить не может, не волнуйтесь, мышебратья ).
Но вот ввести прзидентское правление (я пытаюсь понятнее перевести глагол commandeer - реквизировать) вместо/над губернаторами отдельных штатов может в случае мятежа:
"Congressional legislation gives the President powers to commandeer states and governors of states, if the President deems they are engaged in insurrection" (Википедия)
То есть достаточно Дональду Фредовичу классифицировать "мирные протесты" чернож*пых уголовников, как мятеж - и все, прости-прощай демократическая партия Калифорнии
.
Также может засадить в тюрьмы чернож*пых уголовников, если, как Президент Линкольн во время гражданской войны, временно отменит habeas corpus:
A claim of emergency powers was at the center of President Abraham Lincoln's suspension of https://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus habeas corpus without Congressional approval in 1861. Lincoln claimed that the rebellion created an emergency that permitted him the extraordinary power of unilaterally suspending the writ."
(Википедия)
То есть посадили бандита в тюрьму - и сиди-отдыхай, и никакой адвокат в суде рта не раскроет, что, мол "невинного" мародера засадили без суда и следствия. Вот это мне особенно нравится! Грабил магазины - сидеть и сидеть maroderu, "варежки шить", и никакой адвокат не подмога, и никакого взятия на поруки, пока не познаешь дзен не сошьешь 100 тысяч пар варежек.
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04.06.2020 09:28 Ответить
Это счастье нашим полицаям, что у нас нет столько стволов на руках, как в штатах, вот они и творят, что хотят. Только эти дебилы наверное забыли, как "круто" начинал беркут на майдане, и чем это закончилось для власти. А тем более наш тупорылый приписдент думает своими куринными мозгами, что от на троне навсегда.
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04.06.2020 09:59 Ответить
кацапісти проти Трампа
У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2906
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04.06.2020 12:51 Ответить
Эти твари лаптекопытные везде сунут свое свинное рыло. Давно пора его отрубить, только, жаль, некому.
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04.06.2020 15:31 Ответить
Короче, мусоров нигде не любят.
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04.06.2020 11:46 Ответить
Правильно, вот вам сукины дети ваш мнимый уарантин, который есть только в продажных СМИ , и в украине надо такие же акции против беззакония обнаглевшей власти
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08.06.2020 17:35 Ответить
В США свобода поставлена на первое место - типа, делай, что хочешь, не мешай другим. Ес-но общество расслоилось. Тогда средний и выше классы отгородились от бедных (по различным причинам) пособиями и полицией. Рейгономика, опять же. Полиция отдувается за всех и работает в состоянии перенапряжения. Да, льготы, зарплаты, уважение и почет. Когда кто-то из них выгорает на работе - повышается вероятность именно таких случаев. Не стоит привязываться к конкретной жертве и конкретному офицеру полиции. Трампу, конгрессу и кто там еще у них стоило бы задуматься о рабочих местах и социальной реадаптации. Можно взять пример Германии, где даже городской дизайн направлен на улучшение жизни бедных, не говоря о том, что во всех новостройках есть процент социального жилья. Дорого, но есть ли выбор. Кстати, Обама эту фишку рубил и начал с медстраховок.
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10.06.2020 08:58 Ответить
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