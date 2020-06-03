В США начался эффект домино: за 96 часов десятки убитых и сотни раненых полицейских. В Украине мы действуем по-другому, - Геращенко

Из-за волны насилия захлестнувшей США после гибели афроамериканца от рук конкретного полицейского в городе Миннеаполис начался эффект домино.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По сообщениям СМИ, и официальных заявлениям властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе.

В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн. Он защищал от мародёров свой бизнес.

Так, в Лас-Вегасе один офицер полиции был убит выстрелом в затылок, когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по правоохранителям был открыт в зале суда;

В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены одним стрелком;

В Нью-Йорке сотрудник полиции был сбит автомобилем. Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало;

В Давенпорте трое сотрудников правоохранительных органов попали в засаду, один из них был застрелен;

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В Чикаго во время беспорядков 132 офицера получили ранения;

Девять офицеров полиции пострадали во время беспорядков в Питсбурге;

В штате Род-Айленд несколько офицеров полиции получили ранения;

В полицейском управлении города Окленд злоумышленник открыл огонь;

В городе Санта-Ана (Калифорния) два офицера получили травмы головы от разорвавшегося снаряда;

Два офицера полиции были застрелены в городе Ричмонд (Вирджиния);

В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову;

Четверо полицейских округа Принс-Уильям получили травмы головы от разрыва снарядов;

Семь офицеров полиции получили ранения в Сакраменто;

В городе Линчберг (Вирджиния) были обстреляны и получили ранения офицеры полиции;

Несколько полицейских города Шампейн (Иллинойс) получили ранения;

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В Солт-Лейк-Сити во время беспорядков пострадал 21 офицер полиции;

По меньшей мере 50 агентов секретной службы получили ранения в Вашингтоне;

В Денвере автомобиль сбил троих полицейских;

В городе Нью-Йорк во время беспорядков были ранены 33 полицейских;

Шестеро афинских полицейских были ранены во время акции протеста;

В Гаррисберге во время беспорядков были ранены два сотрудника полиции Капитолия штата Пенсильвания;

В Лас-Вегасе ранения получили двенадцать сотрудников полиции;

21 сотрудник правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков;

Два сотрудника Федеральной службы охраны были ранены, один убит.

"Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которого стала в том числе не быстрая и не эффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса", - написал он.

"Мы в Украине научились действовать по другому. Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - добавил Геращенко.

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.



