"Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак на встрече украинской делегации с немецкими коллегами в Берлине заявил, что Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Во время переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
На встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом Андрей Ермак рассказал подробности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Он также сообщил об обновлении состава и повышения статуса украинской делегации в ТКГ.
"Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов", - отметил Ермак.
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Якщо ця команда не зможе здати України в мінському форматі, вона здасть її в будь-якому іншому.
А если осталась хоть капля патриотизма, то от Минска нужно отказываться и начинать официальные консультации в рамках Будапешта.
Хотя все равно воевать за нас никто не будет....
а только после этого расторгай
или назови мне хоть одну внятную причину, по которой я обязан для тебя информацию выбирать, да ещё с документами ?
Тебе Рабинович сказал, что нет санкций, привязанных к минску ?
Вот все говорят, что санкции привязаны к Минску (хотя все знают, что далеко не все), но никто не может показать какие и каким именно образом...
Вот список, какие привязаны к Минску? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014) https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародні_санкції_щодо_Росії_(з_2014)
Разговор теряет смысл...
Санкции вводятся на время. До выполнения чего-то. Вечных санкций не бывает.
До выполнения чего бы ты ввёл санкции за сбитый Боинг ?
До момента оживления пассажиров ?
Вот поэтому европейские дядьки провели 19-20 марта 2015 года заседание Европейского Совета и в своих выводах по итогам этого заседания привязали все введённые до этого санкции к выполнению минских договорённостей и решили к ним же привязывать новые.
так доступно ?
не мне писать, а другим людям ...
Да, почитал - серьезные санкции ЕС привязаны к Минску (финансы, оборонная сфера, товары двойного назначения, технологии газо-нефтедобычи). Этого я не знал - мой косяк.
Но вот когда читал обратили на себя внимание формулировки про привязку к Минску, дословно не помню, но суть примерно была высказана Меркель на последней встрече, что Минск не аксиома и его можно изменить. Те и санкции можно перепривязать. Ничто не мешает дипломатам работать на привязку санкций к Будапештскому Меморандуму (к примеру).
В Минске вижу 2 опасности. Первое - это то что периодически высказывают европейские политики, что минск и санкции не работают, надо говорить с рашей и снимать санкции. Рано или поздно начнут говорить, что Украина не выполняет свою часть и надо прекращать санкции. Вторая опасность, в нашей ситуации, еще опаснее. Скажем приходит к власти завтра новый янык (а может уже пришел) и имплементирует Минск тем или иным способом... К примеру как эти описывают. Ведь то что описывает Ермак - это мрак. Если пойти по этому пути Украина потеряет суверенитет над территорией и завтра будем в Киеве встречать героев днр...
Я не за отмену Минска, а за отвязку санкций от Минска (в соответствии с намеками бабушки Ангелы). Не выполнение, на мой взгляд, не вариант. Так или иначе из Украины постоянно будут выдавливать какие-то шаги, что и происходит и будет и дальше происходить... А предатели или дураки будут шаг за шагом выполнять, и общество будет шаг за шагом принимать...
Говорят, шевели булками, козырь?
Там 1-й пункт- полное прекращение огня с ... 2015 г. У этого подху*лёныша 5,5 лет "медленно продвигается" то, что полностью не выполняется Ху*лом с первого дня.
І "формула штайнамєра", і перемовини з сепарнею, і вибори, без деокупації, і особливий статус для сепарні, і подвійне громадянство, і референдум.
МИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
"За пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт выполнен не был.
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России.
Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса. "
Если ничего цензоры не перепутали, то это полный писец...
https://twitter.com/tZEinform/status/1268001057403256837?s=20 Маас отправил Ермаков и Таранов водит пальцем по карте у министра обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Сам один на один беседовал с Кулебой. Недолго. На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией, который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса"