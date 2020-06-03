"Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на встрече украинской делегации с немецкими коллегами в Берлине заявил, что Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

На встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом Андрей Ермак рассказал подробности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Он также сообщил об обновлении состава и повышения статуса украинской делегации в ТКГ.

"Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов", - отметил Ермак.

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