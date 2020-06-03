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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты арестовали на 30 суток похищенного на админгранице с Крымом украинского десантника Добринского

Оккупанты арестовали на 30 суток похищенного на админгранице с Крымом украинского десантника Добринского

Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Симферополя арестовал на два месяца украинского военнослужащего Евгения Добринского, похищенного ФСБ на админгранице между Херсонщиной и Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Избрать в отношении Добринского меру пресечения в виде заключений под стражу сроком на 30 суток – до 1 июля 2020 года", – сказала "судья" Валентина Камынина.

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Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Командование ДШВ раскрыло нестыковки в сообщениях пропагандистов о бойце Добринском: фуражка вместо панамы, нереальные время задержания и имена командиров. СКРИНШОТЫ

Автор: 

Крым (26371) похищение (1684) Добринский Евгений (14)


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Топ комментарии
+13
ФСБ давно охотилось за Добринским. Ценный кадр.
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03.06.2020 13:32
+11
Грьобаний гарант, який наказує відбирати зброю у прикордонників, і тих з голими руками беруть в полон на території України.До чого ще докеруються, до повної здачі України?
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03.06.2020 13:18
+11
а это что? https://www.youtube.com/watch?v=QThLQyTXJpY&feature=emb_logo Появилось видео задержания пьяного украинского военного в Крыму
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03.06.2020 13:32
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Грьобаний гарант, який наказує відбирати зброю у прикордонників, і тих з голими руками беруть в полон на території України.До чого ще докеруються, до повної здачі України?
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03.06.2020 13:18 Ответить
И что он мог сделать, если там целая бригада спецназа похищала?
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03.06.2020 13:21 Ответить
Хотя в воздух выстрелил, привлечь внимание... Тогда версия про переход сразу в жопу! А теперь похоже нужно руководство погранцов туда - снова **** булки расслабили и подати перешли собирать...
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03.06.2020 13:30 Ответить
У моряков было, и что?
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03.06.2020 13:49 Ответить
а это что? https://www.youtube.com/watch?v=QThLQyTXJpY&feature=emb_logo Появилось видео задержания пьяного украинского военного в Крыму
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03.06.2020 13:32 Ответить
Чей-то провал.
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03.06.2020 13:33 Ответить
Похоже на Взлет Разрешаю.
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03.06.2020 13:41 Ответить
Ну кто бы сомневался, что ты на таких утверждениях не спалишься?)))
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03.06.2020 14:13 Ответить
они такие же "мои", как и твои
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03.06.2020 15:05 Ответить
ФСБ давно охотилось за Добринским. Ценный кадр.
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03.06.2020 13:32 Ответить
ценнейший
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03.06.2020 13:36 Ответить
Особенно когда забухает.
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03.06.2020 13:40 Ответить
Хорошо службу несут, если бригада запоребрикосвкого спецназа по нашей территории гуляет.
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03.06.2020 13:34 Ответить
Це не кордон, а фронт, який поки ще не активовано.
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03.06.2020 13:31 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWEchlz8RnB2GV5I-za-XrhE-gpO98-hNvxakpWuRloJWlbrFmq4ejwc55yMlAXWzFPcW64Wt8NLXd3ChWfgtTEpOusDnIs7UEJZ3lqWPZooietaFMsYpNFlFblr_RCW7M&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4114047415302190?__cft__[0]=AZWEchlz8RnB2GV5I-za-XrhE-gpO98-hNvxakpWuRloJWlbrFmq4ejwc55yMlAXWzFPcW64Wt8NLXd3ChWfgtTEpOusDnIs7UEJZ3lqWPZooietaFMsYpNFlFblr_RCW7M&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
Российские СМИ выложили видео добровольного перехода солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Добринского на российские позиции в Крыму. Видно, что Добринский идет к россиянам сам, размахивая руками и явно в неадекватном состоянии.
Сам Добринский рассказал, что он не находился на посту, а пил алкоголь и курил наркотики в ближайшем селе, и будучи сильно нетрезвым решил пойти к врагу.
Дааа... История с "похищением" солдата 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского обернулась большим позором.
Вспоминаю случай 5 сентября 2015-го года, когда трое бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады сильно набухались и тоже пошли сдаваться в плен россиянам. Ничего с тех пор в армии не поменялось, как видно. Хотя нет - тогда стыдливо молчали, а сейчас запустили недостоверные сообщения.
Напомню, первоначально Военная служба правопорядка заявила, что Добринский "был похищен".
А затем командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Добринский был похищен, а на земле обнаружены "следы борьбы". При этом КДШВ отметило, что Добринский нес службу с оружием.
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03.06.2020 13:43 Ответить
И это Бутусов написал? Интересно он потом извинится, что рашкинскую постановку выдал за ДОСТОВЕРНЫЙ факт???
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03.06.2020 14:22 Ответить
Вот не верю я, что там всё по уставу было!
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03.06.2020 13:19 Ответить
Ну сказав же коментатор вище: за особистим наказом Зеленського у солдата-прикордонника відібрали зброю, і під час несення караульної служби його викрала диверсійно-розвідувальна группа ФСБ. Що у цьому може бути неправдоподібного?
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03.06.2020 13:22 Ответить
Судя по видео еще и не так легко его выкрасть было, срезали буквально за секунду до взлета.
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03.06.2020 13:43 Ответить
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03.06.2020 13:48 Ответить
видео лажа, снято днём
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03.06.2020 14:19 Ответить
А Бутусов его выдает за достоверное... Он потом извинится?
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03.06.2020 14:23 Ответить
Конец мая,
04:56
Суббота, 30 мая 2020 г. (GMT+3)
Восход солнца - Чонгар, Херсонская область
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03.06.2020 14:39 Ответить
Зєльонський став людиною року за версією журнала Мурзілка.
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03.06.2020 13:20 Ответить
Оккупанты арестовали на 30 суток похищенного на админгранице с Крымом украинского десантника Добринского - Цензор.НЕТ 5763
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03.06.2020 13:28 Ответить
Ну... правды мы то точно не узнаем. Но вывод таков, реально, в данной ситуации, в случае масштабного вторжения мокшан Украина мягко говоря не готова. И это печально...
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03.06.2020 13:23 Ответить
Когда этот ватный урод издохнет ?
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03.06.2020 13:24 Ответить
где доказательства, что десантник был вооружён согласно
устава ?
я так поним, его по указанию зеленского оборотни в погонах сдали
на прокат кремлядям ?
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03.06.2020 13:24 Ответить
судя по видео, он сам пошел. с песней
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03.06.2020 13:33 Ответить
Получается могут похитить любого человека на территории Херсонской или Запорожской областей и обвинить и возможно даже посадить за пересечение фейковой границы, где гневные ноты протеста что на территории Украины иностранные военные похищают наших граждан.
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03.06.2020 13:28 Ответить
С нашей СБУ, полицией и погранцами могут похитить в любой точке Украины и вывезти куда угодно, даже в Оман Мальдивский. И не токо ФСБ с Мосадом - скоро уже молдавские контабандисты накопят денег постоянный проходной через храницу...
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03.06.2020 13:37 Ответить
скоро уже молдавские контабандисты накопят денег постоянный проходной через храницу... типа на абонемент на проход насобирают?
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03.06.2020 13:54 Ответить
Вот именно, на такой как у киевлян. У меня на мобильнике фотка есть с КПП "Лужанка", на которой видно погранцы пропускают джип через полосу, которая для въезда в Украину - против шерсти... Это, ****, при соевом Хетьмане еще было...
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03.06.2020 14:45 Ответить
это наверное разведчики с задания возвращались.
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03.06.2020 14:47 Ответить
Не, они выезжали из Украины без очереди мимо таможни - наверное контрразведчики в Будапешт ехали с проститутками воспитательную работу проводить в воскресеной вечерней школе...
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03.06.2020 14:52 Ответить
А чого кацаприли хунтівську назву суду ще не змінили? НєпАрядАк...
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03.06.2020 13:30 Ответить
что-то не видно, чтобы его похищали https://www.youtube.com/watch?v=QThLQyTXJpY&feature=emb_logo Появилось видео задержания пьяного украинского военного в Крыму может, он конечно путина шел убивать, я не знаю.
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03.06.2020 13:35 Ответить
Свнсбч бот, ты снова запомоился, твои лаптеногие не смогли даже правдоподобное видео слепить.
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03.06.2020 13:43 Ответить
та ладно, Бутусов уже признал, что командование ввело журналистов в заблуждение
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03.06.2020 13:51 Ответить
И тут без Омару не обошлось.
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03.06.2020 18:13 Ответить
Оману
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03.06.2020 18:14 Ответить
Фейк, кепка не по уставу.
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03.06.2020 13:50 Ответить
там много чего не по уставу. с командирами нужно разбираться
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03.06.2020 13:52 Ответить
Не понятно, кто здесь виноват, *******.йство командиров, или этот солдат дебил?
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03.06.2020 13:43 Ответить
Срочно запретить в Чонгаре самогоноварение и торговлю ликеро-водочными изделиями, психотропами.
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03.06.2020 13:45 Ответить
95-а бригада. Еліта. Пі...ц. Командирів під суд.
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03.06.2020 14:01 Ответить
Явно парень забрел под чем-то к врагам. Рассказы про то, что видео фейк и что боец в панаме, и что так не бывает светло в 04.30. Крысы штабные когда в последний раз не спали в 04.30 утра??? Мне искренне жаль этого парня, но когда находишься на передовой и так относишься к реальной угрозе, это должно было произойти. Проще списать на похищение, чем навести порядок в вверенном личном составе. ************* в войсках рашки-на руку нам, но ************* в Наших Вооруженных Силах Украины-смерть самой Украины.
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03.06.2020 14:07 Ответить
Он штурмовал Крым.
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03.06.2020 14:20 Ответить
Новость за ноябрь 2019-го года.
https://censor.net/ua/news/3159204/*********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72021543
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03.06.2020 14:21 Ответить
по сути - где доказательства, что десантник был вооружён согласно устава ?
похоже офицеры сдали в фсб бойца
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03.06.2020 14:23 Ответить
как оружие осталось в наличии ?
в комплекте с амуницией ?
по утверждению генералов зеленского ничего из
военного имущества не пропало
это очень странно
где документы о выдаче оружия и боеприпасов ?
нам вешают лапшу на уши
где видео ?
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03.06.2020 14:25 Ответить
А может пора арестовать рос войска в преднестровье?
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03.06.2020 14:29 Ответить
А что бояра в этом году угодила?
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03.06.2020 18:11 Ответить
Насправді вже давно потрібно було наглухо блокувати Придністров'я з боку України. І молдавським прокацапським сєпарам настав би швидкий кінець. Але Хряк цього не робив, бо Бендери у Придністров'ї - то його мала батьківщина, де досі він має свій інтерес. А його папєрєднік Хам, тим більше нічого не робив проти кацапів. От коли замість клоуна оберемо патріота України, то блокадою Придністров'я і Донбас зможемо звільнити.
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03.06.2020 16:35 Ответить
Скоріш за все там були певні домовленості, особисті між військовими як з нашої сторони так і з протилежної. Так часто буває, щоб не нагнітати ситуацію, така практика досить поширена, бо так солодко і гарно можна розповідати про політиків які не можуть між собою домовитись а страждають ніби прості солдати та офіцери. А ці такі "щирі й відверті розмови" сприймаються з нашого боку за чисту монету але з цього прикладу чомусь зникає розуміння того що на данному історичному етапі з росіянами не можна ні про що домовлятися. В них нема обмежень та бар'єрів які призводять до того що людина дотримується даних зобов'язань.
Дивимось на голову держави і розуміємо як поведе переважна більшість громадян цієї держави.
Таким чином робимо висновок що виховна робота в армії ведеться назрозуміло як.
Армія надзвичайно залежна від політики і реагує на неї як флюгер на вітер і ні Порошенко ні Зеленський не зробили нічого щоб це змінити. Й думаю що ситуація ще гірша, вони навіть не розуміли що з цим треба щось робити. Проблеми ж ніби нема.
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03.06.2020 14:53 Ответить
і шось мовчить як риба об льод говнокомандуючий Зєлєнський, який шось мирне побачив в очкє у хйла..
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03.06.2020 15:46 Ответить
********* путлеровские. Друзи зелюка, чтоб оно задохло!
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03.06.2020 15:56 Ответить
тепер того задрота завербує хрюцька фсб і буде використовувати як шпигуна, та й ще до списків для обміну включать
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03.06.2020 16:53 Ответить
По этому случаю снова всё в тумане как и пребывание гаранта в Омане. Наверное, истина где-то посредине.
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03.06.2020 17:53 Ответить
 
 