Оккупанты арестовали на 30 суток похищенного на админгранице с Крымом украинского десантника Добринского

Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Симферополя арестовал на два месяца украинского военнослужащего Евгения Добринского, похищенного ФСБ на админгранице между Херсонщиной и Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Избрать в отношении Добринского меру пресечения в виде заключений под стражу сроком на 30 суток – до 1 июля 2020 года", – сказала "судья" Валентина Камынина.

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Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

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