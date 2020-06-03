Оккупанты арестовали на 30 суток похищенного на админгранице с Крымом украинского десантника Добринского
Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Симферополя арестовал на два месяца украинского военнослужащего Евгения Добринского, похищенного ФСБ на админгранице между Херсонщиной и Крымом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Избрать в отношении Добринского меру пресечения в виде заключений под стражу сроком на 30 суток – до 1 июля 2020 года", – сказала "судья" Валентина Камынина.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".
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Российские СМИ выложили видео добровольного перехода солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Добринского на российские позиции в Крыму. Видно, что Добринский идет к россиянам сам, размахивая руками и явно в неадекватном состоянии.
Сам Добринский рассказал, что он не находился на посту, а пил алкоголь и курил наркотики в ближайшем селе, и будучи сильно нетрезвым решил пойти к врагу.
Дааа... История с "похищением" солдата 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского обернулась большим позором.
Вспоминаю случай 5 сентября 2015-го года, когда трое бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады сильно набухались и тоже пошли сдаваться в плен россиянам. Ничего с тех пор в армии не поменялось, как видно. Хотя нет - тогда стыдливо молчали, а сейчас запустили недостоверные сообщения.
Напомню, первоначально Военная служба правопорядка заявила, что Добринский "был похищен".
А затем командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Добринский был похищен, а на земле обнаружены "следы борьбы". При этом КДШВ отметило, что Добринский нес службу с оружием.
04:56
Суббота, 30 мая 2020 г. (GMT+3)
Восход солнца - Чонгар, Херсонская область
устава ?
я так поним, его по указанию зеленского оборотни в погонах сдали
на прокат кремлядям ?
https://censor.net/ua/news/3159204/*********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72021543
похоже офицеры сдали в фсб бойца
в комплекте с амуницией ?
по утверждению генералов зеленского ничего из
военного имущества не пропало
это очень странно
где документы о выдаче оружия и боеприпасов ?
нам вешают лапшу на уши
где видео ?
Дивимось на голову держави і розуміємо як поведе переважна більшість громадян цієї держави.
Таким чином робимо висновок що виховна робота в армії ведеться назрозуміло як.
Армія надзвичайно залежна від політики і реагує на неї як флюгер на вітер і ні Порошенко ні Зеленський не зробили нічого щоб це змінити. Й думаю що ситуація ще гірша, вони навіть не розуміли що з цим треба щось робити. Проблеми ж ніби нема.