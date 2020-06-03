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Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн

Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн

Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по делу завершено. Материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали этому должностному лицу и его близким, а именно ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн 01
Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн 02
Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн 03

НАБУ (4218) Гладковский Олег (158) САП (2060)


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Топ комментарии
+12
Кароч, Бигус натравил баек
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03.06.2020 13:26
+11
причём эти деньги были потрачены на запчасти для ремонта нашей бронетехники. бо сами мы их не производим. напрямую в нарасеянии мы бы их не купили. но бихусам покуй. тогда как наши бойцы ездили на вот таких пепелацах и остро нуждались в бронетехнике.
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 5872
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03.06.2020 13:37
+10
Это интересно:Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
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03.06.2020 13:27
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Кароч, Бигус натравил баек
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03.06.2020 13:26 Ответить
Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 7595
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03.06.2020 13:35 Ответить
17,4 и все что-ли?
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03.06.2020 13:26 Ответить
ну за 17 мильонов посадить то можно?
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03.06.2020 13:35 Ответить
А как вам 300 лярдов? Коронавирус?
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 8940
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03.06.2020 13:37 Ответить
Воровство тысячи - преступление,
миллионов - бизнес,
сотни миллионов - крупный бизнес,
ограбление нации - это политика.
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03.06.2020 14:20 Ответить
Нє, то забагато. От за вкрадену мобілку чи ровер - то інша справа: закриють аж бігом.
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03.06.2020 14:30 Ответить
причём эти деньги были потрачены на запчасти для ремонта нашей бронетехники. бо сами мы их не производим. напрямую в нарасеянии мы бы их не купили. но бихусам покуй. тогда как наши бойцы ездили на вот таких пепелацах и остро нуждались в бронетехнике.
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 5872
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03.06.2020 13:37 Ответить
На секундочку, детали на ремонт в том числе Т-72, которых на складах под 600 единиц, а это non penis canis est.
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03.06.2020 13:51 Ответить
Там не только закупка в России - это еще можно понять , но когда танковые прицелы лежат для ремонта на заводе в соседнем помещении , а их продают своей фирме - прокладке и тут же закупают по документам в 10 раз дороже , а по факту эти прицелы даже с места не сдвинулись - это за гранью ....
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03.06.2020 14:12 Ответить
это ********* нашептала? или ты там присутствовал?
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03.06.2020 14:16 Ответить
Похоже вы работаете там главбухом, раз такая осведомленность.
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03.06.2020 14:21 Ответить
похоже, осведомлённость не у того, кому ты написал, а у того, кто утверждает, как было.
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03.06.2020 14:30 Ответить
Ну вроде как бы следствие провели, собрали материалы, дело передали в суд.

А слушать про то "вы все врете" как бы детский сад.
Я конечно понимаю, что на 99,999% вероятности Свинарчуку ничего не будет, государство у нас такое, где никто ни за что не отвечает, особенно когда ты при деньгах и связях.
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03.06.2020 14:36 Ответить
Ну вроде как бы следствие провели, собрали материалы, дело передали в суд


А ещё, кроме тебя, об этом факте передачи дела в суд кто-то слышал ?

интересно было бы узнать, откуда у тебя такая информация
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03.06.2020 15:02 Ответить
Глазки вверх подними и прочитай название статьи.
Или чукча не читатель, чукча ПИСАТЕЛЬ?!!
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03.06.2020 15:25 Ответить
я не знаю, какой ті чукча,

но в статье лишь про два дела против свинарчука:

1. Шо-то там кому-то показалось по завышению цены на Богданы.

2. Забыл задекларировать доходы жены.

Где ты, чукча, увидел там про танковые прицелы, я не понимаю.
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03.06.2020 15:48 Ответить
це найновіша свинарчуківська технологія стелс
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03.06.2020 14:25 Ответить
це технологія Коломойського і кремля
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03.06.2020 15:08 Ответить
Это интересно:Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
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03.06.2020 13:27 Ответить
Плюс почти на миллиард грн. съели зерна зеленые мыши в Госрезерве.
А зам главы Госрезерва был тоже Бенин кадр Барабаш.
Теперь он же стал главным смотрящим за Госрезервом.
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03.06.2020 13:44 Ответить
Якщо миші з'їли з держрезерву 2700 вагонів зерна, то де блін їх гімно? Набу, не хочте сказати?
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03.06.2020 13:28 Ответить
А свиноПЕСИ казали що гладковських свинарчуків треба нагороджувати а не притягувати.
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03.06.2020 13:29 Ответить
земразота, типа тебя и семенсеменича, всегда считала бойцов добробатов фашистами и карателями, и мечтала, чтобы у них не было брони.
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03.06.2020 13:40 Ответить
А как продвигается дело об "исчезнувших" 2700 вагонов зерна из Госрезерва? Мышам уже выдвинули обвинение?!!
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03.06.2020 13:29 Ответить
мыша с рожей свинярчука
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03.06.2020 13:35 Ответить
Ці руки нічого не крали! Гладковський і Порошенко з 2014 року все жертвували на армію, а самі ходили голі-босі! Жодних схем легкого і швидкого збагачення не було!
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03.06.2020 13:29 Ответить
Мов церковні миші.
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03.06.2020 13:37 Ответить
Порошенко /клин-клином.Путин- *****.
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03.06.2020 14:41 Ответить
да ну...не может быть...всего 17 лямов...говорили ведь что украл сто тищмилярдов...где остальное?? зеленые украли?
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03.06.2020 13:31 Ответить
Отдал Зелемойскому сто тыщмилярдов, чтобы он про посадку Свинарчуков больше не говорил, а то увидят, что Зелемойский - пустышка, который не сможет те же запчасти по официальным каналам поставить и по более низкой цене в Украину, с которой и можно сравнить, а не искать на алиэкспресс цену...
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03.06.2020 13:48 Ответить
"Да пох. поменяю фамилию, делов то!"- размышлял Гладковский, известный ранее как Свинарчук.
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03.06.2020 13:35 Ответить
посадить и судом заставить вернуть фамилию свинярчук, как более подходящую
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03.06.2020 13:36 Ответить
Продажа масок за границу, уже расследование провели, продажа должностей братьями Ермака?, возврат НДС, поправки в закон об электроэнергетике? можно перечислять до бесконечности, а уклонение от защиты Украины Зеленским, Гладковский хоть контрабандой дефицитные товары завозил, а глист Зеленский от повесток прятался
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03.06.2020 13:53 Ответить
А так долго тужились...
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03.06.2020 14:21 Ответить
Навіть на ОДИН, мать їх, галімий танк, не вистачить, не кажучи про нормальний.
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03.06.2020 14:23 Ответить
нічого, посадять разом з патріотами- добробатівцями, вони його і придушать тихенько
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03.06.2020 14:31 Ответить
Отже, скоро свинарчукові в урочистій обстановці вручать орден. В крайньому разі - медалю.
А як інакше? Національний герой!
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03.06.2020 14:33 Ответить
Строго наказать, как минимум 10необлагаемых минимумов или 10дней ночного домашнего ареста.
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03.06.2020 15:10 Ответить
це політичні репресіі! ГУЛАГ! свободу мародерам!
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03.06.2020 16:55 Ответить
Закінчилися все тим, що Свмнарчук поверне 17 млн., це для нього копійки і поїде собі в Іспанію, а САП відзвітує про велику перемогу над корупцією!
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03.06.2020 17:23 Ответить
Может быть на следующую весну и посудят. Обещанного ведь три года ожидают. Хотя бы руки не отрубали или к этому уже не призывают?
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03.06.2020 18:03 Ответить
 
 