Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн

Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по делу завершено. Материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали этому должностному лицу и его близким, а именно ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.





