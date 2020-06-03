Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн
Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебное расследование по делу завершено. Материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали этому должностному лицу и его близким, а именно ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
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миллионов - бизнес,
сотни миллионов - крупный бизнес,
ограбление нации - это политика.
А слушать про то "вы все врете" как бы детский сад.
Я конечно понимаю, что на 99,999% вероятности Свинарчуку ничего не будет, государство у нас такое, где никто ни за что не отвечает, особенно когда ты при деньгах и связях.
А ещё, кроме тебя, об этом факте передачи дела в суд кто-то слышал ?
интересно было бы узнать, откуда у тебя такая информация
Или чукча не читатель, чукча ПИСАТЕЛЬ?!!
но в статье лишь про два дела против свинарчука:
1. Шо-то там кому-то показалось по завышению цены на Богданы.
2. Забыл задекларировать доходы жены.
Где ты, чукча, увидел там про танковые прицелы, я не понимаю.
А зам главы Госрезерва был тоже Бенин кадр Барабаш.
Теперь он же стал главным смотрящим за Госрезервом.
А як інакше? Національний герой!