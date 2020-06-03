Уже в шести СИЗО появились платные камеры: в Киевском СИЗО они уже принесли 60 тыс. грн, - Малюська

Камеры повышенного комфорта уже появились в 6 следственных изоляторах.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент в рамках экспериментального проекта открыты "платные камеры" в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах. На следующей неделе планируется открытие платных камер в Полтаве, Харькове, Старобельске и Сумах", - рассказал глава Минюста.

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По словам Малюськи, в Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.

По условиям получения услуги, через месяц пребывания заключенного в учреждении, эти средства будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах следственного изолятора.