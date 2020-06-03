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Уже в шести СИЗО появились платные камеры: в Киевском СИЗО они уже принесли 60 тыс. грн, - Малюська

Уже в шести СИЗО появились платные камеры: в Киевском СИЗО они уже принесли 60 тыс. грн, - Малюська

Камеры повышенного комфорта уже появились в 6 следственных изоляторах.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент в рамках экспериментального проекта открыты "платные камеры" в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах. На следующей неделе планируется открытие платных камер в Полтаве, Харькове, Старобельске и Сумах", - рассказал глава Минюста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц, - министр юстиции Малюська. ФОТО

По словам Малюськи, в Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.

По условиям получения услуги, через месяц пребывания заключенного в учреждении, эти средства будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах следственного изолятора.

Уже в шести СИЗО появились платные камеры: в Киевском СИЗО они уже принесли 60 тыс. грн, - Малюська 01

Автор: 

Минюст (1749) СИЗО (1360) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+10
Извините, а в следственных изоляторах сидят осуждённые или подозреваемые?
Кто им будет возвращать деньги, если их суд оправдает?
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03.06.2020 13:35
+7
Смысл наказания отходит на второй план.
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03.06.2020 13:32
+6
зелені тварюки барижать на людському горі....
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03.06.2020 13:27
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зелені тварюки барижать на людському горі....
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03.06.2020 13:27 Ответить
Венедиктову уже заказывают на шесте станцевать?
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03.06.2020 13:29 Ответить
Даешь богатым господам еще день открытых дверей и лицензию на отстрел холопов, чтобы кости размять
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03.06.2020 13:30 Ответить
Коли вже Вернон Холдінгс Лімітед переведе перший транш на утримання особливо цінного ув'язненого в такій платній камері?
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03.06.2020 13:31 Ответить
получите звездюлей от всяких хельсинских спилок.....
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03.06.2020 13:32 Ответить
Не вижу проблемы , в некоторых 5* отелях Турции номера - как у нас платные камеры .
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03.06.2020 13:32 Ответить
Смысл наказания отходит на второй план.
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03.06.2020 13:32 Ответить
60 тысяч! Это в час или день? А откат?
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03.06.2020 13:32 Ответить
Зебіли готуються завчасно...
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03.06.2020 13:34 Ответить
Извините, а в следственных изоляторах сидят осуждённые или подозреваемые?
Кто им будет возвращать деньги, если их суд оправдает?
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03.06.2020 13:35 Ответить
Оформят как отдых в санатории закрытого типа.
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03.06.2020 13:41 Ответить
А кто из оправданных подпишет это документ о принудительном санатории?
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03.06.2020 13:42 Ответить
Те же, что подписывают документы при выпуске из обычных СИЗО. Никто не заставляет покупать номера люкс, можно бесплатно посидеть в обычной однозвездночной.
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03.06.2020 13:47 Ответить
Можно потом, чтобы ещё раз продемонстрировать свою невиновность, потребовать назад деньги...
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03.06.2020 13:50 Ответить
Из госбюджета после вердикта ЕСПЧ.
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03.06.2020 18:07 Ответить
Я так понял, кто будет жить в этой хате определяют через тендор в Проззоро? Или через кабинет начальника зоны?
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03.06.2020 13:37 Ответить
По моему мнению, всех кто находится в изоляторах, обязаны содержать в таких камерах за счёт тюрем! И никаких законов от гади савченко! Виновные, пусть оплачивают на зоне...
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03.06.2020 15:12 Ответить
А интернет там разрешен?
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03.06.2020 13:40 Ответить
Это что реклама? Вот реально вместо того что б привести учреждения в порядок вы завели там платные камеры а те кто не имеют денег что подохнуть должны, так сразу приговор смертный или так и прописать не в человеческих условиях....
Дурдом реальный в стране
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03.06.2020 13:44 Ответить
Чтоб в порядок привести, деньги нужны, а у нас дефицит бюджета в стране 73%.
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03.06.2020 13:49 Ответить
Дефицит мозгов.
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03.06.2020 13:57 Ответить
А еще в СИЗО можно коньяк и ****** продавать, тогда бюджет страны наконец станет профицитным.
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03.06.2020 13:44 Ответить
Из всех назначенцев зе вижу первого адекватного министра, не хотелось бы ошибиться.
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03.06.2020 13:50 Ответить
Тобто для ворюг створюються всі умови?!
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03.06.2020 13:51 Ответить
Возникает много вопросов. Там тоже звездочки как в гостиницах? Можно ли арендовать камеру, если статьи нет? Питание входит в стоимость? Генпрокуроршу или министра юстиции можно заказать в камеру с почасовой оплатой, или только на всю ночь? Подробнее, пожалуйста!
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03.06.2020 13:56 Ответить
А когда можно уже будет так же официально откупится сразу за преступления, не доводя даже до этой камеры? Или за этим в МВД или ДБР нужно обращаться?
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03.06.2020 13:58 Ответить
Похоже эта власть основным пунктом наполнения бюджета избрала не рост экономики, а обдирание народа.
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03.06.2020 14:09 Ответить
Да што вы мелочитесь давайте уже с люксами, барделями казино итд,ведь свои пацаны сидеть будут,зачем им привычьки менять.Хапнул баблишка и на зону к телкам в бардель,пришол в себя в казино перекинулся.Вы и зону тогда на Канары перетащите что так по бедному как-то,ну совсем не серьезно
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03.06.2020 14:13 Ответить
создают невыносимые условия чтобы люди башляли за обычную камеру - это похуже барыжнечества
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03.06.2020 14:16 Ответить
Уже в шести СИЗО появились платные камеры: в Киевском СИЗО они уже принесли 60 тыс. грн, - Малюська/-Впервые в истории Украины.Золотая еврейская голова у Малюськи.
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03.06.2020 14:33 Ответить
В Європі для всіх створені нормальні умови, а у нас для тих, хто більше вкрав.
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03.06.2020 15:07 Ответить
Как сказал великий кормчий лень in: "Глабь - наглабленное!"...
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03.06.2020 15:30 Ответить
Блатота кейфує від рішень Малюськи.
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03.06.2020 15:09 Ответить
В тій й же Європі тварини на убой в набагато кращих умовах утримуються, ніж у нас люди, вина яких не доведена.
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03.06.2020 15:11 Ответить
Де є гроші там все працює бо є зацікавленість. Людям треба дати гроші тобто можливість їх отримати. В розвинених країнах закривають вязниці бо отримати гроші набагато легше ніж щось видумувати для здійснення злочинів. Відповідно скорочується кількість поліцейськіх, суддів, прокурорів, наглядачів, зберігаються величезні кошти які можна просто роздати щоб люди не скоювали злочини, доречі така практика набирає обертів де реально думають про людей. А в нас криза ну то ось вам мова, криза загострюється ось вам віра, стало ще гірше ось вам армія. Тільки одна маленька деталь будуть гроші буде і армія і мова і віра, бо дев'яносто п'ять відсотків всіх проблем саме вони вирішують, ну а з рештою ми вже якось розберемося самі.
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03.06.2020 15:19 Ответить
А коли введуть "клубні камери" де можна буде вибирати сокамерника? Гарно всетаки тим, хто накрав грошей. Навіть в тюрьмі.
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03.06.2020 15:27 Ответить
Ті хто у сізо, ще не злодії! А з нашої "прокурошою" - бенядіхтавной, хто завгодно може туди попасти...
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03.06.2020 15:45 Ответить
остальных. ,,попросят ,потесниться
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03.06.2020 17:41 Ответить
 
 