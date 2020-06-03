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Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко сделал это неумышленно, - власти штата

Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко сделал это неумышленно, - власти штата

Комиссар департамента здравоохранения Миннесоты Джон Геррингтон заявил, что нет впечатления, что Вечирко намеренно въехал на автостраду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Он превышал скорость ... он увидел толпу сначала и запаниковал, - заявил Геррингтон. Вечирко сказал, что "увидел, как перед ним упала велосипедистка и он нажал на тормоза .... Нет информации, которая бы наводила на мысль, что это было сделано намеренно".

Ранее Геррингтон заявлял, что с камер наблюдения создавалось впечатление, что грузовик ехал по автостраде через 40 минут после того, как там были установлены ограничительные барьеры. Машина объехала ограничения.

Губернатор штата Тим Уолц подчеркнул, что доказательства свидетельствуют, что автострада еще не была заблокирована на время, когда Вечирко ехал. "Большинство протестующих защищали его", - добавил Уолц.

Перед инцидентом Вечирко заехал на заправку, выгрузил бензин и поговорил с владельцем. Это видно из записей камеры наблюдения, о которых первым сообщило ABC News.

Владелец заправки Лонни Маккиртер сказал изданию, что Величко делал доброе дело для заправки и общества, ведь многие АЗС в регионе закрылись.

"Не думаю, что он намеренно заехал на автостраду, чтобы ранить людей, - сказал Маккиртер. - Он всегда очень соблюдает безопасность и он действительно пытался помочь нам, потому что у нас мало заправок".

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Богдан Вечирко вел цистерну, которая въехала в толпу во время протеста на шоссе в Миннеаполисе в воскресенье. Чиновники указывают, что протестующим удалось избежать повреждений, но они окружили грузовик, заставив ее остановиться.

На время протестов, автострада была перекрыта для движения автомобилей, на шоссе находилось около пяти тысяч человек, протестовавших против расизма и произвола полиции.

По заявлениям свидетелей, водитель сигналил, но не тормозил, когда его грузовик приближался к толпе.

Вечирко пострадал от рук протестующих, но другая группа людей стала на его защиту. Его передали полиции.

Позже стало известно, что водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко - гражданин США, его украинское происхождение проверяется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США начался эффект домино: за 96 часов десятки убитых и сотни раненых полицейских. В Украине мы действуем по-другому, - Геращенко

Автор: 

протест (5857) США (26454) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+8
Кацапы оперативно выставили его участником АТО, нацистом и карателем, наши лениво оправдываются...
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03.06.2020 13:39
+7
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https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

Засада для чвк вагинера рф и сил хафтара (лна) в Ливии. Окрестности Триполи. (18+) ихужетамнет. ***** в шоке)) 03.06.


https://twitter.com/i/status/1268061390138486790 https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
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03.06.2020 14:00
+5
США тоже сходят с ума.Из за онлайн убийства полицейским необоснованного.Началась партизанская война по отстрелу полицейских.Как белых ,так и цветных.Аваков сработал на опережение.Наша полиция -опьяневшия от безнаказанности со времён совка.У нас Миннеапольских случаев-пруд пруди.Мусора покрывают мусоров,Фемида тоже их покрывает.
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03.06.2020 13:38
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Правила форума Совет форумчан
Так Вечирко или Величко?Поправте пожалуйста текст.
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03.06.2020 13:31 Ответить
когда в вечирко вьесжает толпа он становиться величко )))
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03.06.2020 13:51 Ответить
Вечирко и Величко - напарники Зоряна и Шкиряка.
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03.06.2020 14:01 Ответить
Величний Вечірко.
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03.06.2020 14:07 Ответить
США тоже сходят с ума.Из за онлайн убийства полицейским необоснованного.Началась партизанская война по отстрелу полицейских.Как белых ,так и цветных.Аваков сработал на опережение.Наша полиция -опьяневшия от безнаказанности со времён совка.У нас Миннеапольских случаев-пруд пруди.Мусора покрывают мусоров,Фемида тоже их покрывает.
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03.06.2020 13:38 Ответить
Редактор новости читает? Вечирко, Величко.... "Какая разница?", - как говорил "величайший"...
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03.06.2020 13:38 Ответить
Кацапы оперативно выставили его участником АТО, нацистом и карателем, наши лениво оправдываются...
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03.06.2020 13:39 Ответить
ДА и Кеннеди, тоже его работа.
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03.06.2020 14:30 Ответить
Вечирко, Величко - это не столько важно, важно, что он АМЕРИКАНЕЦ.
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03.06.2020 13:59 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

Засада для чвк вагинера рф и сил хафтара (лна) в Ливии. Окрестности Триполи. (18+) ихужетамнет. ***** в шоке)) 03.06.


https://twitter.com/i/status/1268061390138486790 https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
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03.06.2020 14:00 Ответить
Спасибо за видео, порадовало.
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03.06.2020 14:27 Ответить
«Ранее Геррингтон заявлял, что с камер наблюдения создавалось впечатление, что грузовик ехал по автостраде через 40 минут после того, как там были установлены ограничительные барьеры. Машина объехала ограничения. Источник: https://censor.net.ua/n3199746»
400 років колонії у складі Московської Азіопи, привчили, що закони для тих, хто їх виконує.
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03.06.2020 14:07 Ответить
Он не заезжал за ограждения, ясно же вроде всё в статье написано.
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03.06.2020 14:16 Ответить
Статью не читал?
Или читал, но не понял ничего?
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03.06.2020 14:21 Ответить
Тупой пацак под омериганским флажком.
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03.06.2020 14:28 Ответить
То кацап, воно не вміє читати.
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03.06.2020 14:29 Ответить
Цікаво.А ніхто не ставить питання про порушення закону тими протестувальниками,що піддали небезпеці себе,та життя інших людей ?
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03.06.2020 14:12 Ответить
Они не нарушали закон, там как раз мирная демонстрация была.
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03.06.2020 14:23 Ответить
Так і водій не порушив закон.То хто ж винен ? Пушкін ?
Мирна демонстрація на автостраді може сумно закінчитись.
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03.06.2020 15:07 Ответить
У чому винен?
У тому, шо вєлосіпєдчики злякалися, бо на них ледь не наїхала страшна фура - винен мент, який загородження ставив, і провтикав шо на заправці бензовоз вигружається.

У тому, шо водію морду набили - двоє винуватих.

По перше сам водій, бо чудово знав, що в місті коїться, але бібікав і хотів проїхати через демонстрацію.
А по друге ті, хто йому морду набив.
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03.06.2020 16:23 Ответить
Только лжец может утверждать что все это было случайно. Он остановился только потому что два велосипедиста не смогли встать с его пути. Иначе бы он сел за убийство.
https://www.youtube.com/watch?v=guHKG7N-wvk

Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко сделал это неумышленно, - власти штата - Цензор.НЕТ 6053
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03.06.2020 14:41 Ответить
А можна поцікавитись кількістю вбитих і скалічених ?
І погоджусь з тим ,що це була невипадковість. Водій ретельно спланував доставити на заправки бензин,їхав не порушуючи правил,побачивши натовп,попередньо просигналив,після чого зупинився,побачивши двох роззяв на дорозі.Явно злий умисел.
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03.06.2020 15:02 Ответить
Це кацапська ботня..
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03.06.2020 15:17 Ответить
Зачем лгать что он неумышленно ехал на протестующих? Какой в этом смысл?
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03.06.2020 15:43 Ответить
Людина перевозила груз.Чхати йому на протестуючих дармоїдів. Засигналив-розступилися-поїхав,впали-зупинився.
Де був умисел,і в чому він полягає ?
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03.06.2020 16:15 Ответить
ду рашка, а чого ж він велосипедистів не давив? Релігія не дозволяла чи гум боявся об шпиці пошкодити?
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03.06.2020 15:53 Ответить
Потому что он знает что в США ему не удастся откупиться, и ему придется сесть лет на 20 в камеру к тем же чернокожим.
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03.06.2020 15:58 Ответить
иди к ******** гундяеву поклоны бей, кацапчик
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03.06.2020 16:06 Ответить
Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко сделал это неумышленно, - власти штата - Цензор.НЕТ 6097
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03.06.2020 14:48 Ответить
шо кацапчик, пригорает ?
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03.06.2020 16:04 Ответить
Это другой человек: https://theins.ru/antifake/223306
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04.06.2020 02:17 Ответить
как можно вьехать в толпу людей неумышленно ?
тоись если человек или толпа на трассе - но их можно давить ? водиле надеюсь влепят максимально ( через укольчик )
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03.06.2020 16:02 Ответить
Маєш уявлення який гальмівний шлях у повної автоцестерни і як вона себе може повести при екстреному гальмуванні..?
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03.06.2020 17:16 Ответить
 
 