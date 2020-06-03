Тестирование жителей Киева на COVID-19: охват в пять раз превысил норму

Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы увеличили в столице количество тестирований и исследований образцов на ПЦР-тесты. Их делают в шести коммунальных медучреждениях города. Также исследования образцов проводят частные лаборатории и клиники и государственные медицинские учреждения, - сказал мэр. - За период пандемии только мобильные бригады медиков, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус, отобрали почти 17 300 образцов биоматериала. И только в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины исследовали почти 30 000 образцов биоматериала. А показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек", - сообщил Кличко.

Он отметил, что всем врачам, которые работают или могли контактировать с больными или людьми с подозрением на COVID-19, делают ИФА-тесты.

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"Это тесты на наличие в организме антител к вирусу. На сегодня в столице работникам медучреждений сделали более 850 ИФА-тестов", - отметил Виталий Кличко.