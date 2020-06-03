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Новости Коронавирус и карантин
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Тестирование жителей Киева на COVID-19: охват в пять раз превысил норму

Тестирование жителей Киева на COVID-19: охват в пять раз превысил норму

Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы увеличили в столице количество тестирований и исследований образцов на ПЦР-тесты. Их делают в шести коммунальных медучреждениях города. Также исследования образцов проводят частные лаборатории и клиники и государственные медицинские учреждения, - сказал мэр. - За период пандемии только мобильные бригады медиков, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус, отобрали почти 17 300 образцов биоматериала. И только в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины исследовали почти 30 000 образцов биоматериала. А показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек", - сообщил Кличко.

Он отметил, что всем врачам, которые работают или могли контактировать с больными или людьми с подозрением на COVID-19, делают ИФА-тесты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 62 случая COVID-19, среди них 10 медиков, всего 3 133 инфицированных, - Кличко

"Это тесты на наличие в организме антител к вирусу. На сегодня в столице работникам медучреждений сделали более 850 ИФА-тестов", - отметил Виталий Кличко.

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При этом врачи выдают направление на ПЦР тест только после недели уговоров - и то не всегда, и стараются принудить к платному тестированию. Про это не пишем, да?
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03.06.2020 13:32 Ответить
Так Бокс "забыл" еще сказать шо более половины тестов - попы, дупутаты, обслуга, любовницы и прочие шмыгали.
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03.06.2020 13:38 Ответить
я должен быть счастлив?
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03.06.2020 13:34 Ответить
а кто эту норму выродил..Почему 12 а не 6 а три вообще почти не надо работать.Депутатов и прокуроров проверили и хватит.Остальные пусть платят налоги или сдыхают
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03.06.2020 13:50 Ответить
Реальный случай: на прошлой неделе поступивший в больницу ребёнок из ахмадета и пролежав несколько дней в палате с детьми, правда и с мамой т.к. ребёнку что то около 7-8 лет, и он сложный, короче поднялась температура за 39. Вообщем все первичные симптомы как уже давно описывают. Ему на следующий день делают тест приехавшей в больницу спец-машиной. При этом на следующий день ВСЕХ детей выписывают из больницы по домам. Ни каких проверок ни кто не проводит. На сегодня известно что мальчик в инфекционке, ни маме, ни кому из мед.персонала никаких тестов не проводил. Детей принимают новых...
Занавес....
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03.06.2020 14:51 Ответить
Віталіку! Хоч ти і боксер, але ж потрібно ну трішечки бути розумнішим за папугу. Ти хоч зрозумів що ляпнув? Це ж державна таємниця, що тестів як слід ніхто не робить
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03.06.2020 17:04 Ответить
 
 