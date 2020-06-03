Шмыгаль внес в Раду представления на назначение Ткаченко министром культуры, Абрамовского - экологии, Стефанишиной - вице-премьером по евроинтеграции
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии. Также зарегистрированы проекты постановлений об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на сайте Рады опубликован проект постановления №3583 об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и №3584 о назначении на данную должность Ольги Стефанишиной. Инициаторами постановления является Кабмин. Проекты постановлений получены Верховной Радой 3 июне и переданы на комитета.
Проекты постановлений "О назначении Ткаченко А. министром культуры и информационной политики Украины" ( №3585 ) и "О назначении Абрамовского Р. министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины" ( №3586 ) получены Верховной Радой 3 июня и переданы на рассмотрение руководству.
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она человек может и честный и немецкий знает, но все же.........
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1434843196701768?__xts__%5B0%5D=68.ARBg6NPnL-****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-R 26 травня о 21:44 · https://www.facebook.com/pages/Tatarbunary/108379282519105?__tn__=-R&eid=ARBCpJQkNlurn53q9a0fU2UFULeUBPLrH07T8-7nmAHZa4gHmcCuLOGQ-1xvrH4eeIhUYWbZpNFols0I&__xts__%5B0%5D=68.ARBg6NPnL-**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** Tatarbunary, Одеська область ·
МУСОРА СПИСАЛИ БАНДИТСКОЕ ДЕЛО
Ровно два года назад, 26.05.2018 г., браконьер и бандит Терзи, спалил машину НПП "Тузловские лиманы". Полиция и МЧС всячески саботирвали расследование и фактически работали на бандита Терзи, хотя факты были безупречными. Они списали дело о поджеге государственной машины НПП "Тузловские лиманы" и закрыли криминальную справу, при этом администрацию нацпарка они вообще не информировали. Об этом мы узнали недавно. В очередной раз убеждаюсь, что полиция - это развращенная государственная машина мусоров, которая за государственный счет решает свои личные интересы и работает как крыша беспредельщиков. И этот татарбунарский спрут, как и многие другие по стране, должен быть кардинально переформатирован.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285601939125148&set=a.109645703387440&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB4o4I5MIblCM5EWcqCfr9yhI-8A9U4BFp9_tCTpkegFWLVxUYWNP4nTnHQ6M25L7SIYtsmUdDdwlT6NO61tjob8xFsaieW-1KIlYB6hnjuzwNInCnNREkyefLKC3Jw1zOHM0U7Cx65cUIUdPi52AvP0Qq5TNGj4ZsmNC6zgBaWxSdt8CqOB8LfLB5OgaAfOIdZ1QVBzIrcY7TCqmKNieg7iSx3o8hZzo5MGurMG-dLIv5Aqy11e9DDEQITyaK_n7mBxKMjbRpkhEga_WPKZJCT17ER-gtgy4hCuNLby2nPtm6_PdE1eczt12Ur1NxmhtvgSnTFYe56hsTGTZESbpQ1BA&__tn__=H-R 18 травня о 07:22
Борис Гуменюк
18 травня 2015 р. З книги "Вірші з війни". Ельвірі Булат
Чого ти плачеш жінко?
Хто навчив тебе так тихо плакати
Як у серпні плаче за дощем
Розпечена земля Таврії?
Чому вени на твоїх руках
Подібні на потоки застиглої магми?
Чому твоє волосся сиве як Сиваш
Хоча в інших куточках світу
Жінки твого віку
Ще стають матерями?
Чого сидиш на порозі своєї хати?
Чому боїшся запалити вогнище
Відчинити дім?
Чого твої речі напохваті складені до валізи
Зібрані у вузлик?
Чого у твоєму дворі так чисто прибрано
Немов щойно приїхали
Немов кудись від'їжджають
Немов чекають покійника?
У різних куточках планети
Плачуть жінки.
Плачуть з різних причин
І усюди по-різному.
Ми читали про це в книжках
Бачили у фільмах.
І лише в моїй частині світу
Жінка може плакати ось так
Чекаючи коли в її двері постукають
Накажуть збиратися
Кримська татарка
Українка.
https://www.facebook.com/dotsent.golovchenko?__tn__=CH-R&eid=ARAeRTCWhcDPOmxd9mbCB2P5wJxgDiD7lU44OvGZf-**************************************&hc_ref=ARQmZH305xX6wwLrux8FzMEORcuXvcsAgWM2aeKZXE9nNNOJ1c-OFzB2cX1MLcE6Jpg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA
Nina Golovchenko
https://www.facebook.com/dotsent.golovchenko/posts/2550688775198357?__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=H-R 29 квітня
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Вірш «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #Заповіт » (2014) зі збірки https://www.facebook.com/borys.humenyuk?__tn__=KH-R&eid=ARCUNv0MHfdPFQfxozXqtqjaPrriToLYVT1UMvWG3gHWHQlC-ul_18juaEySPjtBRtk5Rz4fMbRaDZpu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA Борис Гуменюк «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #Вірші_з_війни » є чи не найпотужнішим поетичним відгуком у ******** українській літературі на російсько-українську війну на Донбасі, що триває. [Антитерористична операція на сході України (https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #АТО ), 14.04.2014− 30.04.2018; тепер − Операція об'єднаних сил (https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #ООС )].
2014 року на фронт, у зону Антитерористичної операції з Майдану добровільно рушили найкращі сини України. Вони пішли, щоб у тяжкому кривавому протистоянні захистити нашу незалежність.
Один із таких добровольців і став автором новітнього «Заповіту». Слово поета-фронтовика, що перегукується зі знаменитим «Заповітом» Тараса Шевченка, набуває особливої ваги у часи, коли вирішується доля рідної землі.
Борис Гуменюк обрав класичну форму поетичного послання - заповіт. Але наповнив його новітнім змістом й уклав своєрідний каталог справжніх цінностей життя: поле, жито, небо, жайвір, луки, квіти, кохання, батьки, діти…
На прикладі «Заповіту» Б. Гуменюка ми спостерігаємо класичний віршорядок верлібру, де поет використав увесь арсенал художніх засобів цієї форми поезії: синтаксичний паралелізм, антитезу, каталогізацію, градацію, рефрен, анафору, епіфору тощо.
Поет послуговується звичайною розмовною мовою, але вкраплює в оповідь такі зворушливі деталі, які пробивають найчерствіше серце.
У вірші домінує епічний спокій автора-воїна, стримана емоція туги, болю; відсутність крику, надриву, патосу трагізму чи героїзму; мудре сприймання повторюваності історії в усіх її виявах; спокійне єднання у спільній біді, у спільному копанні цієї «нена́висної донецької землі», «дорогої української землі», цієї «солодкої ласкавої землі»…
Борис ГУМЕНЮК
ЗАПОВІТ
Сьогодні знову копаємо землю
Цю нена́висну донецьку землю
Цю черству закам'янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємося в ній
Ще живі
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б'ється її серце
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі
Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі
Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від матері
Не збирайте на полі бою наші рештки
Не намагайтеся наново скласти нас докупи
І - благаємо вас - ніяких хрестів
Пам'ятних знаків чи меморіальних плит
Нам це не треба
Адже це не для нас - для себе
Ви ставите нам величні пам'ятники
Не треба ніде карбувати наших імен
Просто пам'ятайте:
На цьому полі
У цій землі
Лежать українські солдати
І - все
Не віддавайте нас батькам
Не хочемо щоб батьки бачили нас такими
Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми
Неслухняними хлопчиками
З рогатками і синцями на колінах
З двійками у щоденнику
З повною пазухою яблук з сусідського саду
Нехай батьки сподіваються що ми колись повернемося
Що ми десь є.
Не віддавайте нас дружинам
Нехай кохані запам'ятають нас красенями
Такими які подобалися багатьом дівчатам
А дісталися їм
Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи
Наш гарячий подих
Наші палкі обійми
Нехай вони не торкаються нашого холодного чола
Наших холодних вуст
Не віддавайте нас дітям
Нехай діти запам'ятають наші теплі очі
Наші теплі усмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються тремтячими губами
Наших холодних рук.
Ось в цих окопах
Які сьогодні для нас тимчасове житло
А завтра стануть нашими могилами
Поховайте нас
Не потрібно прощальних промов, −
У тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть
Було б добре як би на тому місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І - небо
Багато неба -
Ви можете собі уявити якій хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(На пам'ять про нас їжте хліб з поля
Де ми полягли)
Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіткою
Щоб надвечір приходили закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас)
Але це буде завтра
А сьогодні ми ще копаємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української літератури.
Ще живі
08.08.2014 р.
Пистець...Слів немає...Вовік здох....Це не дочка гниди стефанишина-мєнтяри паскудної?
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен
Фракция "Слуга народа" почти единогласно выбрала кандидатом на должность министра культуры шестерку Коломойского - Саню Ткаченко. Вот так они общаются по телефону. Ну шо, зрадофилы, довольны? Будут вас теперь "окультуривать" тройной порцией "95 квартала", "сватов" и прочего г..вна.
https://twitter.com/i/status/1267814993992380422 https://twitter.com/i/status/1267814993992380422
Генпродюсер всеукраинской помойки Г+Г и министр культуры, это как:
* "Сваты" и искусство;
* Саша Грей и девственность;
* Кива и интеллект;
* Зеленский и президент;
* Илон Маск и Рогозин;
* 95 квартал и Мартин Скорсезе.
Ну, якщо в мери не виходить іти потирити, то пішов в міністри. Там цей рейдер розвернеться.
https://twitter.com/SerbinSergiy
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
Сім'я Шмигаля отримувала соцдопомогу, маючи нерухомість на мільйони. При цьому Рада дозволить зламувати квартири без рішення суду за комунальні борги.