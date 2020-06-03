С 5 июня запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничное авиасообщение, - Шмыгаль

Правительство с 5 июня запустит внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - заграничное.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня заграничное авиасообщение, а также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений", - отметил он.

По словам Шмыгаля все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться.

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