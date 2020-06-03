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С 5 июня запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничное авиасообщение, - Шмыгаль
Правительство с 5 июня запустит внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - заграничное.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня заграничное авиасообщение, а также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений", - отметил он.
По словам Шмыгаля все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться.
Топ комментарии
+4 Solomon #418722
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+4 Женя-Женя
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кое-где туда, кое-откуда сюда. пока шо неясно. ждем-с разъяснений
импотенкомпетентных вирус-боссов.
мне к Гонтарехе надо..
знаю, что пока тихо..
а ви, ничого не чули, коли?
Нас похоже уже объявили очередной жопой мира...
....Количество новых случаев коронавируса, которые выявляют за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако увеличивается, по наблюдениям, в России и Восточной Европе.
Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на видео-конференции из штаб-квартиры в Женеве, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3038421-rosia-ta-shidna-evropa-staut-novimi-oseredkami-koronavirusu-vooz.html Укринформ .Источник: https://censor.net/n3199705
...
The World Health Organization (WHO) said Tuesday that COVID-19 is on a slow but steady decline in most of western Europe but remains on the rise in Russia and parts of eastern Europe.
Speaking to reporters via video conference from WHO headquarters in Geneva, spokeswoman Dr. Margaret Harris said the number of new cases in the west remains "significant," and the decline is slow.
New cases in Russia, she said, along with other areas of eastern Europe, are still on the rise. She said the latest figures show Russia to have 414,878 cases of infection with 4,855 deaths. ...
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/covid-19-declining-western-europe-still-rising-east
Я другое имел ввиду. То, шо некоторые страны по взаимной договоренности с Украиной скоро начнут принимать регулярные рейсы. Ну, а лететь или дальше карантинить - каждый решает сам.
Как впрочем и все посл 2 мес.
Тогда все сидели под шваброй.
Сегодня на той же цифре мы все включаем.
Кто-то может объяснить: где логика???
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Столько же людей без масок ходит, как и два месяца назад?
Столько же людей соблюдает гигиенические правила, как и два месяца назад?
Подойдёт логика?
Намордники носят на порядок меньше.
Соблюдение индивидуальных правил гигиены оценить нельзя.
Результат - снижение общего количества инфицированных и заболевших.
А у вас просто заинтересованные люди стали панические страхи искусственно нагнетать из-за предстоящих выборов. Давно известный прием.
А в трапезній єпископа ще в баскетбол грають?