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Новости Коронавирус и карантин
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С 5 июня запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничное авиасообщение, - Шмыгаль

С 5 июня запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничное авиасообщение, - Шмыгаль

Правительство с 5 июня запустит внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - заграничное.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня заграничное авиасообщение, а также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений", - отметил он.

По словам Шмыгаля все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться.

Также читайте: Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшее время из-за ситуации с COVID-19, - посол Лион

Автор: 

карантин (16729) авиасообщение (793) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Как же я сосучился по кабакам и самалётам!
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03.06.2020 13:36
+4
у нас сегодня +480 новых инфицированных.
Как впрочем и все посл 2 мес.
Тогда все сидели под шваброй.
Сегодня на той же цифре мы все включаем.
Кто-то может объяснить: где логика???
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03.06.2020 13:57
+3
Чернівці, а це наша хуторська школа. Із 5 червня запустимо внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня - закордонне авіасполучення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 453
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03.06.2020 14:33
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Как же я сосучился по кабакам и самалётам!
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03.06.2020 13:36 Ответить
Я пока не определился где страшнее , в Турции или в Кирилловке .
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03.06.2020 13:37 Ответить
кричу с вопросом: что с обсервацией по прилету?!
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03.06.2020 13:39 Ответить
глючная дiй вдома в телефоне, и селфи каждый день, пока не надоест))
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03.06.2020 13:41 Ответить
по прилету куда ?
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03.06.2020 13:41 Ответить
"по прилету куда ?"

кое-где туда, кое-откуда сюда. пока шо неясно. ждем-с разъяснений импотен компетентных вирус-боссов.
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03.06.2020 13:48 Ответить
Беріть путівку на два тижні, з окремим пляжем.
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03.06.2020 14:13 Ответить
мене цікавить прибуття в Україну...пляж запланований на кінець серпня))
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03.06.2020 14:32 Ответить
шо там с Англией?
мне к Гонтарехе надо..
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03.06.2020 13:43 Ответить
поки що ніяк
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03.06.2020 14:02 Ответить
дякую...
знаю, что пока тихо..
а ви, ничого не чули, коли?
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03.06.2020 17:00 Ответить
Запускай.
С 5 июня запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничное авиасообщение, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2704
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03.06.2020 13:44 Ответить
Шмыгаль запускает самолет внутреннего сообщения:
С 5 июня запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничное авиасообщение, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3
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03.06.2020 13:46 Ответить
Ой, он может и откроет, вот только они нас не будут пускать скорее всего, зная наших Зорян Радуцких с Емцами...
Нас похоже уже объявили очередной жопой мира...
....Количество новых случаев коронавируса, которые выявляют за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако увеличивается, по наблюдениям, в России и Восточной Европе.
Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на видео-конференции из штаб-квартиры в Женеве, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3038421-rosia-ta-shidna-evropa-staut-novimi-oseredkami-koronavirusu-vooz.html Укринформ .Источник: https://censor.net/n3199705
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03.06.2020 13:47 Ответить
Да ну нафик, панику, с ой-ой-ойками. Потихоньку с 15 июня некоторые страны открываются для Украины. С 01 июля еще добавятся. Изучай матчасть и не ной.
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03.06.2020 13:51 Ответить
А чем эта матчасть не устраивает?
...

The World Health Organization (WHO) said Tuesday that COVID-19 is on a slow but steady decline in most of western Europe but remains on the rise in Russia and parts of eastern Europe.
Speaking to reporters via video conference from WHO headquarters in Geneva, spokeswoman Dr. Margaret Harris said the number of new cases in the west remains "significant," and the decline is slow.
New cases in Russia, she said, along with other areas of eastern Europe, are still on the rise. She said the latest figures show Russia to have 414,878 cases of infection with 4,855 deaths. ...
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/covid-19-declining-western-europe-still-rising-east
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03.06.2020 14:15 Ответить
Обо всем и ни о чем. Восточная Европа - это шо? Если Польша и Украина, то это одна ситуация. Если Беларусь - то другая.
Я другое имел ввиду. То, шо некоторые страны по взаимной договоренности с Украиной скоро начнут принимать регулярные рейсы. Ну, а лететь или дальше карантинить - каждый решает сам.
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03.06.2020 14:31 Ответить
А я ответил на "панику", "матчасть" и "не ной", процитировав оригинал статьи...
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03.06.2020 16:31 Ответить
у нас сегодня +480 новых инфицированных.
Как впрочем и все посл 2 мес.
Тогда все сидели под шваброй.
Сегодня на той же цифре мы все включаем.
Кто-то может объяснить: где логика???
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03.06.2020 13:57 Ответить
а нет логики, поняли, что в карантине долго не просидишь и будь что будет)
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03.06.2020 13:59 Ответить
сьогодні більше, бо оціфіційна статистика бреше, відстаючи на добу, дивись сам
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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03.06.2020 14:06 Ответить
Столько же людей по улицам бродит, как и два месяца назад?
Столько же людей без масок ходит, как и два месяца назад?
Столько же людей соблюдает гигиенические правила, как и два месяца назад?

Подойдёт логика?
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03.06.2020 14:17 Ответить
Бродит на порядки больше.
Намордники носят на порядок меньше.
Соблюдение индивидуальных правил гигиены оценить нельзя.
Результат - снижение общего количества инфицированных и заболевших.
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03.06.2020 16:05 Ответить
Я так и понял, что в Беларуси меньше по улицам ходят, чем даже зимой и масок больше носят, чем два месяца назад, соблюдают социальную дистанцию и в каждом магазине есть дезинфицирующие средства для покупателей, а в Украине всё по-другому, ведь ты это видишь на улице, как я в Беларуси...
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03.06.2020 16:29 Ответить
Мы обсуждаем ситуацию в Украине, а не в Беларуси.
А у вас просто заинтересованные люди стали панические страхи искусственно нагнетать из-за предстоящих выборов. Давно известный прием.
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03.06.2020 16:44 Ответить
На тракторе нагнетают или на ледовой арене?
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03.06.2020 17:20 Ответить
Вам там видней.
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03.06.2020 17:21 Ответить
Хочется поблагодарить туроператора Coral Travel, который бесплатно перенёс туры на будущее.
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03.06.2020 13:58 Ответить
Так майже всі оператори зробили, правда деякі підняли ціни.
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03.06.2020 14:15 Ответить
А що у нас з сільским господарством, що там в Саранську кажуть?
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03.06.2020 14:20 Ответить
Чернівці, а це наша хуторська школа. Із 5 червня запустимо внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня - закордонне авіасполучення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 453
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03.06.2020 14:33 Ответить
Незасіяних полей нема, сижу їм свою полуницю з черешнею, тому і питаю, що у нас з сільским господарством?
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03.06.2020 14:35 Ответить
А так ти рагуль, ну і як там Москва? Рагулями у нас звуть москвичів після того як дружини гебні поодягали ночні сорочки українок і пішли до театру у Львові в 1939. Це так, для досвіду.
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03.06.2020 14:40 Ответить
В тому корпусі, що справа реставрацію зробили, чи дальше вапном побілено?
А в трапезній єпископа ще в баскетбол грають?
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03.06.2020 14:57 Ответить
Где ты известь увидел, болезный?
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03.06.2020 15:15 Ответить
Лаптеголовый, когда будут проводить экскурсии для пленных, попросись посетить резиденцию митрополитов и тебе покажут.
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03.06.2020 15:19 Ответить
А шо ты с темы прыгаешь, рогокопытный?
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03.06.2020 15:28 Ответить
квитки від "УЗ" вже подорожчали на 15-20% ,хоча раніше керівник Мінінфраструктури Криклій запевняв,що підвищення цін не передбачається.
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03.06.2020 14:56 Ответить
внешнее ? .... а кто сюда прилетит без отмены обсервации ?Кто желает посидеть в клетке за свои бабки ?
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03.06.2020 15:13 Ответить
 
 