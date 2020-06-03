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Новости
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Количество задержанных по делу о перестрелке в Броварах скоро превысит 30 человек, - Геращенко

Количество задержанных по делу о перестрелке в Броварах скоро превысит 30 человек, - Геращенко

Число задержанных по делу перестрелки в Броварах скоро будет более 30.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал журналистам под Радой.

Вместе с тем, он заявил, что правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране".

"В Броварах по вызову 102 уже через 2 минуты приехала полиция и задержала на месте 11 правонарушителей. Сейчас количество задержанных уже скоро будет больше 30-ти. По каждому есть ответственность", - заявил он.

Также он напомнил, что двое полицейских в Кагарлыке, которых подозревают в изнасиловании и пытках через час после сообщения были задержаны и переданы Госбюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка в Броварах: Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой, - Аваков. ФОТО

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Бровары (337) стрельба (3251) Геращенко Антон (1438)


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Ліпше б їх розстрілювали при затриманні!
Щоб іншим не кортіло...
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03.06.2020 13:49 Ответить
"Вместе с тем, он заявил, что правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране"". - да как бы и никто не сомневается
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03.06.2020 13:51 Ответить
правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране".Источник: https://censor.net/n3199752

Тогда таких "правоохранителей", как ты и Аваков, которые "все знают" и молча смотрят, как бандюки из автоматов стенка на стенку стреляются, нужно в отставку и сразу в тюрьму.
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03.06.2020 13:53 Ответить
это уже целое вооруженное подразделение
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03.06.2020 13:54 Ответить
Эх маць твою!!
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03.06.2020 14:06 Ответить
а ха ха раз пульнули из дробовика 30 задержаных, и не одного кто украл миллион, покажите хоть одно дело где укравший миллон сел, а ха ха
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03.06.2020 14:54 Ответить
знают! Это понятно. Новости наверное читают тоже. Фейспалм.
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03.06.2020 15:47 Ответить
Хорошо подзаработали на перевозках. Бараны
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03.06.2020 15:52 Ответить
Антон Геращенко, нахрена мне 30 человек стада баранов. Имена заказчиков будут ? Может быть фамилия чьего то зятя всплывет ?
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03.06.2020 17:18 Ответить
Не знаю почему, сам не пойму, но у меня фамилия Геращенко ассоциируется с фамилией Арахамия, прямо как грибочки, которые под одним дубом выросли.
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03.06.2020 18:14 Ответить
 
 