Количество задержанных по делу о перестрелке в Броварах скоро превысит 30 человек, - Геращенко

Число задержанных по делу перестрелки в Броварах скоро будет более 30.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал журналистам под Радой.

Вместе с тем, он заявил, что правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране".

"В Броварах по вызову 102 уже через 2 минуты приехала полиция и задержала на месте 11 правонарушителей. Сейчас количество задержанных уже скоро будет больше 30-ти. По каждому есть ответственность", - заявил он.

Также он напомнил, что двое полицейских в Кагарлыке, которых подозревают в изнасиловании и пытках через час после сообщения были задержаны и переданы Госбюро расследований.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.