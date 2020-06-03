Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости. ФОТОрепортаж

Первые уведомления о штрафах за превышения скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, переданы "Укрпочте" для отправки нарушителям.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.









О том, что "письма счастья" отправляются к своим владельцам также говорится на канале патрульной полиции Киева в Telegram.

"Первые 2400 админпостановлений отправляются в "Укрпочту" и вскоре их получат нарушители скоростного режима", - отметили там.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий напомнил, что "цель установки системы автоматической фиксации - превентивная. Это необходимо для того, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах".

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