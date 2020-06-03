РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15491 посетитель онлайн
Новости
13 955 80

Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости. ФОТОрепортаж

Первые уведомления о штрафах за превышения скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, переданы "Укрпочте" для отправки нарушителям.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости 01
Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости 02
Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости 03
Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости 04

О том, что "письма счастья" отправляются к своим владельцам также говорится на канале патрульной полиции Киева в Telegram.

"Первые 2400 админпостановлений отправляются в "Укрпочту" и вскоре их получат нарушители скоростного режима", - отметили там.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий напомнил, что "цель установки системы автоматической фиксации - превентивная. Это необходимо для того, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах".

Читайте также: В МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости 05

нарушения (947) ПДД (532) Геращенко Антон (1438) штраф (1283) Билошицкий Алексей (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Да фиг там...фиксация скорости в автоматическом режиме...а отправка протоколов в ручном...вот на этом в ручном...к рукам и прилипает...
показать весь комментарий
03.06.2020 14:01
+9
Отправляли и плакали, бабло проходит мимо рук.
показать весь комментарий
03.06.2020 13:51
+4
Антоша геращенко изыскал внутренние резервы. МВФ может отдыхать...
показать весь комментарий
03.06.2020 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отправляли и плакали, бабло проходит мимо рук.
показать весь комментарий
03.06.2020 13:51 Ответить
Да фиг там...фиксация скорости в автоматическом режиме...а отправка протоколов в ручном...вот на этом в ручном...к рукам и прилипает...
показать весь комментарий
03.06.2020 14:01 Ответить
Не переживайте так,эти свое не упустят.Бабло все равно придет кому надо,по доброте душевной там никто ничего не делает,так что не тештесь надеждами про пополнение каких то бюджетов (только на бумаге разве что) или какой то заботой о безопасности на дорогах (это вообще смешно при наших "дорогах" )
показать весь комментарий
03.06.2020 14:07 Ответить
- Эту… как ее… переписку Энгельса с этим… как его - дьявола… с Каутским,
с этим чёртом… с Каутским! (с)
показать весь комментарий
03.06.2020 14:47 Ответить
Всі хто їздять на своїх авто навряд будуть порушувати, ну хіба шо якась складна ситуація і дуже потрібно поспішати, а от тепер давати машину комусь стає проблемно. Хоча може я і занадто панікую.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:02 Ответить
Тобто 95% їздять на чужих машинах?
показать весь комментарий
03.06.2020 14:14 Ответить
по дорученню.
йди, і дай десь 5к. за заміну номерів(шоб машина стала реально твоєю)
показать весь комментарий
03.06.2020 14:30 Ответить
Навряд, у мене наприклад сестри чоловік іноземець бере машини то у батька, то у мене, коли приїздить до України, а за місцем реєстраціі машин влітку нікого немає, всі по дачах живуть... Є нюанси.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:32 Ответить
просто с техпаспортом??? На чайник, кавоварку та фритюрницю, що возите в салоні?
показать весь комментарий
03.06.2020 17:55 Ответить
А чудак напишет,что тачку продал или дал такому хитрожопу и что обращайтесь к нему,письмо счастья полетит к тебе!
показать весь комментарий
03.06.2020 18:34 Ответить
Штота кепеде маловат: на входе десятки тышш, на выходе еденицы.

Товаисчи!
Ставьте себе аппликуху и платите онлайн! Не видите, людям тяжыло
показать весь комментарий
03.06.2020 14:02 Ответить
Нормальные люди заплатят.А вот делки скорей всего попробуют откосить с помощью судей и адвокатов.Там могут быть свои лазейки,типа ненадлежащей сертификации,или нарушения их конституционных прав.Да мало ли еще чего найдется.С драгерами такое не раз было.Ловят их в дюпель пьяными,а потом в суде выясняется,что драгер,которым уровень алкоголя измеряли,не той сертификации.О-па и с мажора взятки гладки.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:03 Ответить
Блатота будет ездить на машинах, принадлежащих какой-нибудь "фирмочке", зарегистрированной на какого-то бомжа-алкаша. Да ему ПОХЕР будет на те "письма счастья".
показать весь комментарий
03.06.2020 14:14 Ответить
Читал в Австралии молодежь просто скручивает на выходные номера, а потом выкидывает
показать весь комментарий
03.06.2020 14:21 Ответить
машину выкидывает?
х.з. что вы читал, но звучит как речь Брежнева.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:31 Ответить
да но при первой же остановке полицией, авто будет перемещено на штрафплощадку и отдано только после оплаты штрафов.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:22 Ответить
основание ? виноват не владелец и не машина
владелец просто сообщает, что за рулём не был
показать весь комментарий
03.06.2020 14:49 Ответить
А вот Дубинский заплатит.Или заплатит его мама,на которую записано 17 машин.Или Дубинский в число блатных не входит?Он "уважаемый" маминкин сынок.
показать весь комментарий
03.06.2020 21:00 Ответить
Нет нет нет. Заплатят овцы, а не заплатят волки. И вся эта затея и рассчитана стричь овец. Я ничего не имею против камер, но прежде чем на них тратить бюджетные средства, необходимо было начать с приведения законодательства в идеальное состояние. Чтобы аксиома нарушил - плати Соблюдалась всеми. И «волки» даже не пытались об неё сломать свои зубы
показать весь комментарий
04.06.2020 01:28 Ответить
А что не так с законами?Каких законов еще не хватает?Уже все как у Европы и НАБУ и САП,а на выходе,выхлоп.И выхлоп потому,что суды виновных отмазывают за недостатком вещественных доказательств.Может уважаемый забыл как в Харькове Зайцеву отмазали?Напомнить?Там не смогли доказать ее скорость.А если были бы камеры,то с этим не было бы проблем.Или она ехала на "чужой" машине,зарегистрированной на фирму?Да нет на своей.Или она не мажорка?Тогда кто по Вашему мажор?В ЕС таких камер не десятки как у нас,тысячи.В штатах так же.Так чем мы хуже?Стрич "овец" говорите?Так пусть овцы по правилам ездят,а не ноют,когда их оштрафовали за явное нарушение,да еще и на камеру зафиксированное.А с "волками" надо посмотреть,как у них отмазаться получится.С камерами им будет намного сложней.По этому их так долго и ставили,что сами депутаты главные нарушители.И за бюджет волноваться не стоит.Судя по первому дню,с бюджетом будет все в порядке.А если следовать Вашей логике рассуждений,тогда и нагрудные камеры у копов надо убрать,да и все камеры видео наблюдения.Как по мне,странноватая какая то логика.
показать весь комментарий
04.06.2020 06:41 Ответить
Вы слишком эмоциональны. Еще раз повторюсь, я за видеорегистрацию нарушений. Суды тема отдельная, конечно с ними полная попа. Именно по этой причине хоть 100 камер там бы висело, Зайцеву бы и с ними отмазали. НАБУ, САП - отдаленные темы, мы про камеры. Проработав 2.5 года в новой патрульной полиции я очень много всего насмотрелся. Административный кодекс на столько дырявый, что я могу ехать задом по встречке бухой через перекресток и ничего мне за это не будет. Для этого мне даже не нужно будет давать судье денег. У нас инспектора через суд обязали выплачивать моральную компенсацию обдолбанному наркоману на Инфинити, которого "убитого" остановили и отправили на экспертизу. Стоит ли говорить, что нарик никакой ответсвенности не понес. Так вот. Об этом знают все, от низов до верхов. Мы это уже все проходили с Визирами и прочей лабудой, в том числе с письмами счастья. Учитывая печальный опыт, наши руководители МВС обязаны были, прежде чем тратить огромные бюджетные средства, инициировать и привести законодательство в порядок. А уже потом, под железно подготовленную почву, запускать систему. Вы уж простите. Сейчас просто появится очередной раздражитель населения. Извините лох-оплатил, чуть умнее - вытер этим письмом зад. В нормальной стране так быть не должно.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:14 Ответить
Вы как то путаете эмоции и простые вопросы.В чем эмоционален простой вопрос про Зайцеву,или тысячи камер,которые работают в нормальных странах?И как бы харьковский институт Бокариуса "не смог бы определить" скорость Зайцевой при наличии камеры?А вот при отсутствии этой самой камеры,институт эту скорость и не определил.Будут ли косяки и отмазки в оплате штрафов нашими отмороженными мажорами?Да 100% будут.И как тогда наша власть их устранять будет,то же посмотрим.По крайней мере узнаем в лицо этих отморозков,потенциальных Зайцевых.И пусть лохи,а на самом деле нарушители оплатят штраф,что то же хорошо.За то потом меньше нарушать правила будут.На следующий день там,где камеры были установлены,количество нарушений сократилось на 40%.Разве плохо?Было 70 000, стало на 30 000 меньше.Замечательно,как по мне.Да и казна пополнится.Разве плохо?Да то же нет.Или Вы против,как и сама власть,которая столько лет данную процедуру оттягивала?Ну,а про раздражитель населения,Вы меня повеселили.
Пусть себе "на здоровье" раздражаются разного рода нарушители,алкоголики,наркоманы,и т.д. и т.п.Пару раз штраф заплатят,станут по спокойнее.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:14 Ответить
Антоша геращенко изыскал внутренние резервы. МВФ может отдыхать...
показать весь комментарий
03.06.2020 14:18 Ответить
Тоха с таким самоудовлетворением отчитывается, что то тут не так)
показать весь комментарий
03.06.2020 14:19 Ответить
Видеофиксацию надо вводить по всей Украине.Слишком много водителей купили права за сало. Сел за руль и считает себя Шумахером. Я несколько раз видел аварии своими глазами при превышении скорости.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:28 Ответить
так блин - едешь по правилам и можешь быть линчован за "**** ты ползешь мудрак?"
показать весь комментарий
03.06.2020 14:33 Ответить
едь в правом ряду и не будешь мудаком)))
показать весь комментарий
03.06.2020 14:42 Ответить
Да, совершенно верно, ты же ездишь исключительно по шестиполосках.
офигенный совет - найди мол автобан и не тошни по рядам.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:47 Ответить
если человек тошнит, то он тошнит и в дву и в шести и просто тошнит своим поведением на дороге, разговорами. манерой езды)))
показать весь комментарий
03.06.2020 14:52 Ответить
так он "тошнит" же по правилам, не?
а не на холостом едет то. схерали я должен получить штраф из-за того шо сзади кто-то "нетошнит"?
кто-то, вроде Дубинский сказал - в Финляндии еду чет 120, а можно 80, и обгоняют, но если штраф то ни у кого нету вопросов и аккуратно заплатят, а не как у дикарей - "мусора казлы, даешь отмену штрафов, бей мусоров" и прочие вопли
показать весь комментарий
03.06.2020 15:08 Ответить
я ж ответил..едь за троллейбусом в правом ряду и хоть бабу лапай....
показать весь комментарий
03.06.2020 15:22 Ответить
И плати штрафы за полосу общественного транспорта!
показать весь комментарий
03.06.2020 18:45 Ответить
такие полосы только в Киеве....
показать весь комментарий
03.06.2020 19:04 Ответить
Камеры тоже работают пока только в Киеве и области.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:01 Ответить
надеюсь так и останется)
показать весь комментарий
03.06.2020 20:04 Ответить
А зря. Они сейчас за полученные штрафы начнут тысячами камеры закупать, и на каждом углу будут ставить, в каждом переулке, на каждом хуторе.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:16 Ответить
Ответ некоторым, не всем водителям, а мудакам. На работу езжу на электровелосипеде. Есть повороты, габаритный свет, стоп сигнал. Ехать 25 км от дома до работы. В автобусе 100% не доеду, т.к. в докарантинное время еле влазил в забитый автобус. А сейчас .... Когда еду по трассе, то еду по самой бровке (хотя по правилам у меня 1м от бровки). По обочине не проехать - яма на яме. Если едет колона машин (особенно фуры) сзади и навстречу, то даже выезжаю на обочину и пропускаю машины. Многие водители фур мигают аварийкой, благодарят, что не путаюсь под ногами, понятно, что мои 40км/час не чета их скорости. Но есть водители МУДАКИ, которые едут тебе навстречу в притирку на большой скорости - ради развлечения. Сейчас меньше стало такого, когда поставил видеорегистратор на видном месте.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:06 Ответить
Превышение ск. никак не связано с законностью/незаконностью приобретения водит. прав.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:35 Ответить
Купил попкорн и мешок семечек, жду результатов, весь в нетерпении. Народ у нас покладистый, не психованный.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:39 Ответить
что результатов то? пусть платят. в норм. странах это уже лет 40 практикуется и никто не вякает. да, судятся бывает, но тогда штраф покажется копейками если посчитать бабло и время
показать весь комментарий
03.06.2020 14:48 Ответить
по сути, если эта бумажка не получена, то штраф платить не надо ?
а если у владельца нет водятелских удостоверений ?
сообщит, что не был за рулём, закон не обязывает доносить мусорам ?
показать весь комментарий
03.06.2020 14:47 Ответить
а нефиг передавать руль, если даже не имеешь ВУ
т.е. у тя либо украли машину и пиши заявление(ну да, иногда через неделю после кражи - не видел типо), либо ты передал Ване, и вот сам доказывай шо это не ты был, ибо за езду без ВУ+штраф нехило так попердолят
показать весь комментарий
03.06.2020 14:50 Ответить
вы с головой дружите ?
завтра мусора вас дубинкой изнасилуют, ибо нефиг дышать чаще десяти раз в минуту,
а вы доказывайте, что вы не заслужили, справки собирайте,
я правильно вас понял ?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:38 Ответить
так ты уже в дебри ушел - скажи это в Канаде шо полиция не имеет права штрафовать нарушителей.
офигенно просто написал - давай везде разгоним полицию, ибо "могут отдубинить"
кстати, чет фантазии у "вас".
Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості - Цензор.НЕТ 8842
показать весь комментарий
03.06.2020 16:42 Ответить
Пашол бизнес - вот готовьте жопы и деньги!
показать весь комментарий
03.06.2020 14:59 Ответить
Правильно.Этим нарушителям нужно ещё штраф поднять.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:36 Ответить
Чудилы, вы так в самом деле собираетесь с шумахерами воевать ?

Превышение на 20 км/ч должно караться немедленной конфискацей автомобиля.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:42 Ответить
ось тут ви не праві та наголошую, що не погоджуюсь... Можливо ви з милями переплутали, але ця похибка є і в США (однозначно, що не в населеному пункті чи зоні дії знаку "Обережно діти!").
показать весь комментарий
03.06.2020 17:43 Ответить
У нас в Австралии штраф - за превышение на 4 км/час. Штраф равен примерно $ 400 (точно не помню).
показать весь комментарий
04.06.2020 01:08 Ответить
щось ви плутаєте щодо 4км, бо без круіз-контролю- це нереально контролювати.
показать весь комментарий
04.06.2020 01:45 Ответить
У нас в законе написано 4, и это действительно трудно контролировать, потому полиция особо не придирается. Я лично привык к правилу "минус два": написано 60 - еду 58; написано 40 - еду 38 и т.д.
Сейчас заглянул в таблицу штрафов (от 1 июля 2019). Превышение не более чем на 10 км/ч: штраф $ 289; если в пределах 10-14 км/ч, то штраф $ 454, далее по нарастающей, вплоть до $ 1900 (превышение на 45 км/ч и больше) с одновременным автоматическим лишением прав на год.
показать весь комментарий
04.06.2020 01:55 Ответить
А хіба у вас метрична система?
показать весь комментарий
04.06.2020 02:02 Ответить
Да. Я сюда приехал в 1993, и здесь уже была метрическая система. Никто не пользуется никакими фунтами/футами/дюймами/Фарнегейтами и проч.
показать весь комментарий
04.06.2020 02:04 Ответить
Единственное место где я видел старые единицы - это в магазине инструментов. Там всегда есть два набора болтов/гаек/шайб и проч. - и метрические, и имперские.
показать весь комментарий
04.06.2020 02:05 Ответить
Дякую, але вже й сам знайшов, хоча надіявся, що ви помилились...
В Австралии на осуществление программы перехода к метрической системе, которая началась в 1970, понадобилось 10 лет. Переход в Новой Зеландии, который начался в 1969, был закончен к концу 1976 года.
показать весь комментарий
04.06.2020 02:10 Ответить
вважалось, що при обмеженні швидкості 60км/год., плем'я ДАІ(й) дозволяло рух до 82км/год без штрафу, а вже 83км/год- записували як перевищення понад 20км/год. Як тепер трактують 50км/год в населених пунктах не знаю.
показать весь комментарий
04.06.2020 02:16 Ответить
лінь розшукувати посилання, але у США був демонстративний випадок, коли декілька учасників руху їхало по усім правилам та створили багатомильні корки... Але мушу зазначити, що там у США, правила, дотримуватись полоси руху від швидкості- не має. А перевищення на 11-12 миль/год. на автостраді- це норма за котру не карають.
показать весь комментарий
04.06.2020 02:25 Ответить
Ну, о наших правилах я рассказал.
Люди не понимают: насколько опасно превышать скорость. Кинетическая энергия пропроциональна квадрату скорости.
показать весь комментарий
04.06.2020 02:40 Ответить
шановний https://censor.net/ua/user/63125, тих хто цього не розуміє, я людьми і не вважаю (окрім рідких випадків та за межами населених пунктів).
показать весь комментарий
04.06.2020 02:57 Ответить
for 10 miles over speed limit? - no nobody will stop you..... unless it is a school zone....
показать весь комментарий
04.06.2020 04:14 Ответить
ехай *****
показать весь комментарий
03.06.2020 15:53 Ответить
навсегда
правда Геращенко кацапов троллит уверенно, даже не знаю, может прикидывается ?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:42 Ответить
Тридцать секунд - полёт нормальный!
показать весь комментарий
03.06.2020 15:55 Ответить
заберут, а потом на такси ?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:40 Ответить
Купит еще раз за 20000 по техпаспорта...
Так же быдлобляхеры так ездят. Им штрафы до одного места.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:48 Ответить
мужику приходят штрафы. Он подает машину в угон. Вы без машины или выплачиваете все штрафы + переоформляете машину на себя за свои деньги
Зачем пытаться нае обмануть систему если можно просто ехать по правилам?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:47 Ответить
Для того, что бы ехать по правилам, надо для начала знать эти правила. У нас процентов 50 водил, правил не знают. Машину купило, права купило, а ездить и мозги не купило.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:52 Ответить
У кого имеется мощная пневматика,можно популять по целям на столбах,повысить навыки в стрельбе и сделать хорошее дело
показать весь комментарий
03.06.2020 21:27 Ответить
скажу еще раз. 60% аварий на украинских дорогах случаются на скорости до 30 км/час. очередная придумка зеленых (честно, даже не знаю как назвать больнее) для выкачки денег у населения. А вот если бы установить штраф 200000 (двести тысяч гривен) за каждое ДТП, совершённое на скорости до 30 км/час, тогда бы украинский бюджет наполнялся невиданными темпами. Zеленая Fуйня должна быть уничтожена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:44 Ответить
Интересно, те, кто принимал этот закон, понимали, что Укрпочта не заинтересована в быстрой доставке этих писем "счастья"? А ведь сумма штрафа автоматом увеличивается для людей, которые ни сном, ни духом не подозревают, что они уже оштрафованы.
Как по мне, коррупция и сговор 100%.
Есть же письма с уведомлением. Вот с момента уведомления и отсчитывайте свои 10 дней!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:57 Ответить
Ура Антоша! Значит очень скоро появятся судебные решения, которые покажут неправомерность данных писем и ты со своим царьком очередной раз сядешь жопой в лужу. Надеюсь и за решетку, за нецелевое использование особо крупных бюджетных денежных средств на всю эту аферу с камерами. Хотя Аваков похоже уже досиживает в кресле последние деньки, а Антошу по хорошему обычаю пинком под зад.
показать весь комментарий
04.06.2020 01:22 Ответить
чета с математикой у антошки... писали радостно что в первый день зафиксировали более 30т нарушений... а выслали 2400?????.....

остальные это нужные люди? более равные перед законом?
показать весь комментарий
04.06.2020 07:36 Ответить
Офицер! Скорость - понятие относительное!
Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості - Цензор.НЕТ 6329
показать весь комментарий
04.06.2020 20:22 Ответить
 
 