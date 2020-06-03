Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости. ФОТОрепортаж
Первые уведомления о штрафах за превышения скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, переданы "Укрпочте" для отправки нарушителям.
Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
О том, что "письма счастья" отправляются к своим владельцам также говорится на канале патрульной полиции Киева в Telegram.
"Первые 2400 админпостановлений отправляются в "Укрпочту" и вскоре их получат нарушители скоростного режима", - отметили там.
Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий напомнил, что "цель установки системы автоматической фиксации - превентивная. Это необходимо для того, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах".
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с этим чёртом… с Каутским! (с)
йди, і дай десь 5к. за заміну номерів(шоб машина стала реально твоєю)
Товаисчи!
Ставьте себе аппликуху и платите онлайн! Не видите, людям тяжыло
х.з. что вы читал, но звучит как речь Брежнева.
владелец просто сообщает, что за рулём не был
Пусть себе "на здоровье" раздражаются разного рода нарушители,алкоголики,наркоманы,и т.д. и т.п.Пару раз штраф заплатят,станут по спокойнее.
офигенный совет - найди мол автобан и не тошни по рядам.
а не на холостом едет то. схерали я должен получить штраф из-за того шо сзади кто-то "нетошнит"?
кто-то, вроде Дубинский сказал - в Финляндии еду чет 120, а можно 80, и обгоняют, но если штраф то ни у кого нету вопросов и аккуратно заплатят, а не как у дикарей - "мусора казлы, даешь отмену штрафов, бей мусоров" и прочие вопли
а если у владельца нет водятелских удостоверений ?
сообщит, что не был за рулём, закон не обязывает доносить мусорам ?
т.е. у тя либо украли машину и пиши заявление(ну да, иногда через неделю после кражи - не видел типо), либо ты передал Ване, и вот сам доказывай шо это не ты был, ибо за езду без ВУ+штраф нехило так попердолят
завтра мусора вас дубинкой изнасилуют, ибо нефиг дышать чаще десяти раз в минуту,
а вы доказывайте, что вы не заслужили, справки собирайте,
я правильно вас понял ?
офигенно просто написал - давай везде разгоним полицию, ибо "могут отдубинить"
кстати, чет фантазии у "вас".
Превышение на 20 км/ч должно караться немедленной конфискацей автомобиля.
Сейчас заглянул в таблицу штрафов (от 1 июля 2019). Превышение не более чем на 10 км/ч: штраф $ 289; если в пределах 10-14 км/ч, то штраф $ 454, далее по нарастающей, вплоть до $ 1900 (превышение на 45 км/ч и больше) с одновременным автоматическим лишением прав на год.
В Австралии на осуществление программы перехода к метрической системе, которая началась в 1970, понадобилось 10 лет. Переход в Новой Зеландии, который начался в 1969, был закончен к концу 1976 года.
Люди не понимают: насколько опасно превышать скорость. Кинетическая энергия пропроциональна квадрату скорости.
правда Геращенко кацапов троллит уверенно, даже не знаю, может прикидывается ?
Так же быдлобляхеры так ездят. Им штрафы до одного места.
Зачем пытаться нае обмануть систему если можно просто ехать по правилам?
Как по мне, коррупция и сговор 100%.
Есть же письма с уведомлением. Вот с момента уведомления и отсчитывайте свои 10 дней!
остальные это нужные люди? более равные перед законом?