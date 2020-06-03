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ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину

ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину

В ходе расследования уголовного производства по случившему в Кагарлыке, где сотрудники полиции подозреваются в изнасиловании женщины, следователи ГБР выявили другие эпизоды с участием этих полицейских. Теперь нужно их отработать и собрать доказательства.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, говорится в публикации "По ту сторону закона: какие преступления совершают правоохранители".

Кроме того, по его словам, следователи устанавливают, чем были заняты те сотрудники полиции, которые в ночь, когда в отделение полиции была доставлена эта женщина, присутствовали там и могли видеть или слышать, что с ней происходило, как уничтожались следы преступления. Также выясняют, знали ли руководители этого отделения полиции, чем занимались их подчиненные.

"Если будет собрано достаточно доказательств, что кто-то из тех, кто там находился, слышали, видели или могли видеть, - они будут соучастниками. Потому что они как сотрудники правоохранительного органа обязаны были пресечь любое преступление, независимо от его подследственности. Любой сотрудник полиции обязан заниматься охраной общественного порядка даже во внерабочее время и нереагирование на преступление – это уже будет преступление с его стороны", - подчеркнул первый замглавы ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Позднее в эфире одного из телеканалов сама пострадавшая рассказала, что свидетелями пыток и изнасилования были многие сотрудники, которые находились в помещении и слышали звуки издевательств.

изнасилование (916) Киевская область (4118) Нацполиция (16433) ГБР (2972)


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Топ комментарии
+19
слышали крики, были рядом и не помогли, и что вы думаете,, что только в одном кагарлыке собралась мразь? они везде, в каждом отделении
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03.06.2020 14:09
+7
Оценивайте дальше. За что мы платим налоги, содержим эту быдлосрань...
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03.06.2020 14:14
+7
такое впечатление,что читаешь "Молодую Гвардию" Фадеева - полицаи,пытки,стрельба,изнасилования..
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03.06.2020 14:31
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А ведь могли и так...
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 118
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03.06.2020 14:20 Ответить
А что ещё выяснять!? Возле музея Гончара уже был следственный эксперимент...
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03.06.2020 14:09 Ответить
слышали крики, были рядом и не помогли, и что вы думаете,, что только в одном кагарлыке собралась мразь? они везде, в каждом отделении
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03.06.2020 14:09 Ответить
Свои своих не здают, да?
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03.06.2020 14:11 Ответить
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 9755
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03.06.2020 14:12 Ответить
Отработать,собрать доки,опетушить этих полицейских и ...дать печенюшку авакову!
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03.06.2020 14:13 Ответить
Отправить на зону (только не ментовскую), чтоб там ежедневно их петушили!
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03.06.2020 14:17 Ответить
А Авакову, золотой батон в одно место.
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03.06.2020 14:19 Ответить
Оттого і мусарня така *хоробра * ..що знає .буде чалитись у Менській зоні .
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03.06.2020 14:20 Ответить
Оценивайте дальше. За что мы платим налоги, содержим эту быдлосрань...
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03.06.2020 14:14 Ответить
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 8282
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03.06.2020 14:18 Ответить
Смешные люди что вы изучаете,вы еще дисертацию напишите
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03.06.2020 14:21 Ответить
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 1803
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03.06.2020 14:21 Ответить
Шо там изучать ,всех уволить,как говорил Станиславский не верю ,знали все🙁
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03.06.2020 14:30 Ответить
такое впечатление,что читаешь "Молодую Гвардию" Фадеева - полицаи,пытки,стрельба,изнасилования..
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03.06.2020 14:31 Ответить
У Києві розпочався брифінг адвокатів п'ятого президента України Петра Порошенка (Наживо)

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/u-kievi-rozpochavsya-brifing-advokativ-pyatogo-prezidenta-ukraini-petra-poroshenka
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03.06.2020 14:35 Ответить
лабуда для лохов
через год Зеленский им медали вручать будет
Украина государство воров и мусоров
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03.06.2020 14:39 Ответить
Всех кагарлыкских ментов с мозолями на руках повязали.
ПС Кива просился посмотреть на следственный эксперимент?
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03.06.2020 14:39 Ответить
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Сегодня Киве на день рождение дарят



ДБР вивчає дії всіх поліцейських, які були в Кагарлицькому відділенні поліції, коли там ґвалтували і катували жінку - Цензор.НЕТ 8932
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03.06.2020 14:49 Ответить
чем мусорская падаль лучше , чем гестапо ?
хороший мусор - дохлый мусор
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03.06.2020 14:42 Ответить
к сожалению нищее население Украины не имеет средств для приобретения
оружия, с другой стороны лохи имеют право ходить на субботники , на депутатов
на шару карлить
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03.06.2020 14:43 Ответить
Зачем она вообще нужна, такая полиция? Наркоточки "накрывают" только по звонку и на камеру, а потом обнимашки и фуршеты, поскольку все свои. Награбленное чтоб вернуть - надо хороший процент от ущерба отстегнуть. Пропавших ищут, только если те в тв попадут. Разбои никого не колышат вообще. Ещё и пытают. Зачем оно такое? Походу минимальная польза только от патрульных, хоть и не всех. А внутри все осталось также со времён Мамая, он же "астанавитесь". У нас на рынке раз шесть патрули закрывали наливайку, продающую алкоголь детям - а потом выдохлись. И никого не стесняясь, даже нас жителей - на них наорал старший, а нам посоветовал "**********". Пару лет прошло, уже и не живу там, а всё равно мерзко.
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03.06.2020 14:44 Ответить
Якби Петі ще одну каденцію - точно б реформував до кінця. )
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03.06.2020 14:46 Ответить
В Грузии наказывали всех,кто знал и не донёс.
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03.06.2020 14:50 Ответить
"ДБР вивчає" ... Ну, уже не смішно. З Вікіпедії та сайта Гордона?
Показували сьогодні як вони це роблять.
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03.06.2020 14:55 Ответить
Вот как юрист скажу... в данном случае, если "работник полиции", который в тот момент был где то рядом и слышал что либо подозрительно, но ничего не предпринял, не удосужился проверить что же в отделении творится и т.д. и т.п. не даст показания на себя самого или не найдется заявитель (гражданин), который в тот момент обратился к этому сотруднику и устно (письменно) заявил что вот там, то и там противоправные действия, вот только тогда можно говорить об ответственности полицейского. А так, все будет банально просто "Я ничего не слышал(а)...
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03.06.2020 14:55 Ответить
Стояли в очереди.
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03.06.2020 15:02 Ответить
Они все соучастники. И те кто в ту ночь не дежурил. Так оборзеть можно только в том случае если это происходит регулярно, систематически и есть уверенность что все "надежны", "проверены" ибудут молчать прикрывая друг друга - сегодня ты а завтра я... Судить всех. Поднять все дела и "прошерстить" кто и как "добывал" доказательства. Начальник уже должен неделю сидеть в одиночке!
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03.06.2020 15:28 Ответить
мусора мрази
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03.06.2020 16:11 Ответить
Прокуроры с марта месяца ещё изучают апеляцию по делу Шеремета, ну а ГБР, видимо, потребуется не мене года. Это ж не в музей с ломом вломиться.
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03.06.2020 18:22 Ответить
 
 