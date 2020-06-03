ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину

В ходе расследования уголовного производства по случившему в Кагарлыке, где сотрудники полиции подозреваются в изнасиловании женщины, следователи ГБР выявили другие эпизоды с участием этих полицейских. Теперь нужно их отработать и собрать доказательства.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, говорится в публикации "По ту сторону закона: какие преступления совершают правоохранители".

Кроме того, по его словам, следователи устанавливают, чем были заняты те сотрудники полиции, которые в ночь, когда в отделение полиции была доставлена эта женщина, присутствовали там и могли видеть или слышать, что с ней происходило, как уничтожались следы преступления. Также выясняют, знали ли руководители этого отделения полиции, чем занимались их подчиненные.

"Если будет собрано достаточно доказательств, что кто-то из тех, кто там находился, слышали, видели или могли видеть, - они будут соучастниками. Потому что они как сотрудники правоохранительного органа обязаны были пресечь любое преступление, независимо от его подследственности. Любой сотрудник полиции обязан заниматься охраной общественного порядка даже во внерабочее время и нереагирование на преступление – это уже будет преступление с его стороны", - подчеркнул первый замглавы ГБР.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Позднее в эфире одного из телеканалов сама пострадавшая рассказала, что свидетелями пыток и изнасилования были многие сотрудники, которые находились в помещении и слышали звуки издевательств.