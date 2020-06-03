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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин с 5 июня смягчает карантинные меры: разрешена работа общепитов, а людям старше 60 лет можно не придерживаться самоизоляции

Кабмин с 5 июня смягчает карантинные меры: разрешена работа общепитов, а людям старше 60 лет можно не придерживаться самоизоляции

Кабинет Министров Украины принял решение о смягчении карантинных мер с 5 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что с 5 июня разрешена работа заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Кроме того, разрешено проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м.

Также разрешено проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, принято решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Также читайте: С 5 июня запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничное авиасообщение, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
картоху сажать не самое ущербное занятие, это ж не иконы целовать
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03.06.2020 14:28
+3
Можно не придерживаться? Ну, блин, облагодетельствовал...
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03.06.2020 14:19
+3
они ждут аплодисментов?
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03.06.2020 14:21
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Пенсы больше всех нарушали карантин
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03.06.2020 14:18 Ответить
картошку сажали, цуки, не сиделось им дома
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03.06.2020 14:21 Ответить
картоху сажать не самое ущербное занятие, это ж не иконы целовать
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03.06.2020 14:28 Ответить
шо делать тем пенсионерам, что придерживались карантина и не посадили дачный участок, я такое сам наблюдал, впервые в жизни земля пустует
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03.06.2020 14:41 Ответить
Преображенский: Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.(с)
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03.06.2020 14:43 Ответить
к чему это,или,как понимать, что хотели сказать ?
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03.06.2020 15:00 Ответить
Вам?! Мы не знакомы
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03.06.2020 15:16 Ответить
Раз не поняли с первого прочтения, значит и пояснения не помогут.
Продолжение темы.

"Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах." - профессор Преображенский, «Собачье сердце».
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03.06.2020 15:17 Ответить
да я с первого раза понял что вы спамите,вы и не только, но как то сомневался, уже не сомневаюсь.
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03.06.2020 15:33 Ответить
Никогда никого не спамил, более того, считаю, что спамят только умственно не полноценные.
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03.06.2020 15:41 Ответить
це простий хрюцький бот і довбойоп, та мабуть ще й з Луганди
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03.06.2020 16:49 Ответить
а именно? не гробили здоровье гиподинамией?
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03.06.2020 14:22 Ответить
Именно этим не только гробили, но многие и угробили без доступа к медицинской помощи.
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03.06.2020 15:18 Ответить
Дышали чистым воздухом глубокими вдохами. Короче хотели жить, а не помирать дома.
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03.06.2020 14:29 Ответить
Можно не придерживаться? Ну, блин, облагодетельствовал...
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03.06.2020 14:19 Ответить
они ждут аплодисментов?
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03.06.2020 14:21 Ответить
Кто-нидь из тех, кто считает, что "карантин" был нужен! Может ответите, чего им добились? Кроме паскудств, естессно. Про паскудства я в курсах.
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03.06.2020 14:25 Ответить
Ты когда перед закрытым поворотом на трассе притормаживаешь...
Зачем, можешь сказать? Чего ты этим добился, если там нет фуры?
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03.06.2020 14:54 Ответить
я не вожу машину.
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03.06.2020 14:56 Ответить
посему не могу оценить аналогию.
не через жопу изъясняться можешь? прямо?
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03.06.2020 14:57 Ответить
Зачем было подхватывать яблоко, если оно все равно не упало.
Так тебе не через жопу?
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03.06.2020 15:38 Ответить
через жопу. я не понимаю, чего добились хорошего.
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03.06.2020 15:44 Ответить
Когда было 5 заболевших, ввели карантин,теперь же , когда заболевших тысячи, надо карантин снять ? Чтоб вам было понятно, когда дорога была с извилиной и не было фуры встречной, предлагалось (или 17000грн) тормозить, теперь же когда закрытый поворот, встречная фура, говорять газуйте как ни в чем не бывало
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03.06.2020 15:08 Ответить
когда вводили, расклад был абсолютно неясен
это называется превентивные меры. Они не всегда должны по факту на 100% соответствовать последствиям
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03.06.2020 15:41 Ответить
Ах воно оно что,оно не должно быть одно с другим связано быть, и соответствовать на 100%, а то некоторые говорили, что связано, что хотели просто попугать
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03.06.2020 16:05 Ответить
запитай в бразильців, ідіот
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03.06.2020 16:45 Ответить
когда нет аргументов, кацапа под британским флагом хамит
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03.06.2020 16:51 Ответить
Намордники это символ аферопандемии)
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03.06.2020 14:26 Ответить
Намордники это еще символ рабского повиновения любой, даже профнепригодной власти.
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03.06.2020 15:28 Ответить
це каже повний ідіот
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03.06.2020 16:43 Ответить
Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).Источник: https://censor.net/n3199765 - а что, детей в возрасте до 14 лет можно садить сверх мест по паспортным данным авто?
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03.06.2020 14:27 Ответить
есть 5 местные легковые авто..например "круизер". От 5-ти до 7-ми
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03.06.2020 14:31 Ответить
в принципе почти все легковые авто 5-местные, даже матиз с таврией
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03.06.2020 14:56 Ответить
Это да, я просто имел ввиду по факту а не тех.описанию)
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03.06.2020 15:24 Ответить
в бла-бла-каре и по факту тоже 5 местные ))
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03.06.2020 15:47 Ответить
Они просто отжигают, не надо удивляться. Квартал везде, квартал всегда, шутники блин.
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03.06.2020 14:31 Ответить
Коли в березнi було до 500 захворiвших щодня - була команда :всiм сидiти i чекати пiка . А коли в червнi тi самi до 500 - то це стабiлiзацiя i перемога .Як з логiкою ?
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03.06.2020 14:32 Ответить
Лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательства по самоизоляции и посылать патрульных прямым текстом
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03.06.2020 14:33 Ответить
а що, раніше було не можна? посилать?
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03.06.2020 16:42 Ответить
Раніше вони ображалися. Тепер є закон ...
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03.06.2020 19:25 Ответить
Вот скоро вся экономика пойдёт вверх! Есть даже простое решение для этого: https://video.twimg.com/ext_tw_video/1267881723704066052/pu/vid/856x482/CfR9uDR3Vxg4bq2K.mp4?tag=10 ссылка на видео
Кабмін із 5 червня пом'якшує карантинні заходи: дозволено роботу закладів громадського харчування, а людям від 60 років можна не дотримуватися самоізоляції - Цензор.НЕТ 7420
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03.06.2020 14:33 Ответить
Кабмін із 5 червня пом'якшує карантинні заходи: дозволено роботу закладів громадського харчування, а людям від 60 років можна не дотримуватися самоізоляції - Цензор.НЕТ 399
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03.06.2020 14:36 Ответить
"...а людям старше 60 лет можно не придерживаться самоизоляции"
Это же сколько "Пенсионный фонд" добивался включения этой фразы?
Ей богу "ОН" вытащил из своего фонда бабло
и занёс "кому надо...
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03.06.2020 14:46 Ответить
Сегодня ехал в троллейбусе 70%пенсов,куда вы катаетесь б.. ть все места заняли, а с 5 того теперь им можно за бульки заплывать и на красный свет дорогу переходить
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03.06.2020 15:00 Ответить
А генделыки к общепиту относятся?
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03.06.2020 15:03 Ответить
Относятся к АЗС (Алгоголе-Закусочная Столовая)
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03.06.2020 15:21 Ответить
Кабмін із 5 червня пом'якшує карантинні заходи: дозволено роботу закладів громадського харчування, а людям від 60 років можна не дотримуватися самоізоляції - Цензор.НЕТ 6682
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03.06.2020 15:05 Ответить
"...https://censor.net/ua/news/3199765/kabmin_iz_5_chervnya_pomyakshuye_karantynni_zahody_dozvoleno_robotu_zakladiv_gromadskogo_harchuvannya,,,

ага, хай подохнуть, зекономимо на пенсіях та лікарнях.. Ми то вже чули від Ємця, це йому і побажаймо, та іншим можновладцям, що так вважають
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03.06.2020 16:40 Ответить
 
 