Кабмин с 5 июня смягчает карантинные меры: разрешена работа общепитов, а людям старше 60 лет можно не придерживаться самоизоляции
Кабинет Министров Украины принял решение о смягчении карантинных мер с 5 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отмечается, что с 5 июня разрешена работа заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательства по самоизоляции.
Кроме того, разрешено проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м.
Также разрешено проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, принято решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
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Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.(с)
Продолжение темы.
"Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах." - профессор Преображенский, «Собачье сердце».
Зачем, можешь сказать? Чего ты этим добился, если там нет фуры?
не через жопу изъясняться можешь? прямо?
Так тебе не через жопу?
это называется превентивные меры. Они не всегда должны по факту на 100% соответствовать последствиям
Это же сколько "Пенсионный фонд" добивался включения этой фразы?
Ей богу "ОН" вытащил из своего фонда бабло
и занёс "кому надо...
ага, хай подохнуть, зекономимо на пенсіях та лікарнях.. Ми то вже чули від Ємця, це йому і побажаймо, та іншим можновладцям, що так вважають