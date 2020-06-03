Кабмин с 5 июня смягчает карантинные меры: разрешена работа общепитов, а людям старше 60 лет можно не придерживаться самоизоляции

Кабинет Министров Украины принял решение о смягчении карантинных мер с 5 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что с 5 июня разрешена работа заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Кроме того, разрешено проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м.

Также разрешено проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, принято решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

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