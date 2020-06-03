РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15792 посетителя онлайн
Новости
952 20

ArcelorMittal призывает отложить на год повышение ставки ренты на добычу руды

ArcelorMittal призывает отложить на год повышение ставки ренты на добычу руды

ArcelorMittal призывает депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект № 1210).

 Об этом говорится в обращении руководителя предприятия к главам парламентских комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики и экономического развития, а также заместителя председателя Офиса президента и председателя Исполнительного комитета реформ.


"Повышение уровня рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики и национальной безопасности Украины", - отмечается в обращении.

В ArcelorMittal отмечают, в условиях нынешнего кризиса, вызванного ограничениями из-за эпидемии, правительства других стран поддерживают бизнес, прежде всего, собственного производителя, а в Украине государство усиливает налоговое давление на него.
"Начиная уже с третьего квартала 2019 года, АМКР, как и вся украинская горно-металлургическая отрасль, испытывает серьезный вред вследствие ряда причин как внешнего, так и внутреннего происхождения. Вспышка пандемии коронавируса COVID-19 существенно ухудшила и без того сложную ситуацию на предприятии. Красноречивой иллюстрацией этого является то, что по результатам 4 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производство стали сократилось на 15%, а в апреле 2020 по сравнению с апрелем 2019 - почти на 21%.

АМКР имеет собственное горно-добывающее и обогатительное производство, как и другие украинские горнодобывающие компании, платит рентную плату за пользование месторождениями. Эти расходы также ложатся на себестоимость продукции комбината, уменьшая ее конкурентоспособность ".


Соответственно, повышение ставок ренты на добычу руды приведет к увеличению стоимости продукции горно-обогатительных предприятий и потере украинским экспортерами позиций на мировых рынках.

"Мы ожидаем от власти отсрочки повышения ставок ренты по крайней мере на год, чтобы за это время наработать компромиссную модель, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и способствовала бы продолжению реализации инвестиционных проектов", - говорится в обращении.


Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект № 1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на 64 млн $ в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

Автор: 

рента (45) Арселор (60)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Хочу платити низькі податки, добувати дешеву сировину, продавати її дешево в Європу, і за рахунок великих обсягів отримувати надприбутки - логіка всіх потужних і рішучих "інвесторів".
показать весь комментарий
03.06.2020 14:39
+1
Я считаю, что индус должен убраться из нашей страны, минимум по двум причинам:
- зеля мурлыкал про инвестиционные магниты
- его бизнес в Украине - не в формате квартала.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чем вы отличаетесь от малого бизнеса - 2 закона принимали вместе - выбирали осла то же вместе - петя вам был плохой - ну теперь кушаете))
показать весь комментарий
03.06.2020 14:35 Ответить
Арселор еще и первым же от зеленского получил - правда, так получил, шо шо-то как чадили они, так и чадят, ничо не поменялось после того пенделя еще в прошлом году
показать весь комментарий
03.06.2020 18:39 Ответить
Это было шоу под выборы во ВРУ
показать весь комментарий
03.06.2020 19:55 Ответить
Как по мне, так что Петя, что Вова, что иные бывшие - одинаковые. Не нахожу я в них пользы, раз уже три десятка лет страна в пропасть летит. Как рулят, так мы себя и чухаем, но пожизненное их содержание обеспечиваем.)))
показать весь комментарий
03.06.2020 19:15 Ответить
Хочу платити низькі податки, добувати дешеву сировину, продавати її дешево в Європу, і за рахунок великих обсягів отримувати надприбутки - логіка всіх потужних і рішучих "інвесторів".
показать весь комментарий
03.06.2020 14:39 Ответить
вопросов к руководству этого предприятия очень много и в первую очередь по нарушении экологического законодательства, но этот законопроект ухудшит и без того плачевную ситуацию во всей сфере...
показать весь комментарий
03.06.2020 17:33 Ответить
Цены на руду и стал упадут, сенс есть, но вообще рента это бред, месторождения разные, лучше бы эквивалентный налог на экспорт ввели.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:45 Ответить
як раз ціни на залізорудну сировину виросли. Перед тим, як щось писати - вивчайте, будь даска, суть питання.
Заодно поцікавьтеся, які обсяги площ займають гірничовидобувні підприємтсва і скільки вони платять за замлю, особливо у порівнянні з малим та середнім бізнесом.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:51 Ответить
Какаой-бы налог не ввели, его можно обойти, а при желании, отказаться от экспорта. А тут стопроцентый налог с каждой добытой тонны. Жаль только все эти ренты по чьим-то карманам и расходятся.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:18 Ответить
Українці - самий багатий народ на землі. Віддали безкоштовно британцям металургічне підприємство, а ті ще просять зробити їм податкові канікули.
показать весь комментарий
03.06.2020 14:54 Ответить
Та де ж британцям? Индусам отдали. Причём если в Европе они свои заводы держат в порядке, то у нас от Криворожстали остались практически рожки да ножки. Зато они что-то там постоянно просят.
показать весь комментарий
03.06.2020 21:06 Ответить
Может вам еще сраку вылизать? Рынок так рынок. И Ахметова с Беней посадить на рыночные цены. Ато приняли моду на горбу простых людей выезжать. Сколько там говорите в Европе рента и налоги за добычу народных ресурсов?
показать весь комментарий
03.06.2020 15:11 Ответить
да по-разному - разные страны, разные модели, разные экономические подходы, даже внутри ЕС они же не полноценно гармонизированы
показать весь комментарий
03.06.2020 18:37 Ответить
А причём тут Ахмет и Беня? Это иностранный инвестор требует, которому Юлька продала завод в ходу повторной приватизации. Вот и думайте.
показать весь комментарий
03.06.2020 21:07 Ответить
у правительства судя по всему совсем другие планы, им важнее как можно больше поиметь, а не помочь бизнесу в условиях кризиса и ладно речь сейчас об иностранном, но помощи отечественной промышлености тоже нет
показать весь комментарий
03.06.2020 17:32 Ответить
Индус не только повышение ренты хочет отложить, он еще хочет и выполнение своих обязательств отсрочить. Ну в прошлом году испугался Вову и заплатил оброк на пять лет. Теперь-же увидел, что президент тюфяк и перья пытается распушить, вообще ничего платить не хочет.)))
показать весь комментарий
03.06.2020 19:20 Ответить
Я считаю, что индус должен убраться из нашей страны, минимум по двум причинам:
- зеля мурлыкал про инвестиционные магниты
- его бизнес в Украине - не в формате квартала.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:57 Ответить
у Арселора и без этого проблем, например, дело в СБУ.. или они уже не экоцидники?)
показать весь комментарий
03.06.2020 20:20 Ответить
А не много ли у Арселора в последнее время требований и просьб? Не, я понимаю, что у нас годами выстраивалась позиция - иностранец царь и бог и его нужно холить и лелеять, но реально ли настолько полезны эти "иностранные инвесторы"?
показать весь комментарий
03.06.2020 21:02 Ответить
 
 