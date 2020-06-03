ArcelorMittal призывает отложить на год повышение ставки ренты на добычу руды

ArcelorMittal призывает депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект № 1210).

Об этом говорится в обращении руководителя предприятия к главам парламентских комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики и экономического развития, а также заместителя председателя Офиса президента и председателя Исполнительного комитета реформ.



"Повышение уровня рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики и национальной безопасности Украины", - отмечается в обращении.

В ArcelorMittal отмечают, в условиях нынешнего кризиса, вызванного ограничениями из-за эпидемии, правительства других стран поддерживают бизнес, прежде всего, собственного производителя, а в Украине государство усиливает налоговое давление на него.

"Начиная уже с третьего квартала 2019 года, АМКР, как и вся украинская горно-металлургическая отрасль, испытывает серьезный вред вследствие ряда причин как внешнего, так и внутреннего происхождения. Вспышка пандемии коронавируса COVID-19 существенно ухудшила и без того сложную ситуацию на предприятии. Красноречивой иллюстрацией этого является то, что по результатам 4 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производство стали сократилось на 15%, а в апреле 2020 по сравнению с апрелем 2019 - почти на 21%.

АМКР имеет собственное горно-добывающее и обогатительное производство, как и другие украинские горнодобывающие компании, платит рентную плату за пользование месторождениями. Эти расходы также ложатся на себестоимость продукции комбината, уменьшая ее конкурентоспособность ".



Соответственно, повышение ставок ренты на добычу руды приведет к увеличению стоимости продукции горно-обогатительных предприятий и потере украинским экспортерами позиций на мировых рынках.

"Мы ожидаем от власти отсрочки повышения ставок ренты по крайней мере на год, чтобы за это время наработать компромиссную модель, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и способствовала бы продолжению реализации инвестиционных проектов", - говорится в обращении.



Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект № 1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на 64 млн $ в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.