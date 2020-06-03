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60 депутатов подписали постановление об отставке Авакова, включая Зинкевич от "ЕС", - нардеп "Голоса" Юрчишин

60 депутатов подписали постановление об отставке Авакова, включая Зинкевич от

Депутаты "Голоса" продолжают собирать подписи за отставку Авакова. Сейчас постановление об отстранении от должности главы МВД подписали уже 60 народных избранников. Это почти вся партия "Голос", кроме тех, кого не было в Раде, и более 30 подписей от "Слуги народа".

Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас есть только 1 подпись от "Европейской Солидарности" – это Яна Зинкевич.

По его словам, нардепы, которые отказываются подписывать постановление, аргументов не оглашают. "В основном видно, что это банальный страх", - отметил Юрчишин.

Депутат отметил, что согласно регламенту, они не ограничены во времени относительно регистрации соответствующего постановления.

Юрчишин рассказал, что 3 июня в 15:00 во фракции подведут итоги, и определят, есть ли перспектива привлекать нардепов подписаться под постановлением. "Потому что каждая подпись – это публичное обязательство проголосовать за отставку", – подчеркнул депутат.

Читайте также: Мы готовы предоставить с десяток достойных кандидатур вместо Авакова, но это функция большинства, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова. В ответ, нардеп "СН" Ирина Верещук заявила, что если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука.

Аваков Арсен (3444) отставка (3150) Юрчишин Ярослав (158)


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Топ комментарии
+7
Бубачка скаже що це жарт і підітреться вашими підписами.
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03.06.2020 14:45
+4
І саме тому песики не підписують звернення про відставку Авакова?
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03.06.2020 14:55
+4
То, что я здесь прочитал, это какой-то паноптикум. Еще час назад пороховата верещала, обвиняя Авакова во всех смертных грехах (и в общем, справедливо) и требовала его отставки, сейчас его защищает.
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03.06.2020 15:37
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В очередь, сукины дети, в очередь!(с)
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03.06.2020 14:44 Ответить
Ну и кого вместо Авакова назначат? Бибикова? Об этом, кретины, подумайте.
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03.06.2020 14:50 Ответить
Именно!
Аваков не будет стрелять по Майдану (не отдаст такой приказ).
А ьиьиковы или бужанские - запросто.
Или вы все думаете, что бабочка вам кристально-чистого и честного министра назначит?
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03.06.2020 15:11 Ответить
― Людмила Прокофьевна! Представляете - Бубликов умер!
― Почему умер? Я не давала такого распоряже... Как умер?!
― Умер.

― Почему умер? Зачем умер?
― Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок.(с)
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03.06.2020 15:22 Ответить
Бубачка скаже що це жарт і підітреться вашими підписами.
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03.06.2020 14:45 Ответить
Отставка Авакова - одно из условий русни. Вместе с посадкой Пашинского. Просто Авакова бубочка тоже боится. Но ***** он все-таки боится больше.
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03.06.2020 14:49 Ответить
Ах вон оно что! ))))) Так Аваков уже не кровавый клеврет режима Зеленского, который вместе с ним сдает Украину Путину, а наоборот, украинский патриот?
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03.06.2020 15:44 Ответить
Цей вірмен ще за Сашка Білого має українцям відповісти.
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03.06.2020 16:16 Ответить
Навіть якщо це так, що ж все ж таки заважає депутатам з партії Порошенка поставити свої підписи за звільнення Авакова? Це ж зовсім не важко. Вони навіть змогли б, як завжди, збрехати, сказавши, що це вони ініцюювали збір підписів.
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03.06.2020 16:04 Ответить
По его словам, нардепы, которые отказываются подписывать постановление, аргументов не оглашают. "В основном видно, что это банальный страх", а по моему Арсен добрейшей души человек.
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03.06.2020 14:46 Ответить
Авакова уберут Но не из-за безобразий в полиции. А потому что Моника сменил ориентацию. С Коломойского на Ахметова.
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03.06.2020 14:47 Ответить
реально-депутаты обгадились от опг рюкзакова...
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03.06.2020 14:49 Ответить
Вчера собрали за целый день 50 а сегодня еще 10.))
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03.06.2020 14:50 Ответить
Аваков был, есть, и будет есть.
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03.06.2020 14:51 Ответить
Наш украинский непотопляемый "Титаник".
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03.06.2020 14:53 Ответить
А чому песики не бажають голосувати за відставку Рюкзакова?
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03.06.2020 14:52 Ответить
А чому голос небажаэ голосовать за весь кабмин в отставку?
Или все довольны "мышами"?
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03.06.2020 18:28 Ответить
Количество подписантов не имеет никакого значения. Подпись под постановлением свидетельствует лишь о готовности депутата голосовать за отставку Авакова. Скорее всего отставки не будет. Вовочка без Арсена "0".
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03.06.2020 14:53 Ответить
І саме тому песики не підписують звернення про відставку Авакова?
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03.06.2020 14:55 Ответить
Кого назначать зелені потвори замість Авакова? Єрмака? Отож!
Треба міняти весь уряд!
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03.06.2020 14:59 Ответить
Бу-га-га! Відбірна ватна логіка. А якщо у відставку подасть весь уряд, то ти думаєш, на місце Єрмака чи Авакова Зеленський призначить Порошенка? ))))
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03.06.2020 15:40 Ответить
А хто тобі сказав, що Зеленський матиме змогу когось там назначати?
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03.06.2020 18:01 Ответить
Все правильно ты, ватан, написал, подпись свидетельствует о готовности. А депутаты от песика, как видим, не готовы. ))))
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03.06.2020 15:42 Ответить
ПНХ. придурок
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03.06.2020 16:03 Ответить
Да я-то пойду, а вот ты от себя куда уйдешь?
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03.06.2020 16:06 Ответить
Просто останусь собой. А ты вали в свою кацапию...
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03.06.2020 16:11 Ответить
Да??? Так я сейчас, на Цензоре именно в кацапию и попал! Причем, отборную! Полное ощущение, что я где-то в Одноклассниках.
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03.06.2020 16:14 Ответить
А ну сбацай мне "Боже *****, храни!", Одоглазник. Или гимн Украины предпочтешь? Слава Украине!
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03.06.2020 16:17 Ответить
Героям слава!
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03.06.2020 16:19 Ответить
".... если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука..." - проверещала Верещук🤪.
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03.06.2020 15:04 Ответить
Незаменимых нет.Баканов-друг детства Зеленского с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над проектами Квартала-95.На место Авакова найдется новый Баканов.
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03.06.2020 15:12 Ответить
Кадровый голод))))
Найдут лысого.
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03.06.2020 18:29 Ответить
Ар'єв сказав, що підписувати це подання на зняття одного Степанова чи Авакова більшість у фракції ЄС вважають зайвим (бо вимагають відставки всього Кабміну). Хоча би через те, що для голосування про внесення про відставку міністра в порядок денний засідання ВР достатньо підпису одного нардепа. Тим не менше, при голосуванні - відставу підтримають однозначно і одноголосно. Поряд з тим, кожен член фракції має право на власний розсуд підтримувати (чи ні) ініціативу Голосу стосовно збирання підписів.
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03.06.2020 15:18 Ответить
То, что я здесь прочитал, это какой-то паноптикум. Еще час назад пороховата верещала, обвиняя Авакова во всех смертных грехах (и в общем, справедливо) и требовала его отставки, сейчас его защищает.
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03.06.2020 15:37 Ответить
то вони жартували так.
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03.06.2020 15:43 Ответить
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03.06.2020 15:45 Ответить
Зебил - он и в Африке зебил. Перед тем как палиться, руцька морда, изучи чего добивается "ЕС" и какой порядок отставки министра в Украине.
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03.06.2020 16:06 Ответить
Да чего ЕС добивается, понять не трудно - Кемску волость требуют. Ну а подписать обращение об отставке, у них, конкчно, рука отсохнет.
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03.06.2020 16:44 Ответить
"ЕС" инициирует отставку всего правительство Шмыргаля
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03.06.2020 16:54 Ответить
Угу отставка правительства была. Кролик, грося , Гончарук. И че соя?😷
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03.06.2020 17:20 Ответить
Ну да, а герой АТО Зинкевич (вероятно, самый порядочный человек в банде подоноков из ПЕС), которая все же подписала это обращение, для пороховаты зебилка, которая не знает порядка отставки министров в Украине. А при чем здесь все правительство, если отставка Авакова требуется в связи с конкретными событиями? (Тем более зная, что голосов для отставки всего правительства, которое к тому же недавно назначено, не будет).
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03.06.2020 17:21 Ответить
З такою швидкістю будуть збирати пдписи до кінця каденції.
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03.06.2020 15:42 Ответить
Ну, какой голос у Вакурчака, такой и в партии, ну, ни в Пи.......... у,
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03.06.2020 15:51 Ответить
Причому, додам, що про це повідомляють навіть не політичні опоненти ПЕС, (бо пороховата сказала б, що зелені на них наговорюють), а їх найблищі союзники.
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03.06.2020 16:10 Ответить
І куди ж поділась інша пороховата? Новина ж виділена жирним шрифтом, і сенсаційна. Якісь вони сором'мязливі.
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03.06.2020 16:13 Ответить
Буга га. Обьясни соя, без тебяникак?😷
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03.06.2020 17:14 Ответить
ПЄСики сцать, що хтось прийде на посаду МВД не корумпований і Потроха потягає посудах!
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03.06.2020 17:16 Ответить
Мышьяк - тягучий и могучий мужик! Но, время его выйдет, раньше, или позже! Лучше - раньше!
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03.06.2020 19:56 Ответить
 
 