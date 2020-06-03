60 депутатов подписали постановление об отставке Авакова, включая Зинкевич от "ЕС", - нардеп "Голоса" Юрчишин

Депутаты "Голоса" продолжают собирать подписи за отставку Авакова. Сейчас постановление об отстранении от должности главы МВД подписали уже 60 народных избранников. Это почти вся партия "Голос", кроме тех, кого не было в Раде, и более 30 подписей от "Слуги народа".

Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас есть только 1 подпись от "Европейской Солидарности" – это Яна Зинкевич.

По его словам, нардепы, которые отказываются подписывать постановление, аргументов не оглашают. "В основном видно, что это банальный страх", - отметил Юрчишин.

Депутат отметил, что согласно регламенту, они не ограничены во времени относительно регистрации соответствующего постановления.

Юрчишин рассказал, что 3 июня в 15:00 во фракции подведут итоги, и определят, есть ли перспектива привлекать нардепов подписаться под постановлением. "Потому что каждая подпись – это публичное обязательство проголосовать за отставку", – подчеркнул депутат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова. В ответ, нардеп "СН" Ирина Верещук заявила, что если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука.