ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу о прослушке международных переговоров. Защита экс-президента напоминает, что "вызов "видосиками" незаконен"

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 10 июня на допрос в качестве свидетеля по делу о снятии информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств. Адвокат Порошенко акцентирует, что такой вызов на допрос является незаконным.

"В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины Порошенко П.О. вызывается на 11:00 10 июня 2020 года в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств", - сказано в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, Порошенко просят явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д.15, каб.508, г.Киев.

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Вместе с тем, адвокат Порошенко Игорь Головань отметил: "Мы неоднократно заявляли, что по "видосикам" появляться не будем - это незаконно. Никто из граждан Украины не обязан. Петр Порошенко заявлял неоднократно, что не позволит втягивать Украину во внутриполитическую борьбу в США. Очевидно для всех, что это инспирировано государством-агрессором, весь шум вокруг этой истории в интересах государства-агрессора, и мы не позволим, чтобы эта ситуация развивалась".

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".