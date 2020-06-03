Женщина четыре месяца прятала тело умершей матери, чтобы получать ее пенсию, - полиция Одесчины

Правонарушительница несколько месяцев скрывала факт смерти матери от родных и односельчан из-за пенсионных выплаты, которые получала вместо нее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Окнянское отделение полиции в Одесской области.

"Тело 82-летней бабушки в доме матери обнаружила внучка, о чем сразу сообщила в полицию. Выяснилось, что покойница, которая много лет болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад. В течение всего этого времени ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло, ради пенсии, которую получала вместо умершей. Сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть более шести тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что правонарушительница не просто прятала тело матери, а осуществляла надругательство над ним, периодически посыпая солью, чтобы не разлагалось. Поэтому было возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 297 УК.

На сегодняшний день уголовное производство по факту мошенничества уже направлено в суд.

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Следствие по факту надругательства над телом умершего продолжается.

Максимальное наказание, которое грозит правонарушителя, - до семи лет лишения свободы.