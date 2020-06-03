Женщина четыре месяца прятала тело умершей матери, чтобы получать ее пенсию, - полиция Одесчины
Правонарушительница несколько месяцев скрывала факт смерти матери от родных и односельчан из-за пенсионных выплаты, которые получала вместо нее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Окнянское отделение полиции в Одесской области.
"Тело 82-летней бабушки в доме матери обнаружила внучка, о чем сразу сообщила в полицию. Выяснилось, что покойница, которая много лет болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад. В течение всего этого времени ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло, ради пенсии, которую получала вместо умершей. Сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть более шести тысяч гривен", - сказано в сообщении.
Действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что правонарушительница не просто прятала тело матери, а осуществляла надругательство над ним, периодически посыпая солью, чтобы не разлагалось. Поэтому было возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 297 УК.
На сегодняшний день уголовное производство по факту мошенничества уже направлено в суд.
Следствие по факту надругательства над телом умершего продолжается.
Максимальное наказание, которое грозит правонарушителя, - до семи лет лишения свободы.
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не знав?
Кстати. В в 80-х годах разоблачили 60 летнею ленинградку, которая прятала мумию своей старшей сестры умершей во время блокады, Сначала ради прод. карточек, потом из-за страха ответственности. А потом и пенсии ради
кто обнадежит?
и японцы сделали вот так:
Надо было труп подбросить под домину головы...
Похоронить на кладбище - позвони в ритуальное агенство и по узнавай.
Тебя,болвана, похоронят полностью за гос. счет, ибо идиотов из психушки хоронят бесплатно.
Сестра! Вколите ему гагаперидолу и отгоните от компа !
Дайте ему Галоперидолу со снотворным и привяжите к кровати!
Эпоха бедности для неё закончилась-теперь ближайшие 7 лет будет на полном гос.обеспечении.
А если серьезно-дикие,ужасные новости.
может просто кушать хотелось? Или это тоже не оправдание?
А если пойдём дальше. Сходите на досуге в Печерскую Лавру. Поинтересуйтесь с какого перепуга они трупы не закапывают а поклоняются им?
Или ещё дальше - в Мавзолей В.И. Ульянова.
Про фараонов и всяких индуистов даже вообще не будем говорить.
Когда людям нечего жрать, они и друг друга сожрут.
И еще 7 лет срок грозит.
Страна чудес.
по 1500 за месяц.
Зелень - вот это позорище,....или какая раЗЕница