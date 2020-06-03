Рада завтра вернет программу действий Кабмина на доработку по просьбе Шмыгаля, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада отправит на доработку программу действий правительства по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Неожиданностей ждать не стоит: завтра проголосуем за возвращение программы на доработку. Само правительство и премьер-министр будет просить это сделать. Мы проголосуем, затем у правительства будет 15 дней на подачу новой программы, которую мы должны или утвердить, или отвергнуть", - заявил Арахамия журналистам в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль внес в Раду представления на назначение Ткаченко министром культуры, Абрамовского - экологии, Стефанишиной - вице-премьером по евроинтеграции

По словам представителя фракции, он видел черновики новой программы и отметил ее более высокое качество и предметность.