Садовый об ужесточении карантина во Львове: Будем бить в набат, если заболеваемость COVID-19 превысит 23%
Львов может ужесточить карантин, если заболеваемость СOVID-19 превысит средние показатели.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом cегодня заявил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам Садового, ужесточение карантина будет, если заболеваемость превысит 23%.
"Мы, когда еще принимали решения, если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера - это 19%. И вот такая граница, 11-12-15% , держится на протяжении последних двух недель, поэтому это средний показатель", - сказал Садовый.
По его словам, сейчас много анализов ждут тестирования, в конце недели запланировано заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, они будут принимать решение.
Садовый уточнил, что если заболеваемость коронавирусом превысит 23%, тогда власть будет обращаться в правительство об ужесточении карантина.
"Других вариантов нет. Мы с коронавирусом будем жить как минимум до конца года, с этим нужно смириться", - объяснил Садовый.
Напомним, 1 июня коронавирусный карантин был ослаблен в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.
На утро 3 июня в Украине зафиксировали 24 822 заболевших СOVID-19, 10 439 пациентов с коронавирусом выздоровели, 735 умерли.
3 июня сообщалось, что инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
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Но если вы сами рассказываете, что медицина у вас так же стоит, как и вертикаль власти, то хотя бы между собой должны либо верить в это, либо правдоподобно демонстрировать эту уверенность. Именно так и действует вертикаль, если она есть. Но на поверку оказывается, что никто в эту медицину не верит и тем более - не верит в нанотаблетки и несколько видов вакцин, которые заявлены со вкусом сыра, лука и почему-то - турецких помидоров. Будь это иначе, российская пресса никогда не написала бы следующее.
«Высшему руководству России пришелся по душе режим эпидемических ограничений, запрещающий гражданам выезжать из страны и приближаться друг к друг ближе чем на 1,5 метра. Полная отмена карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, будет возможна лишь во второй половине 2021 года - такой срок правительство заложило в план восстановления российской экономики».
Здесь нет опечатки. Речь идет именно о второй половине следующего, 2021 года, поскольку это уже будет последний, третий этап выхода из карантина, а два предыдущих довольно подробно расписаны в соответствующем документе и выглядит это следующим образом.
«Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса…
Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса».
На этой стадии закрытыми останутся крупные торговые центры и магазины и естественно - «больше двух не собираться. В описании этапа прямо указано, что цели восстановления экономки в это время не стоит.
«С октября 2020-го по июнь 2021-го планируется следующий этап, также с «сохранением отдельных ограничительных мероприятий».
Это будет очень интересный этап, когда местные власти или центральное правительство могут отдельно решать, какие именно ограничения снимать, а какие - нет. Это касается всяких массовых мероприятий, в первую очередь, акций протеста и тому подобного. Кк ожидается, на этих акциях вирус передается со страшной силой, а потому до следующего лета - запрет.
Этот же принцип касается и того, какие ТРЦ, например, будут работать и будут признаны безопасными, а какие - нет. Думаю, что уже даже тарифы разработаны, которые будут регулировать положительное решение этого вопроса. Думаю, что там будут и ежемесячные взносы, чтобы до лета следующего года объект не был снова признан опасным.\\\\\\
Если перебдел, то могут вопросы появиться.
а, это Садовик, шо в его хату стреляли из РПГ.
и тот шо львовский мусор(не мент) находили по всей Ривненской и чуть не дотянули до Дерибассовской
а, вспомнил. У нас 73% зебилов в стране. Ничего удивительного.
Судячи з граматики, ти щось недовчився в школі...