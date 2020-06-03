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Новости Коронавирус и карантин
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Садовый об ужесточении карантина во Львове: Будем бить в набат, если заболеваемость COVID-19 превысит 23%

Садовый об ужесточении карантина во Львове: Будем бить в набат, если заболеваемость COVID-19 превысит 23%

Львов может ужесточить карантин, если заболеваемость СOVID-19 превысит средние показатели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом cегодня заявил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам Садового, ужесточение карантина будет, если заболеваемость превысит 23%.

"Мы, когда еще принимали решения, если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера - это 19%. И вот такая граница, 11-12-15% , держится на протяжении последних двух недель, поэтому это средний показатель", - сказал Садовый.

По его словам, сейчас много анализов ждут тестирования, в конце недели запланировано заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, они будут принимать решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый назвал три причины рекордного числа заболевших COVID-19 за сутки на Львовщине

Садовый уточнил, что если заболеваемость коронавирусом превысит 23%, тогда власть будет обращаться в правительство об ужесточении карантина.

"Других вариантов нет. Мы с коронавирусом будем жить как минимум до конца года, с этим нужно смириться", - объяснил Садовый.

Напомним, 1 июня коронавирусный карантин был ослаблен в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 96 новых случаев. Всего 1830 инфицированных

На утро 3 июня в Украине зафиксировали 24 822 заболевших СOVID-19, 10 439 пациентов с коронавирусом выздоровели, 735 умерли.

3 июня сообщалось, что инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

карантин (16729) Львов (4580) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2896)


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Топ комментарии
+3
А за що населення буде жити? В нього то є гроші.Він може сидіти декілька років в карантині.
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03.06.2020 15:06
+3
Сьогодні в магазині. Продавчині з масками на підборідді. Покупці з маскамі на підборідді. Дурять один одного і себе. І так всюди у Львові. Рагулів - 80%. До Садового питання - чому ніхто це не контролює? Відсотки він рахує.
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03.06.2020 16:22
+2
Если будет пресловутые 23%, то надо бить не в набат, а в морду, Садовому. За то, что недостаточно делал.
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03.06.2020 15:11
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Правила форума Совет форумчан
А за що населення буде жити? В нього то є гроші.Він може сидіти декілька років в карантині.
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03.06.2020 15:06 Ответить
Твоя пропозиція?
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03.06.2020 15:08 Ответить
він хоче померти з повним шлунком))
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03.06.2020 15:11 Ответить
Сдохнуть от короны, или быть подстреленным при грабеже продуктового магазина.
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03.06.2020 15:12 Ответить
я бы пошел в храм, но рептилоиды закрыли и я не имею мощей до лизания
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03.06.2020 15:14 Ответить
https://censor.net/user/25310 Ослаблення звісно.Бо можуть бути бунти,тоді вже все одно ніхто не буде дотримуватися карантину.
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03.06.2020 15:10 Ответить
походу дело плохо если уж у кацапни:

\\\\\\\\\\\\\\\\
Но если вы сами рассказываете, что медицина у вас так же стоит, как и вертикаль власти, то хотя бы между собой должны либо верить в это, либо правдоподобно демонстрировать эту уверенность. Именно так и действует вертикаль, если она есть. Но на поверку оказывается, что никто в эту медицину не верит и тем более - не верит в нанотаблетки и несколько видов вакцин, которые заявлены со вкусом сыра, лука и почему-то - турецких помидоров. Будь это иначе, российская пресса никогда не написала бы следующее.
«Высшему руководству России пришелся по душе режим эпидемических ограничений, запрещающий гражданам выезжать из страны и приближаться друг к друг ближе чем на 1,5 метра. Полная отмена карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, будет возможна лишь во второй половине 2021 года - такой срок правительство заложило в план восстановления российской экономики».
Здесь нет опечатки. Речь идет именно о второй половине следующего, 2021 года, поскольку это уже будет последний, третий этап выхода из карантина, а два предыдущих довольно подробно расписаны в соответствующем документе и выглядит это следующим образом.
«Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса…
Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса».
На этой стадии закрытыми останутся крупные торговые центры и магазины и естественно - «больше двух не собираться. В описании этапа прямо указано, что цели восстановления экономки в это время не стоит.
«С октября 2020-го по июнь 2021-го планируется следующий этап, также с «сохранением отдельных ограничительных мероприятий».
Это будет очень интересный этап, когда местные власти или центральное правительство могут отдельно решать, какие именно ограничения снимать, а какие - нет. Это касается всяких массовых мероприятий, в первую очередь, акций протеста и тому подобного. Кк ожидается, на этих акциях вирус передается со страшной силой, а потому до следующего лета - запрет.
Этот же принцип касается и того, какие ТРЦ, например, будут работать и будут признаны безопасными, а какие - нет. Думаю, что уже даже тарифы разработаны, которые будут регулировать положительное решение этого вопроса. Думаю, что там будут и ежемесячные взносы, чтобы до лета следующего года объект не был снова признан опасным.\\\\\\
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03.06.2020 15:13 Ответить
https://censor.net/user/446474 В нас теж може тривати карантин,до цього періоду.
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03.06.2020 15:29 Ответить
Если будет пресловутые 23%, то надо бить не в набат, а в морду, Садовому. За то, что недостаточно делал.
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03.06.2020 15:11 Ответить
В морду ему надо было бить ещё лет пять тому назад. Как минимум.
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03.06.2020 16:40 Ответить
Обосрался?
Если перебдел, то могут вопросы появиться.
а, это Садовик, шо в его хату стреляли из РПГ.
и тот шо львовский мусор(не мент) находили по всей Ривненской и чуть не дотянули до Дерибассовской
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03.06.2020 15:11 Ответить
23% от чего, блин!?
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03.06.2020 15:17 Ответить
Вероятно от взятых проб.
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03.06.2020 16:02 Ответить
Сьогодні в магазині. Продавчині з масками на підборідді. Покупці з маскамі на підборідді. Дурять один одного і себе. І так всюди у Львові. Рагулів - 80%. До Садового питання - чому ніхто це не контролює? Відсотки він рахує.
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03.06.2020 16:22 Ответить
такое везде...не понимаю, в чем проблема носить маску?? почему менты ничего не контролируют??
а, вспомнил. У нас 73% зебилов в стране. Ничего удивительного.
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03.06.2020 16:32 Ответить
А твої батьки давно переїхали з колгоспу до Львова?
Судячи з граматики, ти щось недовчився в школі...
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03.06.2020 18:17 Ответить
Чем будет бить? тем, чем тот, кому ты помог стать президентом до этого бил по клавишам рояля? И вообще, мером Львова сейчас редчайшая гнида.
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03.06.2020 16:39 Ответить
**** дибільна, поки всю львівську землю не вкраде не заспокоїться, гнида. Карантин у Львові, ви сидіть тихо, діти маленькі з батьками, які їсти хочуть, а виконком справно збирається всі три місці і без проблем виносить рішення про надання дозволів на забудову, про розробку проектів землеустрою і т.д.
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03.06.2020 17:46 Ответить
І ця гнида вірусобєсіє підтримує.
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03.06.2020 19:24 Ответить
 
 