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Новости Коронавирус и карантин
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Пенсионерка, у которой ПЦР-тест дважды был отрицательным, умерла от COVID-19 в Одессе

Пенсионерка, у которой ПЦР-тест дважды был отрицательным, умерла от COVID-19 в Одессе

В Одессе от COVID-19 умерла 83-летняя женщина, у которой ПЦР-диагностика на коронавирус дважды показывала отрицательный результат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в мэрии.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу с лихорадкой и подозрением на COVID-19. В инфекционной больнице у нее дважды были взяты тесты на ПЦР - 21 мая и 26 мая, которые дважды показали негативный результат.

Учитывая наличие тяжелого сопутствующего заболевания, для дальнейшего лечения больная была переведена в Одесскую областную клиническую больницу, где был взят очередной ПЦР на COVID-19.

1 июня был получен положительный результат ПЦР и больная в очень тяжелом состоянии с тяжелой сопутствующей патологией (желудочное кровотечение) была вновь переведена в инфекционную больницу, где вчера скончалась.

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Автор: 

карантин (16729) Одесса (7868) пенсионеры (837) смерть (9214) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
''83-летняя женщина''

Далі можна не читати.83 роки прожити в Україні,це досягнення.
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03.06.2020 15:09
+8
Прикольные тесты
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03.06.2020 15:05
+6
и сразу диагноз - ковид. это,шоб не заморачиваться
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03.06.2020 15:13
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Прикольные тесты
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03.06.2020 15:05 Ответить
упасть можно...в ящик
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03.06.2020 15:06 Ответить
уж какие бубачка закупил в Кетае...
других нам не положено - американские сам бубачка пользует с Ленкой и прочими слугами.
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03.06.2020 15:13 Ответить
И тут на@#али
Пенсіонерка, у якої ПЛР-тест двічі був негативним, померла від COVID-19 в Одесі - Цензор.НЕТ 4145
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03.06.2020 15:23 Ответить
Петюшки
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03.06.2020 15:57 Ответить
китайские тесты были.
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03.06.2020 15:07 Ответить
ну а как?! у них же ковид в минус пошел - зараженных - -10,-15,-7
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03.06.2020 15:15 Ответить
может ей делали тесты на беременность ?? на не от Ковид.
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03.06.2020 16:05 Ответить
Так може її в лікарні і заразили, якраз з 26 числа є 5-7 днів.
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03.06.2020 15:07 Ответить
''83-летняя женщина''

Далі можна не читати.83 роки прожити в Україні,це досягнення.
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03.06.2020 15:09 Ответить
и сразу диагноз - ковид. это,шоб не заморачиваться
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03.06.2020 15:13 Ответить
Сто процентов. Такая теперь удобная причина. И тест посмерино пришел в себя. А на другое не пробовали тестить, может в нее старьій вирус какой бьіл. Но история уже об єтом не узнает.он в Сумах поначалу на грипьі типа а и б сделали, и а бьвл положительньім. А тут не морочились. Ковид так ковид.
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03.06.2020 20:53 Ответить
Андрюху Дидовика в комментах не видно
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03.06.2020 15:25 Ответить
ага. то есть не от желудочного кровотечения, не от артериального давления в 83 года, а от ковидла. ну-ну...
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03.06.2020 15:31 Ответить
Этой вирусной инфекции уже 1 000 лет.
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03.06.2020 15:31 Ответить
Вот вам, товарищи, врачи, медреформа . Не могут у нас врачи диагноз поставить - в инфекционку , там ковид 19 появится и списываем, а врачам премия - лечили больного с ковид ведь.
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03.06.2020 15:35 Ответить
Порахуйте,скільки людей у світі загинуло на мільйон людей,від коронавірусу.Це смішна цифра.Поки навіть і близько вакцини немає,буде сидіти в карантині декілька років?
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03.06.2020 15:35 Ответить
А у мене однокласник помер років п'ять тому. А у тестя давно вже не залишилось нікого з ровесників. Вимушений з малолетками 60-70 років в гаражі чарку пити.
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03.06.2020 15:38 Ответить
Тижало тибе...
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03.06.2020 15:48 Ответить
Государство Украина в лице чиновников лоббировавших украинский автопром убивают десятки тысячь людей каждый год отнимая у людей возможность передвигаться на более безопастных авто неадекватными пошлинами на растаможку.
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03.06.2020 15:40 Ответить
Подтверждаю! Это - правда. Канальи!
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03.06.2020 15:49 Ответить
Бейтие ковидлу! Это враждебная людям падла! Давите её!
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03.06.2020 15:50 Ответить
Тесты главзебила такие "надёжные"☝️☝️☝️
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03.06.2020 16:07 Ответить
это те фуфлыжные тесты которые с 26 апреля закупались у нашего производителя о которых хвастал зебил
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03.06.2020 16:12 Ответить
Умерла от желудочного кровотечения, а спишут на ковидло для увеличения статистики
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03.06.2020 17:40 Ответить
И как только вместо ворюги трухи засунут в Одессу зеленую марионетку то ковид будет побежден, и начнется разгар курортного сезона...
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03.06.2020 21:05 Ответить
 
 