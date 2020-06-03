Пенсионерка, у которой ПЦР-тест дважды был отрицательным, умерла от COVID-19 в Одессе

В Одессе от COVID-19 умерла 83-летняя женщина, у которой ПЦР-диагностика на коронавирус дважды показывала отрицательный результат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в мэрии.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу с лихорадкой и подозрением на COVID-19. В инфекционной больнице у нее дважды были взяты тесты на ПЦР - 21 мая и 26 мая, которые дважды показали негативный результат.

Учитывая наличие тяжелого сопутствующего заболевания, для дальнейшего лечения больная была переведена в Одесскую областную клиническую больницу, где был взят очередной ПЦР на COVID-19.

1 июня был получен положительный результат ПЦР и больная в очень тяжелом состоянии с тяжелой сопутствующей патологией (желудочное кровотечение) была вновь переведена в инфекционную больницу, где вчера скончалась.

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