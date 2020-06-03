РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14724 посетителя онлайн
Новости Новый Кабмин
3 663 24

Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия

Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, -

Назначение министров защиты окружающей среды, культуры и информационной политики, образования и науки, а также вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции может состояться уже на текущей неделе.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Именно на этой неделе, надеюсь, что у нас будет четыре новых министра - министр защиты окружающей среды, министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Где-то четыре, возможно, три человека, которые будут проголосованы. Если успеем, то это будет завтра", - сказал Арахамия журналистам в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль внес в Раду представления на назначение Ткаченко министром культуры, Абрамовского - экологии, Стефанишиной - вице-премьером по евроинтеграции

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) назначение (2168) Арахамия Давид (988)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Хламідія, давай кожен тиждень по 10 нових міністрів.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:07
+8
Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6087
показать весь комментарий
03.06.2020 15:19
+7
Бл*дей меняют, а прибыль в публичном доме (иначе зЕленую шоблу не могу назвать) не растет.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хламідія, давай кожен тиждень по 10 нових міністрів.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:07 Ответить
Стільки народу в Кирилівській і в Глевасі немає, так що по 10 не потягне
показать весь комментарий
03.06.2020 15:16 Ответить
Агрохимия,оттопырив губу:-"Да у нас этих министров-просто завались.В кого ни плюнь-тот и министр.Тем более что мы то все-президенты."
показать весь комментарий
03.06.2020 15:16 Ответить
Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6087
показать весь комментарий
03.06.2020 15:19 Ответить
Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия... А толку?
показать весь комментарий
03.06.2020 15:08 Ответить
Бл*дей меняют, а прибыль в публичном доме (иначе зЕленую шоблу не могу назвать) не растет.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:12 Ответить
вотплять евроинттегрант-это то,что нужно уже и сейчас!
показать весь комментарий
03.06.2020 15:10 Ответить
турбоинтегрант?
показать весь комментарий
03.06.2020 15:13 Ответить
евородегенерант
показать весь комментарий
03.06.2020 15:23 Ответить
нужно было еще вчера....
показать весь комментарий
03.06.2020 15:14 Ответить
надеюсь они последуют за гончаруком
показать весь комментарий
03.06.2020 15:12 Ответить
в ад
показать весь комментарий
03.06.2020 15:34 Ответить
а куда они старых девают?..
показать весь комментарий
03.06.2020 15:17 Ответить
Заробітчан-міністрів і іншу шваль по вертикалі утримуємо ми з вами. Відповідальності - 0. Думаєте вони самі підуть від халявної кормушки? Ви манеру розмови з журналістами бачили? Ну хоча б коли прокурорка пояснювала службові запитання втручанням у приватне життя?
показать весь комментарий
03.06.2020 15:21 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2020 15:25 Ответить
Больше новых лиц, слуги !
показать весь комментарий
03.06.2020 15:26 Ответить
И это беспозвоночное существо еще надеяться может? Давай уже с запасом штук 15!
показать весь комментарий
03.06.2020 15:29 Ответить
Взагалі то, ти мав би вже надіятися на дострокові. Кабінет досі не сформоваий.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:32 Ответить
уже год прошел, а они все ещё министров назначают, зе-ффективно
показать весь комментарий
03.06.2020 15:33 Ответить
А не можна так, що замість нових чотирьох міністрів в нас не стало нового президента? Зєля не хоче у відставку? Може він хоче, але цього не розуміє? Може йому підказати якось? По дружньому? Ну не його це, не треба воно йому. Гарний през - буде в підручниках по історії. Поганий през - краще б і не народжувавсь. Зєля не є гарний през. Це вже півроку, як це зрозуміло. Може досить мурижити країну? У відставку? Добровільну?
показать весь комментарий
03.06.2020 15:37 Ответить
У нацменшин так, свято - будуть якісь чорти призначені на посади "на відгодувавння". А для народу України це просто беніни клоуни. Жодний притомний українець не повязує ніяких сподівань на краще з цією зеленодегенеративною міжпухою. Як кажуть "гівно трапляється". Скоро буде змите в унітаз історії.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:39 Ответить
Похожим образом дамы могут радоваться новым сумочкам)))
показать весь комментарий
03.06.2020 19:53 Ответить
хочте плачте хочте ні, що робив 13 квітня 2002 року біля пункту обміну валют на Центральному вокзалі Києва пан Арахамія? я чому питаю, тоді був дуже популярним таки собі розвод. підходить людина до обмінника, там крутиться, умовно кажучи, такий собі єгипетський жук. Ти хочеш поміняти валюту сто баксів, єгипетський жук каже давай сюди, по гарному курсу поміняю, аж раптом починає волати - сюди йдуть мєнти, сує тобі назад сто баксів і втікає. ти трохи згодом розвертаєш долоньку - бігн67о маєш один бакс. Братка єгипетського жука впізнала. Тепер зрозуміло, звідки береться первісний капітал
показать весь комментарий
04.06.2020 00:10 Ответить
Лучше был бы один новый президент...
показать весь комментарий
04.06.2020 12:48 Ответить
 
 