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Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия
Назначение министров защиты окружающей среды, культуры и информационной политики, образования и науки, а также вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции может состояться уже на текущей неделе.
Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Именно на этой неделе, надеюсь, что у нас будет четыре новых министра - министр защиты окружающей среды, министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Где-то четыре, возможно, три человека, которые будут проголосованы. Если успеем, то это будет завтра", - сказал Арахамия журналистам в среду.
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