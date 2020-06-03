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За первые 4 месяца следователи центрального аппарата ГБР направили в суд больше дел по правоохранителям, чем за весь предыдущий год

За первые 4 месяца следователи центрального аппарата ГБР направили в суд больше дел по правоохранителям, чем за весь предыдущий год

За первые четыре месяца текущего года следователи ГБР предъявили подозрения уже 458 сотрудникам различных правоохранительных органов. Из них по тяжким и особо тяжким преступлениям – 28 подозрений, по коррупционным – 162. В суд направили 321 уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков, говорится в публикации "По другую сторону закона: какие преступления совершают правоохранители".

"Следователи центрального аппарата ГБР направили в суд за первые четыре месяца больше дел, чем за весь предыдущий год. При том, что мы стараемся расчищаться и не брать дел не своей подследственности. Концентрируемся на преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, топ-чиновниками и военных преступлениях", - рассказал Бабиков.

По его словам, за весь 2019 год по делам, в которых фигурируют правоохранители, было предъявлено 947 подозрений, из них по тяжким и особо тяжким преступлениям – 43, а по коррупционным – 308. В суд направлено 483 производства.

Наибольшее количество уголовных производств расследуется в отношении сотрудников Нацполиции. В 2019 было уведомлено о подозрении 364 человека, за 4 месяца этого года предъявлено уже 216 подозрений.

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Он также рассказал о том, что за прошлый год сотрудникам СБУ предъявлено 32 подозрения, в суд направлено 15 уголовных производств. За четыре месяца этого года – 4 подозрения, в суд направлено 5 дел.

Условными лидерами по количеству подозрений, полученных в прошлом году, можно назвать прокуроров. Им было предъявлено 308 подозрений. Но в суд ушло только 2 дела. Потому что большая часть этих дел – по событиям, связанным с Крымом. Прокурорам, которые остались на полуострове, подозрения предъявлены заочно.

В этом году по прокурорам открыто 6 уголовных производств, а в суд направлено – 8. Преимущественно это дела, в которых речь идет о получении взяток. Одна их самых больших в этом году – 25 тысяч долларов, на ней попался прокурор одной из Одесских местных прокуратур в ходе совместной операции ГБР, Офиса Генпрокурора и Нацполиции.

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Немало взяточников и среди сотрудников налоговой и таможенной служб. Расследуются также дела, связанные с их возможной причастностью к построению незаконных схем, на которых бюджет страны теряет значительные средства.

По таможенникам в 2019 году объявлено 50 подозрений и 42 дела ушло в суд. В этом уже 31 подозрение и в суд направлено 26 дел.

Налоговикам в прошлом году объявили 33 подозрения, в суд с обвинительными актами направлено 23 дела. В этом году - 15 подозрений и 14 дел уже в суде.

Кроме того, Бабиков уточнил, что ни в прошлом году, ни в этом не предъявлено подозрений ни одному сотруднику НАБУ. Но уголовные производства, по которым они проходят, есть. Большинство зарегистрированных заявлений – от граждан, по которым детективами НАБУ ведется расследование. Но есть и факт подделки документов представителем этого ведомства, который тоже расследуется.

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Также ГБР расследуются производства в отношении сотрудников этого ведомства.

"У нас есть несколько уголовных дел, в которых мы расследуем преступления, совершенные сотрудниками ГБР. Поскольку закон выписан так, что мы сами это должны делать, то мы их разграничиваем следующим образом. Если люди работали в терруправлений, расследует центральный аппарат, если в центральном аппарате – отдаем в ТУ. Территориальные управления достаточно независимы. У нас нет понимания "честь мундира". Сбил кого-то, взял взятку – будешь отвечать, - говорит первый замглавы ГБР. – Сейчас расследуются дела, связанные с ДТП и получением неправомерной выгоды", - подчеркнул первым замглавы ГБР.

ГБР (2974) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+4
і єта тока па адному парашенку
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03.06.2020 15:18
+2
Турборежим.Уже слышали.
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03.06.2020 15:18
+2
на следующий год, нужне же будет +1 делать за квартал чтобы статистика не хромала. За первые 4 месяца следователи центрального аппарата ГБР направили в суд больше дел по правоохранителям, чем за весь предыдущий год - Цензор.НЕТ 4391
******* совок ....
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03.06.2020 15:31
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Ну направили до суду !! Що далі??)))
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03.06.2020 15:16 Ответить
і єта тока па адному парашенку
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03.06.2020 15:18 Ответить
Турборежим.Уже слышали.
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03.06.2020 15:18 Ответить
При Петі такої херні не було ! )))
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03.06.2020 15:24 Ответить
на следующий год, нужне же будет +1 делать за квартал чтобы статистика не хромала. За первые 4 месяца следователи центрального аппарата ГБР направили в суд больше дел по правоохранителям, чем за весь предыдущий год - Цензор.НЕТ 4391
******* совок ....
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03.06.2020 15:31 Ответить
А скільки продали по патрульним?)))) Закрили? Скільки оскаржується закритих безпідставно мусорами з ДБР в судах..Слідчий Гострик Р.С. ДБР Київ банальний подонок і продажна потвора...
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03.06.2020 15:33 Ответить
За первые 4 месяца следователи центрального аппарата ГБР направили в суд больше дел по правоохранителям, чем за весь предыдущий год - Цензор.НЕТ 6257
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03.06.2020 15:36 Ответить
За первые 4 месяца следователи центрального аппарата ГБР направили в суд больше дел по правоохранителям, чем за весь предыдущий год - Цензор.НЕТ 8147
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03.06.2020 15:36 Ответить
Якщо Хряк ввіз картини сірою контрабандою, то не має значення хто його здав. Злодій повинен сидіти в клітці.
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03.06.2020 16:07 Ответить
да не высовывалось бы ты ...все и так занают ,что зебилы олигофрены
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03.06.2020 16:11 Ответить
це дуже потужно. Дуже дякую, дуже дякую.
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03.06.2020 16:42 Ответить
Ну так мусорва и палилась на беспределе как никогда....
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03.06.2020 17:21 Ответить
Чи правильно розуміють громадяни України, що з метою підвищення ефективності ДБР та виключення всерединоукраїнських корупційних зв'язків, туди набирали виключно громадян Російської Федерації?
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04.06.2020 00:01 Ответить
 
 